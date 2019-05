Der Bahnübergang an der Bremer Straße wird wegen Gleisbauarbeiten für drei Wochen für Autos dicht gemacht. (Christian Valek)

Es geht schon wieder los: Die Deutsche Bahn erneuert Gleise und Straßenbelag am Bahnübergang Bremer Straße. Er soll dafür drei Wochen lang für Kraftfahrzeuge gesperrt sein. Baubeginn ist am Mittwoch, 29. Mai, 20 Uhr. Von da an ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, denn die Kreisstraße im Süden ist eine ausgesprochen stark befahrene und mit dem Bahnübergang als Nadelöhr am hochfrequentierten Schienenstrang immer gut für einen Stau. Jetzt wird diese Nadelöhr-Passage bis zum 19. Juni, 8 Uhr, komplett verstopft.

Die Kreisstädter, die an der Eisenbahnlinie Bremen – Bremerhaven wohnen, kommen einfach nicht zur Ruhe. Um sich vor Lärm schützen zu lassen, mussten sie während der Errichtung von Schallschutzwänden zwischen November 2016 und Juli 2018 jede Menge Krach ertragen. Und voraussichtlich schon Anfang 2020 geht's in Osterholz-Scharmbeck wieder geräuschvoll zu: nächste Etappe beim Lärmschutz. Eigentlich eine Maßnahme, die auf eine erfreuliche Verbesserung zielt, kurzfristig aber leider mit weiteren Unannehmlichkeiten einhergeht.

Wichtiger Hinweis der Bahn AG: Fußgänger und Radfahrer können den Überweg auch während der Bauarbeiten weiter nutzen. „Es kann sein, dass auch sie mal einen Moment warten müssen, aber normalerweise ist für sie der Weg frei“, erklärt Sabine Brunkhorst von der Pressestelle der Deutschen Bahn. Sie schätzt, dass der bundeseigene Konzern für die Erneuerung von sieben Weichen sowie der Gleise und des Straßenbelags am Bahnübergang Bremer Straße „eine hohe sechsstellige Summe“ ausgibt.

Für Ortsunkundige sollen Umleitungen ausgeschildert werden. Trotzdem werden im Berufsverkehr viele Pendler früher als sonst aufbrechen müssen oder mehr Zeit für den Nachhauseweg einkalkulieren müssen. Die Umleitungswege werden entsprechend stärker ausgelastet sein. Die Bremer Straße ist eine unter Druck stehende Verkehrsader. Auch wenn dort nicht gebaut wird, sorgt die Eisenbahn dafür, dass der Verkehr immer wieder zum Erliegen kommt. Vor allem die enorm langen Güterzüge, die die für den Weitertransport mit dem Schiff bestimmten Neuwagen quälend langsam nach Bremerhaven bringen, sorgen für Stillstand vor den Schranken.

Wie die Bahn ferner mitteilt, kommen moderne, „lärmgedämpfte“ Geräte und Maschinen zum Einsatz. Trotzdem ließen sich Belästigungen durch Lärm und Staub nicht vermeiden. Auch nachts und am Wochenende.

Information für Anwohner

Mancher Anwohner wird überdies nicht nur temporär um den Schlaf gebracht werden, sondern darüber hinaus zumindest während der ersten Arbeitstage aufschrecken, wenn der durchdringende Ton eines Signalhorns die im Gleisbereich eingesetzten Arbeiter vor den sich nähernden Zügen warnt. Ergänzender Hinweis von der Deutschen Bahn: „Die Warneinrichtungen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben und werden von den Unfallkassen ausdrücklich gefordert. Sie sind den Gegebenheiten entsprechend angepasst.“

In einer an Haushalte in Osterholz-Scharmbeck verteilten Anwohnerinformation mit einer zerknirscht dreinblickenden Maulwurf-Karikatur wird versichert, dass alle Arbeiten den zuständigen Behörden im Vorfeld angezeigt worden seien. Wann und wie auch immer das geschehen sein soll, sonderlich gut und zügig kommuniziert wurde das Vorhaben nicht. Die Bahn AG wollte die örtliche Presse erst am vergangenen Freitag informieren, und auch die Sprecherin des Landkreises Osterholz, Jana Lindemann, wurde von der Ankündigung des Unternehmens genauso überrascht wie viele betroffene Anwohner. „Das ist doch keine Kleinigkeit“, wunderte sich ein Berufspendler, der auf dem Weg zur Bördestraße den Osterholzer Bahnübergang zu queren pflegt. „Da werden doch nicht nur ein paar Sträucher umgesetzt.“