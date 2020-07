Heinz Cymontkowski präsentiert in seinem Atelier Dorf Teufelsmoor die Sonderausstellung "Baumschichten II". (Monika Fricke)

Teufelsmoor. Die ausgetrocknete Baumrinde einer Weide hat den Heinz Cymontkowski dazu inspiriert, näher hinzuschauen und sie als Kunstwerk zu bearbeiten. Sein kleines Atelier liegt mitten im Teufelsmoor. Bei unserem Besuch erklärt der Künstler: „Die Fragmente im Naturraum erinnern an den biologischen Prozess, dem alles unterworfen ist." Er versah das Innere der Baumrinde mit Farben (rot, grün und braun) und die Mitte mit einem Stück schwarzer Teerpappe. So entstand ein markantes Naturkunstwerk zur aktuellen Sonderausstellung "Baumschichten II".

Der Corona-Shutdown und die Folgen haben Heinz Cymontkowski zu der Sonderausstellung veranlasst. Die Abgeschiedenheit des Ateliers, in das sich zuletzt kaum ein Kunstfreund „verirrt“ habe, sei dadurch noch verstärkt spürbar gewesen. Der Künstler sagt, er habe zuletzt eine noch engere Verbundenheit mit der Natur empfunden. Nun steht die Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Kunst und Kultur in den zurückliegenden Monaten im Mittelpunkt der Ausstellung.

Die Lage des Ateliers mitten im Teufelsmoor beeinflusst Naturverbundenheit wie künstlerisches Schaffen. Der Künstler brauchte nur aus dem Fenster zu schauen und entdeckte dabei „die faszinierenden Bilder von Bäumen und Sträuchern“. Immer wieder neue Fragmente der Natur und Ideen seien dort zu finden, die dann zu Kunstwerken verarbeitet werden. Dabei zeigten die Baumschichten eine „Stärke der Natur“.

Die markante Baumrinde der Birken, die in großer Zahl rings ums Atelierhaus zu finden sind, habe ihn von Anfang an beeindruckt, so Cymontkowski. Die Kunst der Malerei sei mit ihren Farbschichten ihrerseits letztlich ins Moor eingewandert, erklärt der Künstler. Sein Hauptwerk der Sonderausstellung nennt Cymontkowski „Birkenklinik“; es entstand im Format 60 mal 60 Zentimeter in Öl auf Leinwand. Mehrere Farbschichten wurden dabei übereinander aufgetragen. Gerne verarbeitet er in seinen Collagen und Bildern den Moorboden, um ihn mit den Farben zu vermischen.

In der Ausstellung „Baumschichten II“ sind Ölbilder, Aquarelle und Zeichnungen zu sehen. Das Atelier Dorf Teufelsmoor liegt in Teufelsmoor am Ende der Straße Zur Kleinen Reihe. Es ist das letzte Haus am Ende des Sandwegs und sonnabends sowie sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.