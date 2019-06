Die BBS Am Osterholze sollen vergrößert und energetisch saniert werden. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Für die anstehende Modernisierung und Erweiterung der Berufsbildenden Schulen (BBS) Am Osterholze sucht der Landkreis Osterholz nach wie vor einen Generalplaner. Die europaweite Ausschreibung vom Januar 2019 sei ein Schlag ins Wasser gewesen, teilte die Kreisverwaltung dem Schulausschuss auf der Juni-Sitzung mit. Augenscheinlich habe die Suche nach einer Projektleitung nicht atttraktiv genug, zu riskant oder zu unverbindlich gewirkt, sodass keine Angebote eingegangen seien.

Nun wurde zunächst die mittelfränkische Firma Lern-Land-Schaft damit beauftragt, den schulischen Nutzerbedarf in einem Pädagogischen Raumfunktionsbuch genauer zu erfassen. Als einen nützlichen Nebeneffekt dieses Zwischenschritts, bei dem am Ende die Schulzweige in Fachbereichshäuser gegliedert werden sollen, bezeichnet es die Verwaltung, dass dadurch die Auslastung der Gebäudeteile optimiert werde.

Der Landkreis will nun mit dem Raumfunktionsbuch in der zweiten Jahreshälfte 2019 einen neuen Anlauf unternehmen, um den Planungsauftrag möglichst Anfang 2020 zu vergeben. Bis die Planung steht und erste Gewerke ausgeschrieben werden können, werde es wohl Anfang 2021 werden, erfuhren die Ausschussmitglieder. Für die europaweite Ausschreibung der handwerklichen Arbeiten seien abermals sechs Monate zu veranschlagen, sodass „frühestens im Sommer 2021 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann“.

In der ersten Ausschreibung hatte der Landkreis die Sanierung einer Nutzfläche von 9900 Quadratmetern ausgeschrieben, ferner 7000 Quadratmeter Neubau inklusive Cafeteria, Funktions-/Fachunterrichtsräume und Nebenräume. Die Schulräume sollten nach einem Bereichs- oder Lernhauskonzept architektonisch neu strukturiert werden, was architektonisch umzusetzen sei. Für Bauwerk, Gebäudetechnik und Außenanlagen war den Planern eine Baukostenobergrenze von netto 27 Millionen Euro vorgegeben worden.

Wenn die Modernisierung der Hauptstelle (Baujahr 1980/1984) abgeschlossen ist, soll der Altbau an der Bahnhofstraße (Baujahr 1954 und 1961) abgerissen werden. Thore Meyer vom Liegenschaftsmanagement des Landkreises sagte bei der Vorlage des „Energieberichts 2018“ im Finanzausschuss, die Berufsbildenden Schulen seien auch hinsichtlich des Strom- und Gasverbrauchs einstweilen ein dicker Brocken in der Landkreis-Bilanz. „Da ist noch Potenzial.“ Dass sich energetische Sanierungen für den Haushalt und das Klima bezahlt machten, sei etwa an den Gymnasien Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck zu beobachten, die ihren Energiebedarf anschließend fast halbiert hätten.

Neue, sparsame Heizungen

Seit zehn Jahren legt Meyers Abteilung jährlich eine Bilanz für die 16 Kreis-Immobilien vor: sechs Schulen, drei Turnhallen, fünf Dienstgebäude sowie IGS-Außenstelle Grasberg und Gymnasium Ritterhude. Die beiden letztgenannten Einrichtungen gehören den Kommunen, aber der Kreis ist dort Schulträger. Inzwischen, so Finanzdezernent Werner Schauer, sei allein der Heizenergieverbrauch der sechs Schulen gegenüber 2003 um 37 Prozent zurückgegangen. Da gleichzeitig mehr Nutzfläche hinzukam, beträgt der quadratmeterbezogene Rückgang sogar 43 Prozent.

In absoluten Zahlen sind es laut Verwaltung 3,4 Millionen Kilowattstunden jährlich; das entspreche 155 Einfamilienhäusern mit einem Jahresverbrauch von je 22 000 Kilowattstunden, rechnete Schauer vor. Er bezifferte das Äquivalent beim ersparten CO2-Ausstoß auf 891 Tonnen, die nun weniger in die Luft gepustet würden als im Jahr 2003.

Thore Meyer betonte, die nächsten Schritte würden zwar schwieriger, aber die Entwicklung sei längst nicht am Ende. Der Ausbau des Nachmittagsunterrichts sowie die weitere Digitalisierung der Schulen und Arbeitsplätze werden nach seinen Worten den Energieverbrauch steigen lassen. Womöglich werde der Effekt ein wenig gedämpft durch Fortschritte auf den Feldern Beleuchtung mit LED-Lampen oder Heizungen mit Wärmepumpentechnik, die Erdwärme nutzen.

Weitere Investitionen in eigene Fotovoltaik-Anlagen könnten ebenfalls angezeigt sein: Die Solaranlage auf dem Dach der Pestalozzihalle habe im vergangenen Jahr fast 26 000 Kilowattstunden Strom erzeugt – rund 8500 Kilowattstunden mehr als der gesamte Eigenbedarf des Gebäudes. Auch die BBS-Halle mit einem Strom-Gesamtverbrauch von 69 000 Kilowattstunden versorgte sich rechnerisch zu 40 Prozent mit dem eigenen Solarstrom vom Dach.

Mittelfristig treibt Meyer noch eine weitere Frage um: „Wie lange kommen wir ohne die aktive Kühlung von Gebäuden aus?“ Sollte die globale Erwärmung eines Tages den Einbau von Klimaanlagen nötig machen, „dann würde uns das ökonomisch und ökologisch auffressen“, so der Liegenschaftsmanager. Er beobachte auch neue Trends wie die Smart-Building-Technologien oder dimmbares Glas, also Fensterscheiben, die sich bei starker Sonneneinstrahlung selbst verdunkeln. Das sei aber bisher noch zu kostspielig.