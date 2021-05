Zwei Mitarbeiter der Autowerkstatt Schmolke arbeiten an einem Fahrzeug. Schutzmasken sind dabei vorgeschrieben. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Viele Unternehmen trifft die Pandemie hart. Manche Branchen erweisen sich allerdings als robust. Auto-Werkstätten in der Region haben gut zu tun. Ein Grund ist unter anderem der Wechsel von Winterreifen, den viele Autobesitzer jetzt machen lassen. Insgesamt fällt die Beurteilung der Situation unterschiedlich aus.

Das bestätigt auch Uwe Brandt, der einen A1-Autoservice in Pennigbüttel betreibt. Zwei Wochen müssen Kunden mitunter auf einen Termin warten. Das sei in dieser Jahreszeit aber eher normal, sagt Brandt. Die Auslastung seiner Werkstatt sei insgesamt gut, etwa so wie vor der Pandemie. Im vergangenen Jahr sei es ruhiger gewesen. Das habe sich inzwischen geändert. „Es wird derzeit weniger gefahren“, sagt Brandt. Sein Eindruck sei aber, dass die Autofahrer versuchen, ihre alten Autos zu erhalten. Dafür gäben die Kunden auch mehr Geld aus als früher. Vielleicht würden derzeit weniger Neuwagen oder gute Gebrauchte gekauft, mutmaßt Brandt. Probleme mit Ersatzteilen hat der Werkstatt-Betreiber nicht: „Bei den Teilen, die ich bestellt habe, konnte ich das nicht beobachten.“

Weniger Wartungen

Beim Autoservice Schmolke scheint das ein wenig anders zu sein. „Ersatzteile sind schwerer zu bekommen“, berichtet Serviceleiter Bernd Zimmermann. Das eine oder andere Teil sei nicht lieferbar. Sie hätten auch schon seltene Fälle gehabt, bei denen Autos einige Zeit auf dem Hof standen. Die Kunden blieben aber durch Ersatzfahrzeuge mobil. Über die Gründe könne er nur spekulieren. Eventuell werde die Fertigung bevorzugt. Und die Fertigung sei bei den Zulieferern möglicherweise durch die Pandemie eingeschränkt. Bei der Auslastung müsse man bei Schmolke zwischen den Marken Skoda und Mercedes unterscheiden. „Bei Mercedes müssen Kunden anderthalb bis zwei Wochen auf einen Termin warten“, erklärt der Serviceleiter zur Werkstattauslastung. Bei akuten Dingen gehe es aber auch schneller.

Skodas könnten die Kunden innerhalb von drei Tagen vorbeibringen. „Bei Skoda haben wir sehr viele Firmenkunden“, erklärt sich Zimmermann den Unterschied. Denn die Firmenwagen seien derzeit weit weniger unterwegs als üblich. Das mache sich auch bei den Wartungen bemerkbar, weil die Kilometerstände nun weniger häufig erreicht würden.

Beim Autohaus Meyer müssen Kunden derzeit mit einer Wartezeit von einer Woche rechnen. Wie bei anderen Werkstätten rüsteten die Mechaniker derzeit viele Autos von Winter- auf Sommerreifen um. Die Auslastung der Werkstatt hat sich laut Geschäftsführer Fred Meyer wieder erholt. Im Februar, sagt er, gab es einen Einbruch. „Das war für die Kunden nicht transparent“, glaubt er. Die Autohäuser mussten schließen. Das betraf aber nicht die Werkstätten, die weiter arbeiten durften. Das hätten nicht alle Kunden gewusst, vermutet Meyer. Probleme mit Ersatzteillieferungen gebe es bei Opel nicht.

Eingeschränkter Kundenkontakt

Alle drei sehen keine großen Probleme bei den Hygienevorschriften. Natürlich sei es schwerer, permanent mit einer Schutzmaske zu arbeiten, sagt Fred Meyer. „Die meisten Monteure arbeiten allein an einem Fahrzeug“, erzählt Bernd Zimmermann. Dann sei keine Maske notwendig. Nur, wenn zwei Mitarbeiter zusammenarbeiten müssten, kämen die Schutzmasken ins Spiel. Bei Schmolke gebe es zudem versetzte Pausen. Ähnlich verfahren auch die anderen beiden Werkstätten. „Die Kundenannahme ist schwieriger. Wir vermeiden derzeit auch gemeinsame Probefahrten mit den Kunden“, erzählt Uwe Brandt. Der Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern ist auf ein Minimum reduziert. Das Büro darf nur eine Person betreten. Deshalb müssten Mechaniker, die ein Anliegen an den Chef haben, auch mal zehn Minuten warten, wenn dieser im Kundengespräch ist.

„Es gibt Schlimmeres“, findet Brandt. Bei Schmolke wurden die Sitzgelegenheiten auseinandergerückt. Fred Meyer bedauert allerdings, dass durch die Vorschriften der Kundenkontakt ein wenig leide. Es gebe kein persönliches Händeschütteln, und das Plexiglas an den Theken schaffe eine gewisse Distanz zu den Kunden. Insgesamt komme man mit der Situation aber klar. Selbstverständlich ist in den Werkstätten, dass die Fahrzeuge desinfiziert werden, heißt es.

Zur Sache

Kfz-Gewerbe in der Pandemie

Das mittelständische Kfz-Gewerbe werde auch im zweiten Corona-Jahr mit dem Rücken an der Wand stehen, sagt Karl-Heinz Bley, Präsident des Kfz-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen. Er hält die Lage für angespannt und beurteilt sie damit anders als die lokalen Akteure. Der Automobilhandel schaue mit großen Sorgen auf die nächsten Wochen, denn ein vollständiges Frühjahrsgeschäft sei für die gesamte Jahresbilanz 2021 wichtig. Bleys Angaben zufolge habe es 2020 Verluste von rund 46.000 Verkäufen im Umsatzvolumen von 1,7 Milliarden Euro gegeben. Dieses Szenario drohe sich jetzt zu wiederholen. Der Service habe im zweiten Jahr infolge Verluste verbuchen müssen. Dies sei für die Branche betriebswirtschaftlich ein großes Problem. Corona habe mit den Kontakt- und Reisebeschränkungen und dem Homeoffice vor allem den Geschäftsbereich Kundendienst ge- und betroffen. Obgleich die Werkstätten als systemrelevant nicht schließen mussten und müssen, seien durch eingeschränkte Mobilität und Fahrleistungen Verluste entstanden. Im Jahresdurchschnitt habe die Auslastung der Werkstätten um vier Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau gelegen. Darüber hinaus habe das verminderte Verkehrsaufkommen zu weniger unfallbedingten Reparaturaufträgen geführt.