Seit 1. Juli ist das Allwetterbad wieder geöffnet. Nun gibt es ein neues Bezahlsystem, mit dem unter anderem die Auslastung erhöht werden soll.

Das Allwetterbad Osterholz-Scharmbeck hat seit einigen Tagen ein neues Bezahlsystem. Seitdem steht mancher Kunde ratlos vorm Tresen: Bonuskarten werden abgelehnt, und das Vor-Ort-Bezahlen von Tickets ist nur noch den Frühschwimmern erlaubt. Alle anderen müssen vorab online buchen – und auch so bezahlen. Und wer verhindert ist, bekommt seinen vorab gezahlten Ticketpreis neuerdings nicht mehr zurückerstattet.

Viele haben es schon vor Corona gewusst: Frühschwimmer, die haben es gut! Denn nur für sie gibt es im Allwetterbad Osterholz-Scharmbeck noch ein begrenztes Ticketkontingent. Ansonsten muss der Besuch vorab online gebucht und bezahlt werden. Und nur Frühschwimmer können ihren Eintritt noch – wie vor der Corona-Krise allgemein üblich – bar oder per EC-Karte an der Allwetterbad-Kasse bezahlen. Wer später schwimmen möchte, muss längst vorab per Kreditkarte, Online-Sofortüberweisung oder den Bezahldienst Paypal die Eintrittskarte bezahlen, ehe er in die Fluten steigen kann.

Nur in einem Punkt büßen die Frühschwimmer ihre Sonderstellung ein: Auch ihre Bonuskarten werden zurzeit nicht angenommen. „Sie behalten aber ihre Gültigkeit“, stellt Jürgen Möller als Sprecher der Bäderbetriebe GmbH klar. Dass die Bonuskarte zurzeit nicht genutzt werden könne, hänge unter anderem mit geltenden Sonderregelungen zusammen.

So habe die Bäderbetriebe-Gesellschaft nach der coronabedingten Schließung einen Sonderpreis eingeführt – und damit den Eintrittspreis für alle rabattiert. Seit 1. Juli kostet der Eintritt für Erwachsene statt 5,20 Euro nun vier Euro; Jugendliche zahlen statt 3,10 Euro jetzt 2,20 Euro. Im Gegenzug müssen die Besucher hinnehmen, dass sich im Bad nur maximal 80 Personen jeweils zwei Stunden lang aufhalten können. Danach wird für das nächste Besucherkontingent gereinigt und desinfiziert. Maximal könnten so werktags bis zu 300 Besucher das Bad nutzen. Am Wochenende seien es aufgrund von lediglich zwei Zeitfenstern maximal 160 Gäste, wie Jürgen Möller erläutert.

Die neuen Bezahlregeln hätten Gründe, betont er. Denn in der Vergangenheit hätten immer wieder Besucher einzelne Zeitkontingente für sich gebucht, ohne diese in Anspruch zu nehmen. Da sich zurzeit ohnehin nur 80 Personen innerhalb von zwei Stunden gleichzeitig im Bad aufhalten dürften, sei die Wirtschaftlichkeit des Bades dadurch insgesamt infrage gestellt. Neuerdings aber sei die Buchung mit Adressnennung und der Ticketzahlung verbunden. Die Einnahme ist damit abgesichert. Das mögliche Rückerstatten von Ticketpreisen sei aufgrund des erhöhten Verwaltungsaufwands nicht eingeplant. „Wir tun alles dafür, dass das Bad noch Jahre erhalten bleibt.“

Nur Frühschwimmer zahlen bar

Möller kann den Unmut einiger Badegäste nachvollziehen. Er bittet um Verständnis für die neuen Regeln. Das vorab darüber nicht informiert worden sei, möchte er so nicht gelten lassen. In diesem Zusammenhang erinnert er an die Wiedereröffnung im Juli. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass keine Rabatte möglich sind.“

Und das lasse sich auch auf der Homepage des Bades nachlesen, so sein Hinweis. „Die Nutzung der Bonuskarte, die Einlösung von Gutscheinen, Firmenfitness-Angebote wie Qualitrain et cetera sind in der Coronazeit nicht möglich„, heißt es dort. “Es gibt keine Rabatte.“ Auch vom Online-Bezahlen ist dort die Rede. „Derzeit läuft der Einlass nur mit einem Online-Ticket“, heißt es dort.

Und auch per Aushang sei ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die Nutzung der Bonuskarte in der Coronazeit nicht möglich sei. Die Gäste seien also im Zusammenhang mit der Angabe der Corona-Preise informiert worden, stellt Jürgen Möller fest.

Allwetterbad-Stammgast Hans-Dieter Thiemig hat dennoch Fragen. Er ist zwei Mal in der Woche als Frühschwimmer im Bad zu Besuch. „Mir ist unverständlich, warum man nicht mit Bonuskarte bezahlen kann?“ Schließlich habe er sich die Karte gekauft, um als Stammgast einen Preisvorteil zu bekommen. Beim Kauf der Bonuskarte sei ja zwischen ihm und dem Bad eine Art Vertrag zustande gekommen. Er ist überzeugt, dass dieser nicht einfach so einseitig aufgelöst werden könne.

Thiemig lobt dennoch das Bad. „Es ist wirklich toll“, sagt er. Und auf seine Frage hin, habe ihm die Schwimmmeisterin am Dienstagmorgen auch „nett und freundlich“ geantwortet. „Sie hat sich zig Mal entschuldigt.“ Aber trotzdem könne er die Gründe, warum er die Bonuskarte nicht nutzen kann, nicht nachvollziehen. „Man stößt ja den Badegast irgendwie vor den Kopf“, steht für ihn fest. Auch die Tatsache, dass man nicht mehr den Ticketpreis zurückerstattet erhält, wenn man verhindert ist, beschäftigt ihn. „Wie wäre es denn mit einer Stornierungsgebühr?“