Osterholz-Scharmbeck. Mit Zorbey Öktan und Leonie von Glahn konnten sich zwei Schüler des elften Jahrgangs der Fachoberschule Wirtschaft der Berufsbildenden Schulen in die Liste der Landessieger beim 66. Europäischen Wettbewerb eintragen. Zorbey Öktans Aufnahme eines sozialkritischen Rap-Textes zum Thema Street Art mit dem Titel „Europäische Republik“ wurde in dieser Woche ebenso preisgekrönt wie der von Leonie von Glahn eingereichte Text zum Thema Social Media („Denkt mal drüber nach – Mensch zu sein“). Auch der Poetry-Beitrag von Kyra-Lee Schierhold zur europäischen Flüchtlingspolitik („Ebbe und Flut im Social Net“), ebenfalls in der Kategorie Social Media, erhielt wieder eine gute Beurteilung, nachdem er sich – ebenso wie die Arbeiten der beiden Mitschülerinnen – über den Wettbewerb innerhalb der Klasse für den Durchgang auf Landesebene qualifiziert hatte.

Die beiden jungen Frauen hatten sich daraufhin entschlossen, ein Best Of ihrer Texte als Songtext aufzunehmen und auch diesen als CD einzureichen. Unterstützt wurden die jungen Künstler bei ihren Arbeiten von Studienrat Frank Helmes (Profilteamleiter Umwelt und Fachteamleiter Politik an den Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck).

Anlässlich der Europawahlen waren Schüler aufgerufen, beim 66. Europäischen Wettbewerb ihre Forderungen an die Politik kreativ umzusetzen – mit Bildern, Plakatkampagnen, Videos, selbst komponierter Musik, Poetry Slams oder internationalen E-Twinning-Projekten.

Die Jüngsten ließen ein „Parlament der Tiere“ tagen oder erkundeten mit dem Flugtaxi den Kontinent. Die Älteren setzten sich kritisch mit der Rolle von Street Art, Influencern, Social Media und Fake News in der Meinungsbildung auseinander, warnten eindringlich vor Umweltzerstörung und Klimawandel und forderten mit unkonventionellen Kampagnen dazu auf, wählen zu gehen: „Sei stärker als deine stärkste Ausrede – geh hin!“

Die 66. Wettbewerbsrunde war keine gewöhnliche: Im Schuljahr 2018/19 wurde nach umfangreicher Vorbereitung bundesweit das Anmeldeverfahren und die Verwaltung des Europäischen Wettbewerbs digitalisiert – ein großer Schritt für den ältesten Schülerwettbewerb Deutschlands. Dank der engagierten Beratung und Unterstützung durch die Mitarbeiter auf Landes- und Bundesebene wurde die umfangreiche Umstellung mit einem moderaten Teilnehmerrückgang von 18 Prozent bewältigt.

1131 Schulen beteiligten sich am 66. Europäischen Wettbewerb – darunter 23 polnische Schulen am Landeswettbewerb in Rheinland Pfalz und 106 Schulen aus 20 europäischen Ländern am E-Twinning-Zweig. Unter den deutschen Schulen befanden sich 155 Europaschulen. Die stärkste Schulgruppe stellten die Gymnasien – 432 nahmen am 66. Europäischen Wettbewerb teil. Nach Umstellung auf die digitale Anmeldung nahmen deutlich weniger Grundschulen teil.