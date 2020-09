Die Entwicklung im Stadtteil Osterholz soll erst in 2021 unter die Lupe genommen werden, wie Bauamtsleiter Frank Wiesner in der Sitzung des Planungsausschusses ankündigte. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Beim Bauamt der Stadt werden zurzeit gut 20 Bauverfahren parallel bearbeitet. Zudem stehen die Stadtsanierung, ein Verkehrsentwicklungsplan und die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes an. Fachbereichsleiter Frank Wiesner gab im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung einen Überblick über den Stand der Dinge. Zugleich informierte er darüber, welche Verfahren den Ratsgremien vorgelegt werden – und welche nicht. Insbesondere Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktionsgruppe war in der Vergangenheit immer wieder unzufrieden mit der Auswahl der vorgestellten Planverfahren.

Das Wichtige kommt oft zum Schluss – so auch in der Sitzungsvorlage zum Bericht des Bauamtes. Am Ende der öffentlichen Vorlage erläutert die Verwaltung, wie sie Bauverfahren für die Öffentlichkeit herausfiltert. Demnach würden Bauanträge immer dann den Ratsgremien vorgelegt, wenn planerische Fragestellungen damit verknüpft seien, die Auswirkungen auf größere, zusammenhängende Bereiche haben könnten. Nach Ansicht der Verwaltung hat sich diese Praxis bewährt. Demnach sei zusätzlicher Regelungsbedarf nicht vorhanden. „Bei Anträgen, die die Ortschaften betreffen, werden die jeweiligen Ortsvorsteher/innen grundsätzlich beteiligt“, heißt es abschließend. Bauamtsleiter Frank Wiesner hatte in diesem Zusammenhang über gut 20 laufende Bauverfahren im Schnelldurchlauf informiert. Die Botschaft an die Ausschussmitglieder ist klar: Der Fachbereichsleiter und die Stadtplaner Jens Brendler, Stefan Kamischow und Julia Kieselhorst haben gut zu tun. Denn zu den laufenden Verfahren gesellen sich Themen wie Stadtsanierung, Verkehrsentwicklungsplan und ein Rahmenplan für „Klein Westerbeck“.

Standortanalyse für Osterholz

Und auch Wilfried Pallasch schien das zu überzeugen. „Wir sehen, dass wir etwas zu tun haben“, sagte Pallasch. Trotzdem fragte er nach, wie es um das Projekt „Osterholz“ bestellt sei, das sich in Wiesners Auflistung nicht fand. Immerhin habe die Politik der Verwaltung zu Jahresbeginn den Auftrag erteilt, dort eine Standortanalyse vorzunehmen. Im Haushalt 2020 und 2021 sind je 20 000 Euro eingesetzt worden, um die Entwicklung im Stadtteil voranzubringen, ein Gutachter sollte tätig werden. Frank Wiesner stellte klar, dass man dieses Thema erst im kommenden Jahr angehen werde. „Wir haben Osterholz nicht vergessen“, beteuerte der Bauamtsleiter.

Die Veränderungssperre für den Bebauungsplan Nr. 10 a „Finken'sche Weide“ beschäftigte die Ausschussmitglieder ebenfalls. Die Mitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus, die in 2019 erstmals verlängerte Sperre nun um ein weiteres Jahr zu verlängern. Bis Oktober 2021 muss also eine angestrebte B-Plan-Änderung oder eine andere Regelung für das begehrte Gelände her. Die Entwicklung der etwa 35 000 Quadratmeter großen, stadtnahen Grünfläche zwischen Baustraße, Loger Straße und Hinter der Loge war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema in Ausschüssen und Ratssitzungen.

Der derzeit gültige Bebauungsplan Nr. 10 a wurde 1983 anlässlich der Innenstadtsanierung erarbeitet. Im Oktober 2017 wurde der Rat wieder tätig: Er beschloss eine zweijährige Veränderungssperre für den Bebauungsplan. Anlass dafür war ein Bauantrag für ein Wohnhaus, das im rückwärtigen Bereich des Grundstücks „Hinter der Loge 8“ entstehen sollte. Der Rat erkannte die Gefahr, dass dieses Bauvorhaben künftige Entwicklungsvorstellungen einschränken könnte.

Nicht allein für die Stadtplaner ist die „attraktive Potenzialfläche“, die südwestlich der Innenstadt liegt, ein möglicher Standort für unterschiedliche Wohnformen oder für Dienstleistungs- und Einzelhandelsbetriebe. Bei allen künftigen Entscheidungen ist zu beachten, dass die Fläche gemäß städtischem Freiraumentwicklungskonzept als Frischluftschneise zwischen der B 74 zur Innenstadt gilt. Aufgrund des komplexen Sachverhalts brauche man einfach noch Zeit, um sich klar zu werden, was mit dem Gelände passieren kann, machte Stadtplaner Stefan Kamischow klar. Eine Auseinandersetzung mit den konkreten Zielvorstellungen sollte jedoch erst erfolgen, wenn die in Bearbeitung befindliche übergeordnete Planungsgrundlage „Fortschreibung des städtischen Einzelhandelskonzeptes“ vorliege.

Infolge der coronabedingten Veränderungen im Kaufverhalten und in Bezug auf vorhergesagte Verbrauchsausgaben der Bevölkerung würden zurzeit ursprünglich zugrunde gelegte Basisdaten vom Gutachter überprüft, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Die Beratung über dieses Gutachten soll im vierten Quartal 2020 stattfinden. Über die zweite Veränderungssperre wird bereits am 17. September im Rat entschieden.

Anja Heuser (Grüne) machte vorab schon mal klar, dass ihre Fraktion „eine Bebauung in großem Umfang“ nicht mittragen werde. Wilfried Pallasch betonte für die Bürgerfraktionsgruppe, dass die Entwicklung des Areals eng mit der Sanierung der Innenstadt zusammenhänge. SPD-Mann Jörg Monsees sprach sich für „eine Betrachtung mit äußerster Sorgfalt“ aus. „Es ist gut, dass wir eine Veränderungssperre haben, aber dann muss auch was kommen.“ In Sachen Einzelhandel mahnte er zur Vorsicht: Wer die aktuelle Entwicklung verfolge, müsse vermeiden, eine „Ruine Einzelhandel“ zu schaffen. Auch für Brunhilde Rühl (CDU) geht Genauigkeit vor Schnelligkeit. „Es ist klug, uns Luft zu lassen, bevor wird Fehler machen, die schwierig zu korrigieren sind.“