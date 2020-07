Die Kreisstraße musste über den Vormittag gesperrt werden (Symbolfoto). (Carsten Rehder/dpa)

Lilienthal. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Lilienthal ist ein 57 Jahre alter Autofahrer gestorben. Wie die Polizei berichtet, war der Mann auf der Straße Oberende, der Kreisstraße 8 unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 57-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10 000 Euro. Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile in die Luft geschleudert und beschädigten ein zum Zeitpunkt des Unfalls vorbeifahrendes Auto einer 23-Jährigen. Neben der Polizei und den Rettungskräften waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Außerdem wurde aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen die Untere Wasserbehörde des Landkreises Osterholz verständigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Straße rund dreieinhalb Stunden lang vollständig gesperrt.