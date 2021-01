Der Bauzaun steht bereits, Anfang nächster Woche kommen die Bagger und die Bauarbeiter. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Das Osterholzer Kreiskrankenhaus ist nach Angaben von Klinikleiter Klaus Vagt bisher einigermaßen glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Zuletzt gab es im Schnitt vier bis fünf Covid-19-Patienten zu behandeln, zeitweilig waren auch beide verfügbaren Intensivbetten belegt. Doch einen regelrechten Ausbruch unter Patienten oder Beschäftigten habe es bisher nicht gegeben. „Es waren zum Glück nur Einzelfälle.“ Die Situation sei allerdings weiterhin angespannt und für die Betroffenen sehr belastend. Mit einer Rückkehr zur Normalität rechnet Vagt für die nächsten sechs Monate noch nicht – trotz der Hoffnung auf neue Impfmöglichkeiten.

Die Blicke des Krankenhausmanagers gehen noch aus einem weiteren Grund nach vorn: Während vor dem Haus gerade die Parkplätze vergrößert werden, rücken kommende Woche die Bagger und Bauarbeiter der Firma Stehnke an, um bis Jahresende den geplanten Neubau einer Pflegestation hochzuziehen. Der Gebäuderiegel bildet mit dem Trakt von Station 6 und dem von Station 8 ein Dreieck; er wird 23 Zwei-Bett-Zimmer beherbergen, sodass ab 2022 aus den bisherigen Drei- und Vier-Bett-Zimmern jeweils ein Bett verschwinden kann.

Wenn der Neubau steht, erhält er eine Verbindung zur Station 6; deren Räume werden nächstes Jahr in einem zweiten Schritt zu einer neuen Intensivstation umgebaut. Die alte befindet sich zurzeit noch im Obergeschoss des Hauptgebäudes und sollte nach mehr als 40 Jahren eigentlich schon längst modernisiert werden. Verlegung, An- und Neubau werden rund 10,8 Millionen Euro kosten; davon übernimmt das Land Niedersachsen 7,5 Millionen Euro. Vagt: „Ich rechne mit Preissteigerungen, aber bisher sieht es mit dem Kostenplan ganz gut aus. Hinter dem Bau stehen keinerlei Fragezeichen.“ Aktuell würden die Bereiche Lüftung, Klima, Kälte und Elektrizität ausgeschrieben.

Unterm Strich werde es am Ende mehr Kapazitäten im Haus geben, um rund 20 Betten mehr aufzustellen als heute; es bleibe aber bei den 128 genehmigten Planbetten. Vagt denkt eher daran, durch den gewonnenen Platz ab 2023 die Bäder und Nasszellen der vor 30 Jahren sanierten Krankenzimmer zu modernisieren. „Es gibt heute einfach andere Quadratmeter-Standards, weshalb uns das Land ja auch den Neubau der Pflegestation zugestanden hat.“ Das Projekt werde zur Entspannung auf den Stationen und zu mehr Komfort für die Patienten beitragen, da ist sich der Krankenhausleiter sicher.

Während der Arbeiten am ersten Bauabschnitt sollen die vorhandenen Stationen in diesem Jahr zunächst möglichst lange weiter in Betrieb bleiben. Und der bleibt – unverändert und in vielerlei Hinsicht – vom Coronavirus geprägt. Für die Isolierung der Covid-19-Patienten ist seit März eine Station reserviert, die für übrige Fälle damit nur sehr eingeschränkt nutzbar ist. Jeder, der mit Corona-Infektion behandelt wird oder auch nur als Verdachtsfall aufgenommen wird, hat ein eigenes Zimmer.

Nachdem im März/April viele freiwillige Leistungen verschoben oder abgesagt wurden, um genügend Reservebetten vorzuhalten, gebe es weiterhin „eine gewisse Zurückhaltung bei den Patienten“, so der Klinikchef weiter. Zwar liegt der Jahresabschluss 2020 naturgemäß noch nicht centgenau vor; die Gesamtbelegung 2020 aber sei um gut neun Prozent zurückgegangen. Dividiert man die tatsächlichen Belegungstage durch die Bettenkapazität, ergibt sich ein Rückgang der Auslastung um acht Prozentpunkte.

Das Personal freilich habe dadurch nicht weniger zu tun. Zwar seien auch einige Überstunden abgebaut worden, aber Corona bringe durch Hygieneschutz und Verdachtsabklärung auch viele Zusatzaufgaben. Das beginnt schon bei der Regulierung der Besucher- und Patientenströme am Eingang, der seit Corona stets mehrfach besetzt sei. „Alle sind und bleiben an Bord“, betont Vagt. Niemand müsse um seinen Job fürchten.

Betriebswirtschaftlich habe das Kreiskrankenhaus das vergangene Jahr trotz allem gut überstanden. Zwar gab es durch den Belegungsrückgang weniger Erlöse bei gleichzeitig steigendem Aufwand, etwa für Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel. Dennoch schließe man mit schwarzen Zahlen ab. Vor Corona hatte der Krankenhausleiter mit einem 2020er-Plus von 516.000 Euro kalkuliert. Und auch wenn das nicht erreicht wird: 2021 sollen es 530.000 Euro sein.

Das liegt vor allem an den bisher zwei aufgespannten Rettungsschirmen; die staatlichen Hilfen hätten zumindest den Einnahmerückgang im Osterholzer Kreiskrankenhaus aufgefangen. „Wir haben das Glück, dass es kein größeres Haus im Landkreis gibt“, erläutert Vagt. Zwar ruft die Deutsche Krankenhausgesellschaft nun erneut nach weiteren Bundeshilfen, die zunächst bis Monatsende befristet sind. Vagt aber sagt: „Die Häuser sind sehr unterschiedlich aufgestellt.“ Große Uni-Kliniken und andere Maximalversorger hätten unter den Corona-Folgen oft viel mehr zu leiden; doch der Krankenhausleiter setzt warnend hinzu: „Die Pandemie ist für uns alle noch nicht zu Ende.“