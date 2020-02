Planübergabe vor der Zionskirche mit (von links) Ausbildungsleiter Holger Würfel, Pastor Kurt Liedtke, Hermann Backhaus, dem Vorsitzenden des Bau- und Friedhofsausschusses der Kirchengemeinde Worpswede, sowie den drei Auszubildenden Joshua Krusewitz, Jonas Kunz und Leon Harms, die den Plan erstellten. (Lars Fischer)

Worpswede. „Wo liegt eigentlich Paula?“ Das ist vermutlich die am häufigsten gestellte Frage auf dem Worpsweder Friedhof, trotz vorhandener Schilder und Pläne. Aus Sicht der Landvermesser gibt es auf die Frage nach der letzten Ruhestätte von Modersohn-Becker eine exakte Antwort: „8678“. Das ist die Nummer der Grabstätte, und so ist es auch in den Plänen vom Gelände rund um die Zionskirche eingezeichnet. Das Problem: Die Handzeichnungen sind von 1980, später hinzugefügte Gräberfelder sind aufgeklebt, Veränderungen mit Tipp-Ex nachgetragen, und überhaupt fehlen viele Details oder sind ungenau.

Grund genug für den Kirchenvorstand, sich um einen neuen Plan zu bemühen. Innerhalb des Gremiums gibt es extra einen Bau- und Friedhofsausschuss, und dessen Vorsitzender Hermann Backhaus ist sozusagen vom Fach. Er war lange Jahre Bauamtsleiter in Worpswede, und aus seiner Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung hat er noch immer einen kurzen Draht zum Katasteramt in Osterholz-Scharmbeck. Dort fragte er Ende 2018 an, ob es nicht für die Auszubildenden eine spannende Arbeit sein könnte, ein neues Friedhofskataster für den Künstlerort zu erstellen. Bei Ausbildungsleiter Holger Würfel rannte er damit offene Türen ein, er fand die Idee super, weil es so ein praxisnahes Projekt für die angehenden Vermessungstechniker gibt, das außerdem einen praktischen Nutzen hat.

Straße ist eine Treppe

Jonas Kunz, der seine Ausbildung im Katasteramt Osterholz-Scharmbeck absolviert, arbeitete dafür zusammen mit seinen beiden Kollegen Leon Harms und Joshua Krusewitz von der Bremervörder Behörde. Alle drei sind mittlerweile im dritten Lehrjahr und können zum Abschluss ihrer Ausbildung im Sommer ein wahrlich großes Projekt vorweisen: 2,20 mal 0,85 Meter groß ist der Plan im Maßstab 1:200, den sie nun Worpswedes Pastor Kurt Lietdke und Backhaus übergaben. Zwei Wochen haben sie vor Ort mit Tachymeter und Sapos gemessen, zwei weitere haben sie am virtuellen Zeichentisch verbracht. Das Ergebnis zeigt nicht nur alle Grabstellen, bis hin zu millimeterkleinen Urnengräbern, sondern auch viele weitere Details, die bei der Arbeit in der Friedhofsverwaltung helfen.

Unter anderem ist der komplette Baumbestand – mehr als 240 Stück – erfasst, und die verschiedenen Flurstücke sind eingezeichnet. So lässt sich feststellen, welcher Baum auf privatem, öffentlichem oder kirchlichem Grund steht und wer demzufolge für die Pflege verantwortlich ist. Und es kommen spannende Details heraus. Die Straße „An der Kirche“, die der Beschilderung nach von der Bergstraße bis zum Gemeindesaal zu verlaufen scheint, ist in Wirklichkeit die alte Zufahrt, die von der heutigen Findorffstraße aus direkt auf die Kirche zuführte. Das stammt noch aus der Zeit, als es die Straße nach Osterholz, die tief in den Ausläufer des Weyerbergs hineingegraben wurde, noch nicht gab. Die benannte „Straße“ besteht heute zum größten Teil aus der Friedhofstreppe, während die eigentliche Zuwegung gar nicht offiziell als Straße gewidmet ist. Mitten darauf liegt ein extra verzeichnetes Flurstück, das vermutlich früher mal einen Brunnen beherbergte. Und auch das Denkmal vom Heiligen Georg ist jetzt dort verzeichnet, wo es wirklich steht. Vorherige Zeichner hatten es eigenmächtig „versetzt“.

Auch die neue Karte weist noch einige Ungenauigkeiten aus, die können aber dank digitaler Technik schnell geändert werden. Und die Möglichkeiten für zukünftige Nutzungen sind vielfältig: Zunächst soll der Plan auf der Webseite der Gemeinde abrufbar sein, aber er ist auch interaktiv nutzbar, denn er ist so formatiert, dass ihn auch „Winfried“ lesen kann. So heißt eine spezielle Software für Friedhofsverwaltungen, bei der die einzelnen Grabstellen mit Nutzerdaten verknüpft werden. Nachfolgeprojekte für die nächsten Azubi-Jahrgänge sind also denkbar, zumal sowohl Katasteramt als auch Kirchengemeinde mit der Arbeit sehr zufrieden sind – und die sei auf einem Friedhof durchaus eine Herausforderung gewesen, betonen die Beteiligten.