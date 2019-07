Bis etwa Mitte November werden die Bauarbeiter voraussichtlich benötigen, um den Knotenpunkt B 74 / L 151 umzubauen. (Christian Kosak)

Mindestens 1,3 Millionen Euro investieren Bund, Land und die Gemeinde Ritterhude in den kommenden Wochen in den Umbau des Knotenpunkts von Bundesstraße 74 und Landesstraße 151. Bereits im März 2012 hieß es, dass es bald mit den Arbeiten dort losgehen könne. Die Planung zum Bau der Ampelanlage seien nahezu abgeschlossen. Das hatte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Stade damals mitgeteilt. Dieses „bald“ hat sich gedehnt. Vor zwei Wochen ist die Baustelle nun in dem Kreuzungsbereich eingerichtet worden.

„Ich rechne damit, dass wir bis November hier arbeiten werden“, sagt Karlheinz Kleen. Der Leiter der Straßenmeisterei Hagen ist aber vorsichtig: „Bei solch großen Baustellen sind Zeitangaben Kaffeesatzleserei.“ In den ersten Tagen hatte das neue Nadelöhr am Ortseingang von Ritterhude für erhebliche Probleme gesorgt. Die Einmündung L151 (Neue Landstraße) in die B74 (Stader Landstraße) ist bis zur Auflösung der Baustelle komplett gesperrt. Der Verkehr in Richtung Gewerbegebiet Böcklerallee muss nun über den Abzweiger Am Großen Geeren ausweichen. Das führte zunächst zu langen Staus – sowohl auf der B74 als auch auf der Straße Am Großen Geeren. Mit einer Ampel wurde die Situation inzwischen so gut wie möglich entschärft.

L151 als Lagerplatz benötigt

„Die Ampel hatten wir von Anfang an“, sagt Kleen. Sie hätten aber bewusst gewartet, sie in Betrieb zu nehmen. „Auch eine Ampel stellt schließlich eine Beeinträchtigung für den Verkehr dar.“ Sie hatten gehofft, dass es ohne gehe. Leider nicht, bedauert Kleen. „Die Fahrer haben keinen Abstand gehalten“, sagt sein Mitarbeiter Andreas Siems. Die Wagen wären so dicht aufgefahren, dass sich die Fahrzeuge vom Großen Geeren kommend nicht im Reißverschlussverfahren in den Verkehr auf der B 74 einfädeln konnten. Und die Lücken für Linksabbieger waren zu klein beziehungsweise gar nicht vorhanden: „Die Autofahrer hielten den Einmündungsbereich nicht frei“, so Siems. Mit der Ampel habe sich die Lage inzwischen eingespielt, finden die beiden.

30 Zentimeter misst der Innendurchmesser des neuen Kanals. (Christian Kosak)

Bisher rollen die Fahrzeuge noch zweispurig auf der B 74 an der gesperrten Einmündung zur L151 vorbei. Das wird sich ändern, sobald die nächsten Bauabschnitte auf der B74 in Richtung Ihlpohl angegangen werden. „In etwa sechs Wochen wird das sein“, schätzt Kleen. Dann wollen sie mit den Arbeiten an der L151 fertig sein. Für den Verkehr wird die Neue Landstraße aber erst freigegeben, wenn die komplette Baustelle aufgehoben wird. „Wir brauchen die L151 als Lagerplatz“, sagt Bauwacht Andreas Siems.

Asphaltfräse und Bagger haben bereits die komplette Straßendecke der L151 auf einer Länge von fast 110 Metern aufgerissen und auch die bisherige Verkehrsinsel verschwinden lassen. Ein Regenwasserkanal mit einem Innendurchmesser von 30 Zentimetern wird dort nun verlegt. Das darin gesammelte Wasser wird in Richtung B74 laufen und ab da zum Regenrückhaltebecken, das jüngst am Ortseingang Ritterhude in Richtung Scharmbeckstotel gebaut worden ist, fließen. Damit das funktionieren kann, muss das Gefälle des Kanals entgegen dem Fahrbahngefälle verlaufen: Die tiefste Stelle des Kanals wird daher mit 2,14 Metern unter der Fahrbahn der B74 liegen. Zum Vergleich: Der Anfang des Kanals unter der L151 liegt 94 Zentimeter tief. Die Entwässerung des Kreuzungsbereiches war ein Grund, warum sich das Vorhaben derart verschoben hat. Kleen: „Im Laufe der Planungen kamen Dinge dazu, die nicht absehbar waren, so wie die Entwässerung.“

Liegt der Kanal unter der L151, wird die Fahrbahn neu aufgebaut und auch Fuß- und Radweg neu hergestellt. Am Einmündungsbereich wird alles für die neue Lichtanlage vorbereitet, Fundamente und Masten gesetzt. „Die Signalgeber und Leitungen der Anlage werden aber erst fast zum Schluss gemacht, genau wie die Markierungen“, erklärt Karlheinz Kleen.

Sind die Arbeiten an der L151 beendet, müssen sich die Autofahrer auf eine neue Verkehrsführung einstellen. „Dann richten wir eine Baustraße her“, sagt Siems. Sie wird auf dem Rad- und Fußweg – der aus Richtung Ihlpohl gen Scharmbeckstotel führt – entstehen. Maximale Breite: 3,5 Meter. Der Verkehr werde einspurig geführt und per Ampelschaltung geregelt.

Vom Ortseingang bis zum Einmündungsbereich Am Sande wird die Baustelle reichen. Insgesamt 217 Meter werden aufgerissen und neu gemacht. Außerdem wird unter dem Fuß- und Radweg, der in Richtung Ihlpohl führt, ebenfalls ein Regenwasserkanal verlegt. Auch der dient der Entwässerung des Kreuzungsbereichs. Dieses Wasser soll in Richtung Hüderbeek geleitet werden. Anschließend werden Fahrbahn sowie Fuß- und Radwege wieder hergestellt.

„Die Fußgänger-Ampel an der Einmündung Lesumstoteler Straße wird außerdem entfernt“, weist Kleen hin. Sie stehe zu dicht an der neuen Ampelanlage, die mit einer neuen Verkehrsinsel Fußgänger und Radfahrer über die B74 leiten wird.

Da Wasser nicht bergauf läuft, muss der Regenwasserkanal in der L151 entgegen dem Straßengefälle verlegt werden. Die Arbeiten dazu beginnen an der tiefsten Stelle. (Christian Kosak)

Baustraße und Baustelle werden auch Radfahrer und Fußgänger an der B74 beeinträchtigen. Kleen: „Sie werden an der Baustelle über die Straße Am Schafkoven vorbeigeführt.“ Da die Baustraße zudem über den Fußweg und damit direkt an der Stichstraße zur Ahornstraße vorbeiführt, müssen Radfahrer und Fußgänger, die in Richtung Gewerbegebiet Böcklerallee wollen, außerdem den Umweg über die Ulmenstraße nehmen. „Das wird alles ausgeschildert“, versichert Karlheinz Kleen.