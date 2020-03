Eine etwa zwölf Meter hohe Tanne stürzte quer über die Straße auf ein geparktes Auto. (Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck)

Osterholz-Scharmbeck. Eine Sturmböe entwurzelte Am langen Land am Donnerstagmorgen in Osterholz-Scharmbeck eine etwa zwölf Meter hohe Tanne. Der Baum stürzte quer über die Straße und beschädigte ein geparktes Auto, in dem sich zum Glück niemand aufhielt. Die alarmierte Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck zersägte die Tanne. Der mit einem Durchmesser von rund 60 Zentimetern recht massive Stamm wurde anschließend mit Hilfe des Krans des Rüstwagens angehoben und zur Seite gelegt.