Nach über 100 Jahre stehen die immergrünen Eiben und die alten Eichen einem Bauvorhaben im Weg. Ihnen droht die Fällung. (Christian Kosak)

Ritterhude. In der Natur ist die Eibe heute selten geworden. Der langsam wachsende Nadelbaum mit den auffällig roten Scheinbeeren war einst als Holzlieferant für Bögen, Speere und Lanzen gefragt, kam dann aber wegen seiner Giftigkeit in Verruf. 2012 soll es nur noch 60.000 Exemplare der Wildform in ganz Deutschland gegeben haben, berichtet der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Heute stehen die wild vorkommenden „Gemeinen Eiben“ daher bundesweit auf der roten Liste. In Ritterhude beschäftigen nun zwei Eiben sowie drei alte Eichen das Bauamt. Auch der Landkreis ist involviert. Denn dort, wo sie seit mehr als 100 Jahren wachsen, soll ein Haus hin.

Ein Anwohner hatte vor wenigen Tagen Jürgen Ahlers von der Gruppe Bürgerfraktion/FDP im Rat der Gemeinde Ritterhude über das Bauvorhaben informiert. Der Kommunalpolitiker ging dem Hinweis nach, sprach mit der Gemeinde Ritterhude, hakte beim Landkreis als übergeordnete Behörde nach. Dabei erfuhr er, dass die Bäume sowohl durch die Baumschutzsatzung der Gemeinde als auch durch die Landschaftsschutzverordung des Landkreises geschützt sind. Gleichzeitig gelte für das Grundstück aber auch das Recht auf Lückenbebauung. Eine Entscheidung sei daher noch nicht getroffen. Doch teilt der Landkreis Osterholz mit: „Das Baurecht setzt sich innerhalb geschlossener Ortslagen grundsätzlich gegen den Baumschutz durch.“ Dass die Genehmigung für die Fällung trotzdem noch nicht erteilt ist, hänge mit einer „besonderen Konstellation“ zusammen, so der Landkreis.

So handelt es sich bei besagtem Grundstück um eine freie Fläche zwischen anderen Häusern. Einen Bebauungsplan gibt es nicht. Doch nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches darf diese Lücke bebaut werden, denn sie ist nicht breiter als 120 Meter. In einem solchen Fall habe der Eigentümer auch ohne Bebauungsplan das Recht zu bauen. „Wenn sich der Baukörper einfügt, ist das okay“, sagt Ritterhudes Bauamtsleiter Michael Keßler. Und auf das für die Lücke geplante Doppelhaus treffe diese Vorgabe zu.

Behörden prüfen noch

Sich einfügen bezieht sich aber nicht nur auf die Bauform, sondern auch auf den Standort zwischen den anderen Häusern. Keßler spricht von einem Baukorridor, den die Nachbarhäuser vorgeben. Nur innerhalb dieses Streifens darf das neue Haus errichtet werden. Aber genau dort stehen die alten Bäume, berichtet Ritterhudes Umweltbeauftragte Sabine Sameluck. Ohne deren Wurzeln zu beschädigen, könne dort wohl kein Haus errichtet werden. Und sollte nicht doch noch eine Möglichkeit gefunden werden, das Haus so zwischen den Bäumen zu bauen, dass sie nicht beschädigt werden, müssten die Eichen und Eiben wohl gefällt werden, bedauert Sameluck.

Aber nur mithilfe eines Bebauungsplanes könnte die Gemeinde dem Haus einen gänzlich anderen Standort auf dem Grundstück zuweisen: vor oder hinter dem Korridor, dort wo keine Bäume stehen. Außerdem könnte die Gemeinde mit einem solchen Bebauungsplan festlegen, welche Bäume erhalten bleiben müssen. „Aber wir konnten für diese Fläche keinen Bebauungsplan aufstellen“, erklärt Keßler. „Denn sie liegt im Landschaftsschutzgebiet.“ Die Gemeinde hätte zunächst beim Landkreis beantragen müssen, dass das Grundstück aus dem Landschaftsschutz entlassen wird. Das wiederum gehe nur mit Zustimmung des Kreistags. Erst dann hätte das Bauleitverfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes angeschoben werden können – mit Beratungen in Fachausschüssen, Beteiligung der Öffentlichkeit und Abstimmung im Rat. Das alles koste Zeit und Geld.

Keßler spinnt den Faden weiter: Angenommen, die Gemeinde würde ohne Bebauungsplan den Bauteppich aus den Baukorridors raus verlegen. Was nicht erlaubt sei, wie er betont. Dann würde das die Bäume wohl auch nicht retten. Der durch die „Lückenbebauung“ gegebene Baukorridor würde weiter bestehen, sodass für das Grundstück ein zweiter Bauantrag gestellt werden könnte. Wieder für den Bereich, in dem die Bäume wachsen. Wieder mit dem Ergebnis, dass sie fallen müssten. Sabine Sameluck gibt zudem zu bedenken, dass eine legale Verschiebung des Baukörpers in den hinteren Bereich möglicherweise dazu führe, dass die Nachbargrundstücke daraus ein Recht auf Hinterbebauung ableiten dürften. Es sei ein Dilemma, sagen beide.

Der Landschaftsschutz, so berichtet Keßer, stamme aus den 1960er-Jahren. Der Landkreis habe mit ihm verhindern wollen, dass an der Stelle weiter in die Landschaft hinein gebaut werde. Der Landschaftsschutz fungiert also als Bau-Hemmnis. Was er nicht verhindern kann, ist die Lückenbebauung. Denn dieses Recht sei ein Bundesgesetz, das höher zu bewerten sei, als der vom Landkreis verhängte Landschaftsschutz und die von der Kommune verabschiedete Baumschutzsatzung, so Keßler: „Bundesgesetz bricht die beiden anderen.“

Noch suchen die verantwortlichen Stellen nach einer Lösung. Kurz und sachlich erklärt der Landkreis: „Der Baumschutz befindet sich derzeit in Prüfung.“ Keßler und Sameluck hoffen, dass zumindest ein oder zwei Bäume gerettet werden könnten. Den Eiben gibt Ritterhudes Umweltbeauftragte dabei jedoch kaum eine Chance.