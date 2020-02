Salz ist nicht gerade ein knappes Gut auf dem städtischen Baubetriebshof. Dessen Winterdienste waren in dieser Saison wegen der milden Temperaturen, die besonders im Dezember und Januar herrschten, erst dreimal gefordert. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Salz galt einmal redensartlich als weißes Gold, mit dem man Lebensmittel würzen oder konservieren konnte und das sogar als Zahlungsmittel diente. Aktuell sorgen die Temperaturen dieses Winters, der nur ein kalendarischer zu sein scheint, beim Streusalz für Überkapazitäten und Schleuderpreise in Baumärkten und Gartencentern. Auch der Baubetriebshof Osterholz-Scharmbeck sitzt auf einem Berg von Salz: 200 Tonnen fasst der noch gut gefüllte Silo-Turm in Pennigbüttel. „Wenn es hochkommt, sind davon fünf Tonnen weg“, schätzt Daniel Busch, Gärtnermeister beim Baubetriebshof. Vergangene Woche sei man einmal rausgefahren, „allerdings in Minimalbesetzung“. Kerstin Wilkens, seit dem Vorjahr Chefin des städtischen Dienstleisters, hat die Zahlen schwarz auf weiß: Erst drei Winterdienste waren es in dieser Saison, zwei davon sind im vergangenen November angefallen.

Was geschieht denn nun mit dem ganzen Salz? Wenn man mit Natriumchlorid für Haltbarkeit von Speisen sorgen kann – ist dann das Salz selbst auch haltbar übers Jahr hinaus? Da hat Daniel Busch eine beruhigende Antwort: „Das kann da zehn Jahre liegen. Natürlich ist es besser, wenn es bewegt wird. Dann bildet sich auch keine Kruste drauf.“ Kerstin Wilkens hat zum Vergleich die Zahlen aus der vergangenen Wintersaison parat: Da waren es acht Einsätze, davon einer im Februar. Das deckt sich mit der von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr präsentierten Zwischenbilanz. Danach haben die Winterdienste in Niedersachsen wegen der vergleichsweise milden Temperaturen deutlich weniger Streusalz verbraucht als in der Vorsaison. Zwischen Mitte Oktober und Anfang Februar wurden auf den Straßen und Autobahnen des Landes 21 700 Tonnen Streusalz verteilt. Das waren knapp 57 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (50 300 Tonnen).

Zuständig für 70 Kilometer Straßen

Vom Baudezernenten Manuel Reichel kommt der Hinweis, dass der Winter ja noch nicht zwingend vorbei sei und dass trotzdem „Einsatzbereitschaft vorgehalten“ werden müsse, zumal beispielsweise auf Brücken mitunter auch dann bereits mit Eisbildung zu rechnen sei, wenn die Benutzung anderer Fahrbahnen noch völlig gefahrlos möglich sei. Der städtische Baubetriebshof, der im Sommer einschließlich der Teilzeitkräfte 46 Frauen und Männer beschäftigt, hält im Winter 20 Leute in Bereitschaft, die notfalls komplett ausrücken, wenn es bei Minusgraden zu gefährlichen Glatteisbildungen auf den Straßen kommt. Der städtische Baubetriebshof ist für insgesamt 70 Straßenkilometer zuständig. Außerdem werden verschiedene Fußwege gestreut, insgesamt etwa zehn Kilometer. Manuel Reichel hat, in der Erinnerung an seine Kindheit in der oberpfälzischen Heimat, aber auch von seiner letzten beruflichen Station in Bremen her, noch ganz andere Winter vor seinem geistigen Auge. „Einmal herrschte regelrecht Salzknappheit.“ Busch nickt: „Der Winter 2009 war unheimlich streng. Da hatte sich das Streugut fünffach verteuert.“

Für den Leiter des Winterdienstes bedeuten die niedrigen Temperaturen keine sonderliche Arbeitsersparnis. „Aber für die Ausführenden schon“, erklärt Busch. Damit werden Kapazitäten frei für andere notwendige Arbeiten. Zum Beispiel für die „Pflege“, sprich: das Zurechtstutzen, von Bäumen und Sträuchern an den Wirtschaftswegen. „Viele Dinge werden jetzt halt früher in Angriff genommen“, erklärt Kerstin Wilkens. Zwölf Leute sind dafür unterwegs. Sie haben dazu Gelegenheit bis zum offiziellen Beginn der Brut- und Setzzeit am 1. April. Dann muss die Säge ruhen. Busch: „Wir sind damit aber schon zu 60 bis 70 Prozent fertig.“

Auf dem Bauhof ist ohnehin das ganze Jahr über Arbeitssaison. Da sind etwa die rund 70 Spielplätze, die auf gefährliche Mängel hin überwacht werden müssen, und da sind jede Menge Nachpflanzungen vorzunehmen. Die spektakulärste Anschaffung: 50 Lindenbäume, die im Stadtgebiet verteilt werden. Busch: „Ein ideales Bienennährgeholz!“