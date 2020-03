Zahlreiche Säcke mit Dämmmaterial und sonstigen Bauresten wurden in einem Wald nahe der L 135 abgeladen. (Andreas Palme)

Hagen. Die aktuelle Einschränkung der öffentlichen Bewegung nutzen offenbar einige Zeitgenossen für illegale Handlungen. So wurden kürzlich in einem Waldstück an der Landesstraße 135 in der Gemarkung Hagen-Börsten zahlreiche Säcke mit Bauabfällen abgeladen. Direkt an einem Forstweg haben Unbekannte die blauen und weißen Säcke mit Resten von Hausbau oder Renovierung entsorgt. Neben Isoliermaterial und Dämmwolle befindet sich eine bunte Mischung von Rückständen unterschiedlichster Baugewerke am Wegrand. Die Polizei wurde informiert und will sich der Sache annehmen.