Die erste Fachausschusssitzung in Corona-Zeiten der Gemeinde Axstedt fand in der Turnhalle statt. Desinfektionsmittel war immer in der Nähe. (Peter von Döllen)

Axstedt. Die Gewerbesteuer wird dieses Jahr einbrechen. Das trifft auch die Gemeinde Axstedt, berichtete Bürgermeister Udo Mester in der ersten Fachausschusssitzung seit Verhängung der Corona-Regelungen. Allerdings sei ihr Anteil an den Einnahmen von Axstedt nicht so hoch. Doch auch bei der Einkommenssteuer werden größere Ausfälle erwartet. Über wie viel Geld Axstedt wirklich verfügen kann, könne derzeit noch keiner sagen, erklärte Mester.

Die Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Wegeausschusses fand wegen der Abstandsregeln in der Turnhalle statt. Dazu waren auch einige Zuhörer gekommen. Erstes Thema war die Wohnbauentwicklung der Gemeinde. „Wir müssen da unbedingt etwas machen“, sagte Udo Mester. Inzwischen kämen regelmäßig Anfragen nach Baugrundstücken. Es sei allerdings problematisch, geeignete Flächen zu finden, weil nicht überall Verkaufswille der Eigentümer vorhanden sei. Zusammen mit dem Planungsbüro Instara wurde deshalb eine Liste mit möglichen Flächen analysiert. Insgesamt enthielt sie 14 Flächen, von denen nun acht als geeignet herauskristallisiert wurden. Kriterien waren beispielsweise Lage, Lärm- und andere Belastung durch Emissionen, rechtliche Machbarkeit oder Erschließung. Dagmar Rennecke vom Planungsbüro stellte alle Möglichkeiten vor. Es sei zunächst darum gegangen, Flächen auszuschließen, die sich nicht oder wenig für ein Baugebiet eignen. Schließlich seien acht Bereiche übrig geblieben. Der Reihe nach soll nun geprüft werden, ob die jeweiligen Eigentümer zu einem Verkauf bereit sind. Udo Mester zeigte sich optimistisch, dass sich daraus Bauplätze entwickeln lassen.

Satzung für Harrendorfer Straße

Bei einem kleineren Grundstück mit einer Größe von 1000 Quadratmeter empfehlen die Ausschussmitglieder den Aufstellungsbeschluss für eine Innenbereichssatzung. Für das Grundstück an der Harrendorfer Straße gibt es laut Mester eine konkrete Anfrage eines Interessenten. Die Satzung soll Baurecht schaffen. Die Pläne werden nun öffentlich ausgelegt.

Weiter ging es um zwei neue Buswartehäuschen an den Haltestellen „Friedhofsweg“ und „Königsberger Straße", die im Haushalt eingeplant wurden. Jetzt soll nur noch eins davon gebaut werden. Darauf verständigten sich die Ausschussmitglieder einstimmig. Der Ausschussvorsitzende Burkhard Bullwinkel (SPD) hatte die Alternative erläutert: "Nach Prüfung wird vorgeschlagen, die momentane Haltestelle Friedhofsweg in Richtung Dorfpavillon zu verlegen." Für eine entsprechende Beleuchtung soll gesorgt werden. Die Straßenverkehrsbehörde, Polizei, Kreisstraßenmeisterei und Weser-Ems-Bus haben Zustimmung signalisiert.

Bei der derzeitigen Haltestelle „Königsberger Straße“ gibt es in Fahrtrichtung Dorfmitte derzeit kein Buswartehäuschen. Es soll geprüft werden, ob es genau gegenüber dem Häuschen auf der anderen Straßenseite erstellt werden kann. Friedhelm Lütjen von der Samtgemeindeverwaltung schlug vor, zu prüfen, ob es Fördergelder für das Wartehäuschen gibt.

Bürgermeister Udo Mester informierte zudem über die Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm. Die Gemeinden Axstedt, Lübberstedt und Holste hatten sich bereits vor einem Jahr beworben und waren leer ausgegangen. Jetzt hat es mit einem neuen Anlauf geklappt. Es soll nun ein Arbeitskreis gegründet werden, der den Prozess der Dorferneuerung in den kommenden Jahren begleiten soll. Udo Mester hofft, dass viele Bürger daran mitarbeiten.