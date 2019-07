Es ist ein Bild zum Piepen: Sechs Stockentenküken nehmen ein Bad in der Vogeltränke. Dort können sie unter Aufsicht das Schwimmen üben. Ansonsten geht es in der Wasserschale zu wie bei den Großen: Es wird gerangelt und mit dem Schnabel nach Essbarem geangelt. Stockenten-Küken sind Nestflüchter. Sie verlassen das Nest schon kurz nachdem sie geschlüpft sind. Und sie können sofort schwimmen. Am Ufer huschen sie gern unter die wärmenden Flügel des Muttertieres. Bei Ausflügen auf das Gewässer muss die Ente aufmerksam sein: Die Küken können sich anfangs nur eine bestimmte Zeit auf dem Wasser halten. Weichen ihre Flaumfedern durch, können die Jungtiere untergehen. Nur die Ente kann das „Gefieder“ der Jungen mit Fett aus der Bürzeldrüse einölen.