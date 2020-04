An diesem Mittwoch beginnt wieder die Schule – wenn auch zunächst nur im Home-Learning von zu Hause aus. Am Osterholzer Gymnasium haben sich Schulleiterin Karin Bunsas und ihr Kollegium darauf gut vorbereitet. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Schulleiterin Karin Bunsas meldet sich per E-Mail aus dem einsamen, weiten Gebäude des Gymnasiums. „Ja“, sagt Bunsas, “wir sind im Moment schülerlos, aber nicht ohne Lernende. Wir machen das, was die modernen Kommunikationsmittel ermöglichen: Über unser schuleigenes System ISERV kommunizieren Klassenlehrer mit ihren Schülern, denn die Schüler und Schülerinnen konnten in den vergangenen Wochen im häuslichen Selbststudium an schulischen Projekten arbeiten“. Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne habe vor einigen Wochen in einem Schreiben den Lehrkräften und Schulleitungen sein Vertrauen ausgesprochen und auf Handlungsspielräume verwiesen. Dazu gehöre, dass die Dienstpflicht von Lehrkräften aus gutem Grund in erster Linie im Homeoffice stattfinden solle. Die Minimierung sozialer Kontakte soll helfen, weitere Ansteckungen zu verhindern.

Das bedeute aber keinen Stillstand, führte Karin Bunsas aus: „Wir Lehrkräfte erstellten Aufgaben sowie Zeitpläne, boten Lösungen an und beantworteten die Fragen unserer Schüler. Das war alles sehr ungewohnt, da niemand das richtige Maß kannte: Waren es zu viele Aufgaben oder eher zu wenig? Wir wissen, dass die Situation, insgesamt fünf Wochen oder mehr ohne die gewohnten persönlichen Kontakte auskommen zu müssen, sehr belastend ist." Jugendliche, die keinen Internetzugang zu Hause haben, hätten die Materialien per Post erhalten.

„Was wir aber sehr deutlich feststellten: Die digitalen Möglichkeiten, die ein unkompliziertes Kommunizieren und einen persönlichen Kontakt auch außerhalb der Schule ermöglichen, erfordern ein Umdenken“, sagt Bunsas. Vielleicht sei der richtige Weg, dass die Kinder ihre Tablets auch zu Hause hätten. Damit müssten keine Aufgaben mit der Post geschickt werden, jede Schülerin, jeder Schüler könne mit der Lehrkraft kommunizieren und müsse dazu nicht den heimischen PC blockieren, der derzeit ja häufig auch von Eltern genutzt werde. „Das Kultusministerium arbeitet an Lösungen, beispielsweise in der Erweiterung der Niedersächsischen Bildungscloud (NBC) für alle Schulen. Innerhalb von wenigen Stunden gab es an einem Tag über 540 Anmeldungen. Ansonsten gibt es in der Schulentwicklung eine Reihe von Schwerpunkten, an denen die Lehrkräfte arbeiten und zu denen wir uns nun ohne Zeitdruck austauschen können. Ein Abitur gibt es in diesem Schuljahr am Gymnasium ja nicht“, so Karin Bunsas. Letzteres liegt am Wechsel zurück zum neunjährigen Gymnasium (G9) anstelle des achtjährigen Gymnasiums (G8), das zwischen 2012 und 2015 in fast allen Bundesländern eingeführt worden war.

Arbeiten lange geplant

Die leeren Gänge und Klassenzimmer nutzte der Landkreis als Schulträger, um nötig gewordene Handwerksarbeiten und Umbauten im Schulgebäude erledigen zu lassen – ganz ohne Störung des Schulbetriebs. „Die Arbeiten waren lange geplant, und wir sind natürlich froh, dass die qualitative Verbesserung der Räumlichkeiten trotz der angespannten Situation weiter geht“, sagt Karin Bunsas. Wenn der Schulbetrieb dann wieder seine gewohnte Arbeit aufnimmt, öffnen neue Türen den Weg zu jedem Klassenraum, und der Umbau des neuen Selbstlernzentrums dürfte ebenfalls einen großen Schritt vorangekommen sein.

Am 11. Mai beginnt wieder der Unterricht für den 12. Jahrgang. Eine Woche später folgen die Jahrgänge 9 und 10. Der weitere Fahrplan wird zu gegebener Zeit vom Kultusministerium festgelegt. Jetzt nutzen die Verantwortlichen im Gymnasium die Zeit, Modelle zu erarbeiten, wie der Unterricht unter Einbehaltung der Abstands- und Hygieneregeln erfolgen kann. Eine logistische Herausforderung, bekennt Karin Bunsas, denn weiterhin sind die Pausen und der Wechsel der Klassenräume zu beachten. Die Klassen – und in Abhängigkeit von der Kursgröße – die Leistungs- und Grundkurse werden geteilt. Entsprechend muss das Mobiliar in den Klassenräumen etwas umgestellt werden, um ausreichend Abstand zu gewährleisten.

„Alle an Schule Beteiligten werden per E-Mail benachrichtigt. Außerdem nutzen wir das schuleigene ISERV-System, dass allen Schülern und Schülerinnen sowie den Lehrkräften zur Verfügung steht“, erläuterte die Schulleiterin, wie alle über die Entwicklungen auf Stand gehalten werden. Seit diesem Mittwoch bestehe wieder eine Schulpflicht, mahnt Karin Bunsas, das bedeute, dass im Gegensatz zu der Zeit vor den Osterferien die Aufgaben nun verbindlich und nach festgelegten Kriterien zu erledigen seien. Wie Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen miteinander kommunizieren, legten die selbst fest. Es gelte nach wie vor das Prinzip, dass keine Kinder und Jugendlichen von der Kommunikation ausgeschlossen werden dürften, betont die Schulleiterin.