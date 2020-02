In insgesamt vier Bauabschnitte soll sich die Sanierung der Landesstraße 149 gliedern. (Christian Valek)

Bei der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Stade hat die öffentliche Vorstellung der L-149-Sanierung zu neuen Erkenntnissen geführt. Wie der Leiter des Fachbereichs Bau, Michael Schöne, auf Anfrage der Redaktion betont, werde derzeit geprüft, ob der erste Bauabschnitt durch eine Einbahnstraßenregelung für Entlastung sorgen kann. Damit könnte der Verkehr in der Anfangsphase der Sanierung wenigstens auf einer Spur zwischen B 74 und Mensingstraße rollen, sagt der Fachbereichsleiter. Ob eine derartige Einbahnstraßenregelung möglich ist, müsse aber mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises abgeklärt werden.

„Uns ist klar, dass die Geschäftsleute besonders betroffen sind“, gibt Schöne zu. „Und deshalb versuchen wir auch, die Bauzeit in Grenzen zu halten.“ Demnach sei denkbar, die Bauzeit für die erste Etappe auf vier Wochen zu verkürzen. Das könnte für eine Entlastung des Einzelhandels und der Anwohner sorgen. Ursprünglich war von gut sechs Wochen Bauzeit für den ersten Bauabschnitt die Rede.

„Ich verstehe den Ärger der Geschäftsleute“, betont Michael Schöne. Doch ganz abgeschlossen sei der Einkaufspark nicht, merkt er an. Immerhin sei eine zweite Zufahrt aus Richtung Schwanewede und L 135 (alte B 6) gegeben, über die die Kunden die Geschäfte in Buschhausen erreichen können.

Michael Schöne macht darauf aufmerksam, dass es für niemanden einen gesetzlichen Anspruch auf Nutzung einer öffentlichen Straße gibt. „Öffentliche Straßen sind für die Allgemeinheit gebaut“, stellt er fest. Eine Straße biete viele Vorteile, betont er. Aber auch die Nachteile, die manchmal durch eine Sanierung der Straße entstünden, müssten ertragen werden. „Das, was wir verbessern können, werden wir verbessern“, verspricht Schöne. „Es muss nur umsetzbar sein und im Rahmen der Regeln liegen.“ Seine Kollegen und er seien sich auch bewusst, dass es am Ende nicht hundertprozentig zufriedenstellend sein wird. „Das ist absehbar“, sagt Michael Schöne.

Vier Bauabschnitte sind geplant. Los gehen soll es mit Ferienbeginn am 16. Juli. Der erste Abschnitt reicht von der Auffahrt zur B 74 in Höhe Pumpelberg bis zur Mitte Mensingstraße. Am 22. August ist der zweite Abschnitt dran. Er reicht etwa vom Heckenweg bis zur Straße Am Kohlgarten. Ab 12. Oktober ist der Kreuzungsbereich Am Kohlgarten dran. Und am 26. Oktober soll der Straßenabschnitt bis zur Mensingstraße saniert werden. Bauende soll kurz vor Weihnachten 2020 sein.

Wie sieht der weitere Fahrplan der Landesbehörde aus? Das sogenannte Leistungsverzeichnis, das ein Ingenieurbüro erstellt hat, liegt mittlerweile vor. In dieser Baubeschreibung sind unter anderem die Besonderheiten der Baustelle sowie in einem zweiten Kapitel die einzelnen, zu erledigenden Arbeiten aufgelistet. Dieses Verzeichnis wird nun geprüft, erläutert Michael Schöne. Dafür seien zwei bis drei Wochen eingeplant. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran.“

Steht der genaue Umfang der Arbeiten fest, soll spätestens im April die Ausschreibung erfolgen. Diese dauere erfahrungsgemäß etwa sechs Wochen, so seine Einschätzung. Danach wiederum müssten weitere drei Wochen eingeplant werden. Sollte alles gut gehen und sich zügig eine Baufirma finden, könnte am 16. Juli die Sanierung der Ortsdurchfahrt beginnen. „Das ist unser Wunschtermin, auf den wir hinarbeiten.“

Außerdem sei die Landesbehörde weiter im Gespräch mit den Beteiligten. Auch mit den Vertretern des Einzelhandels werde es Gespräche geben, kündigt er an. Für Anwohner wird es vor Ort eine feste Ansprechperson geben. Diese ist anlässlich der Vorstellungsrunde im Ratssaal bereits genannt worden: Bauwart Andreas Siems übernimmt diese Aufgabe. Auch sonst würden die Anlieger nicht allein gelassen. „Wenn es beim Anlieger nicht passt, passen wir es an.“