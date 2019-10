Erneuern ihre Kritik (v. l.): Hans-Gerhard Kulp vom BUND-Kreisverband Osterholz und der Bremer BUND-Geschäftsführer Martin Rode. (kos)

Landkreis Osterholz. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) übt harsche Kritik an der geplanten Ritterhuder Entlastungsstraße („B 74 neu“). Klimawandel und Artenschwund erforderten zwingend eine grundlegende Neubewertung des Projekts, mahnen der BUND-Kreisvorsitzende Hans-Gerhard Kulp und der Bremer Landesgeschäftsführer des BUND, Martin Rode. „Die Planung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verselbstständigt; wir brauchen für solche Bauvorhaben jetzt generell ein Moratorium“, fordert Kulp. Die Straße, für die, wie berichtet, ab 2020 ein Entwurf erstellt werden soll, werde zu deutlich mehr Verkehr und CO2-Emissionen führen. „Sie ist regelrecht aus der Zeit gefallen und muss gestoppt werden“, so die Sprecher des Umweltverbands.

Die Osterholzer Koordinierungsstelle für naturschutzfachliche Verbandsbeteiligung (KNV), an der auch der BUND beteiligt ist, begleitet das Planungsverfahren aus umweltfachlicher und umweltrechtlicher Sicht; die Trasse der sogenannten Ostvariante führt nämlich durch mindestens drei ökologisch sensible Gebiete, die nach Europarecht geschützt sind. Kulp und Rode flankieren die KNV-Argumente dabei mit umwelt- und verkehrspolitischer Öffentlichkeitsarbeit: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, lautet ihre Frage im Hinblick auf die Klimaziele und eine überfällige Verkehrswende in Bund, Ländern und Gemeinden. Dort seien jetzt neue politische Beschlüsse gefragt.

Von Straße auf die Schiene

Martin Rode sagt: „Der Bau einer neuen Straße in einem Abstand von nur wenigen hundert Metern parallel zu einer bestehenden Bahnlinie ist an Ignoranz kaum noch zu überbieten.“ Es müsse darum gehen, den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern und den ÖPNV attraktiver und leistungsfähiger zu machen. Das decke sich auch mit den Zielen der neuen Bremer Landesregierung. Bremen habe nämlich gar kein Interesse daran, neue Pendler-Autos anzulocken, welche die Stadt verstopfen. Zwar erlaube der Flächennutzungsplan der Hansestadt theoretisch auch eine Anbindung der Entlastungsstraße an ein Autobahnkreuz Gröpelingen. Bisher aber, so der Bremer BUND-Sprecher, verhalte sich die Stadt auffallend schweigsam.

Es finde ja auch gar keine landesübergreifende Planung statt, was an sich schon ein Manko sei. Dabei handele es sich doch um eine Bundesstraße, die da von der Stader Behörde verantwortet werde. Kulp bekräftigt: Weder berücksichtige das Projekt die Folgen für die K 43 bis zur Nordseite noch die für die Wümmebrücke und die Ritterhuder Heerstraße, die gut zwei Kilometer lang schnurgerade zur A 27 führt. Ihr Ausbau habe – abgesehen von den ökologischen Beeinträchtigungen für das EU-Vogelschutzgebiet Blockland – indirekt weitere ökonomische Folgen, die in eine Kosten-Nutzen-Rechnung zwingend einbezogen werden müssten.

„Das Gebiet ist ja nicht zufällig über Jahrhunderte nicht besiedelt worden“, gibt der Kreissprecher zu bedenken. Würde tatsächlich durch die Hammeniederung gebaut, müssten auf vier Kilometern Länge metertiefe Fundamente oder Pfahlgründungen vorgesehen werden. „Es sind schließlich schon ganze Autobahnen im Moor versunken“, sagt Kulp und spielt damit auf das Fiasko mit der zwölf Jahre alten A 20 bei Tribsees an.

Neben dem Umstand, dass die Buddelei bei einem Flächenbedarf von gut 20 Hektar „gigantische Mengen CO2“ des torfhaltigen Untergrunds frei setzen würde, ergäben sich auch Nachteile für den Hochwasserschutz vor allem im Südosten der Ortslage Ritterhude. Das Trassenband werde, falls es denn gebaut wird, in etwa 1,50 Meter Höhe verlaufen und nicht nur das Überschwemmungsgebiet „regelrecht abklemmen“.

Als Lärmquelle vertreibe die „B 74 neu“ die Tiere und zerschneide die Landschaft. „Für den Fischotter ist diese Straße eine Todesfalle“, sagt Hans-Gerhard Kulp und verweist auf zwei überfahrene Tiere auf der Niederender Straße und bei Tietjens Hütte. Brutplätze von streng geschützten Arten wie Uferschnepfe, Kiebitz oder Rotschenkel gingen durch den Trassenbau verloren.

Auch die jüngsten Pläne zur Widmung eines Naturparks Teufelsmoor würden damit konterkariert – ein Ziel, das unter anderem von Arne Börnsen (SPD) und Rainer Sekunde (CDU) verfolgt wird. „Da muss man jetzt Farbe bekennen“, fordern Kulp und Rode.

Und die Anwohner der heutigen B 74? „Die Situation ist überhaupt nicht gut“, räumt Rode auf Nachfrage ein. Das sei aber schon lange der Fall und betreffe nur ein 1,5 Kilometer langes Straßenstück. Die Entlastungsstraße werde, davon sind die beiden BUND-Sprecher überzeugt, nicht nur einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern. Sie werde vor allem auch kaum zu einer nennenswerten Entlastung von Ritterhude und Scharmbeckstotel führen – schon gar nicht für den Verkehr von und nach Bremen-Nord –, solange beiderseits der vor sechs Jahren eingeweihten Wümmebrücke alles beim Alten bleibt.

„Es ist ja auch nicht so, dass Osterholz-Scharmbeck heute gar keine Anbindung nach Bremen hätte“, sagt Kulp und räumt ein, die Lage der heutigen B 74-Anrainer sei „natürlich ätzend“. Der Zeithorizont jedoch spreche ebenfalls gegen das Vorhaben, das frühestens 2030 oder 2035 verwirklicht werden könne. „Im Planfeststellungsverfahren ist auch mit Klagen zu rechen“, erläutert Kulp. Selbst im Falle einer massenhaften Verbreitung von Elektroautos setze die Umgehungsstraße einen Impuls, der jedenfalls weg führe von allen Klimazielen und hin zu einer weiteren Erderwärmung.

Fazit des Bremer BUND-Geschäftsführers: „Es kann so nicht weitergehen.“ Und sein Osterholzer Kollege nickt: „Wir wollen, dass diese Planung beerdigt wird, damit Klimaschutz nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt."