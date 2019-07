Das alte Kühlhaus erhält Wasser- und Kanalanschluss. (MARIE JORDAN)

Garlstedt. Die Bauarbeiten am Kühlhaus im Ortszentrum von Garlstedt gehen voran. Nachdem der Innenraum vollständig entkernt worden war, ging es mit den Erdarbeiten im Außenbereich weiter. Ein Wasser- und ein Kanalanschluss mussten gelegt werden. Im Innenbereich ist eine Treppe installiert worden, um im Obergeschoss in Zukunft Lagermöglichkeiten zu haben, wie Ortsvorsteherin Marie Jordan mitteilt. Ein Toilettenraum ist gemauert worden, auch Estrich wurde gegossen. Zudem haben Handwerker Tür-und Fensternischen aus dem Mauerwerk gestemmt. Die Bauarbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen sein.

Der Umbau des Kühlhauses im Dorfzentrum wird mit Fördermitteln aus einem Topf für dörfliche Basisdienstleistungen realisiert. Damit kann nun eine Idee umgesetzt werden, die seit Jahren kursiert: Das Kühlhaus soll eine Art dörfliches Veranstaltungszentrum werden. Bis etwa Anfang der 2000er-Jahre wurde das Kühlhaus genutzt. in den 1960er-Jahren war es in Betrieb gegangen. In den vergangenen Jahrzehnten nahm der Bedarf an Kühlfächern Jahr für Jahr ab, da jeder Haushalt seine Gefriertruhe zu Hause hat. Deshalb stand das Kühlhaus leer und wurde von den örtlichen Vereinen als Abstellraum genutzt.

Als sich das Aufstellen des Pfingstbaums zu einer Großveranstaltung mauserte, wünschten sich viele Dorfbewohner am Dorfplatz mehr Infrastruktur. Wasseranschluss, eine Toilette und ein Raum, der vielleicht zur Festvorbereitung oder bei schlechtem Wetter für den Getränkeausschank genutzt wird, waren gefragt.

Die Förderung bezieht sich auf die Sachkosten, also die Kosten für das Material. „Alle Arbeiten, außer der Schadstoffsanierung, sollen in Eigenleistung durchgeführt werden“, betont Jordan. Dies passiere nun seit einigen Monaten, meist sonnabends. Beteiligt seien Freiwillige, die in wechselnder Besetzung mit anpacken, genauso wie Handwerker, die ihr Fachwissen einbringen.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Kühlhaus“ planen für Herbst ein großes Einweihungsfest. Dabei sollen die erledigten Baumaßnahmen dargestellt werden. Jeder Interessierte sei eingeladen, sich sein eigenes Bild vom neuen Kühlhaus zu machen.