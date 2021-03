Schon länger wird über den Baumschutz in Hambergen diskutiert. Bisher hat sich der Nebel rund um das Thema aber noch nicht gelichtet. (Peter von Döllen)

Hambergen. „Wir waren alle entsetzt“, schildert Burkhard Hoffmann die Wahrnehmung einiger Anwohner der Wiesenstraße in Hambergen. Ein Grundstücksbesitzer hatte den Randbewuchs seiner Fläche stark beschnitten und gekürzt. Als Grund habe der Landwirt auf Nachfrage zu starke Beschattung der Felder angegeben, was für den Wuchs angebauter Pflanzen nicht unbedingt zuträglich ist. Rein rechtlich hat der Eigentümer nichts verkehrt gemacht. Er durfte die in seinem Interesse liegenden Eingriffe auf eigenem Grund und Boden vornehmen. Das erkennt auch Hoffmann ausdrücklich an. Er will nicht als Meckerer rüberkommen. Vielmehr will er Verständnis wecken für die Natur. Solche starken Rückschnitte müssten nicht sein, findet er. Pflanzenränder seien wichtige Lebensräume für viele Lebewesen, erläutert der Naturfreund. Und mit Blick auf den Klimaschutz seien sie auch nicht gerade ideal. Burkhard Hoffmann fehlt grundsätzlich die Kommunikation – so mache jeder sein Ding. Er würde gerne alle an einen Tisch bringen, um sich über das Thema Baumschutz auszutauschen.

Der Ruf nach einer Baumschutzsatzung wird in Hambergen lauter. Immer wieder gibt es Bürger, die sich über Fällungen oder Eingriffe ärgern. In Holste-Oldendorf meldet ein Leser die Fällung mehrerer Bäume auf einem bewaldeten Grundstück. Der Eigentümer, ein Förster im Ruhestand, habe Bäume für den Bau eines Hauses entfernt, aber auch weitere Bäume entnommen. Auf Rückfrage bei der Verwaltung sei gesagt worden, rechtlich sei alles in Ordnung. Solche Schilderungen gibt es seit Jahren. In den meisten Fällen stoßen verschiedene Interessen aufeinander. Die Einführung einer Baumschutzsatzung, die mehr regeln würde, sei Sache der Mitgliedsgemeinden, erklärt Henry Frerks, Leiter der Bauabteilung der Samtgemeinde Hambergen. In den meisten davon war sie bisher kein Thema. In Hambergen allerdings schon.

Bereits 2017 stellte die Gruppe aus UKA und Linken einen entsprechenden Antrag. Er war allerdings offen formuliert, eine Abstimmung zu einer Baumschutzsatzung sah er nicht vor. „Wir wollen nichts überstülpen“, versicherte Katja Barz vom Unabhängigen Kommunalen Arbeitskreis (UKA) damals in einer Sitzung. Es gehe zunächst darum, eine Diskussion in Gang zu bringen und Verständnis zu wecken. Reaktionen unter den Zuschauern machten erkennbar, wie viel Zündstoff in der Sache steckt. „Also zu der Baumschutzsatzung: Ich halte da nicht viel von. Alle werden vorher noch Bäume fällen. Das wird so kommen“, schimpfte ein Hamberger in der Einwohnerfragestunde. Und eine Bevormundung mündiger Bürger sei das zudem auch noch.

Man erarbeite einen Vorschlag, über den man abstimmen könne, hatte Bürgermeister Gerd Brauns 2017 gesagt. Er sei ebenfalls für einen Baumschutz und sehe die Notwendigkeit, versichert er nun auf Nachfrage. Allerdings sei das schwerer als gedacht. „Das gleicht der Quadratur des Kreises“, findet Brauns. Alles müsse genau formuliert werden, damit die Satzung auch wasserdicht Anwendung finden könne. Es gebe ja auch durchaus Gründe für die Fällung bestimmter Bäume, etwa eine Ernte oder bei Gefahr. Wie mache man eine Satzung, die alles abdeckt? Das sei die Frage. Mit der Verwaltung habe er sich andere Satzungen angesehen, etwa aus Loxstedt. Ein Kataster, in dem alle Bäume in der Gemeinde registriert werden, hält der Bürgermeister für unrealistisch.

Das Thema Baumschutzverordnung, wie es korrekt heißen muss, dürfte bald wieder auf der politischen Bühne erscheinen. Bei den Haushaltungsberatungen hatten Katja Barz (UKA) und Frauke Schünemann (SPD) die Verordnung als wichtiges Ziel genannt. Und der kürzlich gegründete Hamberger Ortsverband der Grünen hatte bereits vor einiger Zeit auf eine Lösung gedrängt. Bisher ist kein Grüner im Hamberger Rat vertreten. In einer Pressemitteilung forderten sie nicht nur eine Baumschutzverordnung. Sie kritisieren auch das Vorgehen bei den geplanten Baugebieten „Auf der Litt“ und Windhornsfeld, denen ihren Informationen nach zwei Baumgruppen geopfert werden sollen. Bürgermeister Brauns sieht das anders. Beim Gebiet Auf der Litt sollen zwar einige Bäume aus dem Fichtenwald gefällt werden. Dafür würden aber hochwertigere Bäume gepflanzt. Das wolle die Gemeinde zusammen mit dem Nabu machen, erklärte Brauns. Beide Verfahren sind noch in der Planungsphase. Burkhard Hoffmann überlegt unabhängig von den Diskussionen, wie er Beteiligte an einen runden Tisch bekommen kann und denkt an eine Bürgerinitiative. Sicher gebe es aber auch andere Modelle, mit denen die Wogen geglättet werden könnten.