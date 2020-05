Erika Wetzel musste als knapp Achtjährige aus Ostpreußen fliehen. Vor ihrer Flucht hatte sie davon geträumt, Lehrerin zu werden. Danach waren die Karten für sie neu gemischt und ihre Lebensperspektive eine andere. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Fast 360 Din-A-4-Seiten umfasst die Chronik von Bludau. Von der ersten urkundlichen Erwähnung der Siedlung im Jahr 1258 bis zur Flucht seiner deutschen Bewohner im Januar 1945 hat Erika Wetzel die Geschichte ihres Geburtsortes niedergeschrieben. Vier Jahre brauchte sie. „Dabei konnte ich anfangs nicht einmal mit einer Schreibmaschine umgehen“, erzählt die 83-Jährige. Heute hat sie nicht nur einen Computer, sondern auch über Facebook Kontakt in die ganze Welt.

Die Freißenbüttlerin ist stolz auf ihre Arbeit. Über Jahre hatte sie die Treffen der ehemaligen Bludauer organisiert, bei denen alle in Erinnerungen schwelgten. Sie selbst sei neugierig gewesen, habe so viel von ihnen erfahren wollen wie möglich. „Irgendwann sagte ich dann: 'Lasst uns das doch alles aufschreiben'.“ Daraufhin seien viele Fotos und Dokumente zusammengetragen worden, wurden auf der Rückseite der Bilder die Namen der Fotografierten notiert, Jahreszahlen und Ereignisse festgehalten. Alles Puzzleteilchen. Doch niemand wollte das Bild zusammensetzen. Zwar hätten einige damit angefangen, erzählt Erika Wetzel. Aber am Ende landete die Notiz-Sammlung bei ihr. Sie ergänzte sie um Dokumente aus der Stiftung Preußisches Kulturerbe, die sie in Berlin gesucht und übersetzen lassen hatte. „Ich habe mir dann ein Konzept überlegt und angefangen zu schreiben.“ Mehr als 200-mal sei die Chronik verkauft worden. „Verdient habe ich nichts daran, aber viel gelernt.“

Für Erika Wetzel sind diese Seiten mehr als die Geschichte ihres Geburtsortes. Sie sind der Beweis dafür, was sie selbst erreichen kann. Der Beweis, dass ihre Lehrer Recht hatten, als sie sie einst für die Realschul-Laufbahn empfohlen hatten. „Die hätte ich sicher geschafft und dann wäre ich Lehrerin geworden“, blickt sie zurück. Hätte – wenn der Zweite Weltkrieg nicht ausgebrochen wäre.

Erika Wetzel wurde 1937 in Bludau als zweites von insgesamt drei Kindern geboren. „Mein Vater war gelernter Melker, arbeitete aber in Pillau in der Marineausrüstung. Und meine Mutter nähte wie viele Frauen in Heimarbeit Pulversäckchen für die Munitionsanstalt in Groß Blumenau.“ Sie lebten in einer kleinen Oberwohnung in der „Siedlung“. Im Erdgeschoss des 1928 errichteten Hauses wohnten die Besitzer. Ihre eigene Familie hatte ein großes Zimmer und nutzte den breiten Treppenaufgang als Küche. Nachdem die Schwester ihres Vaters mit drei Töchtern in Königsberg ausgebombt worden war, wurde es eng in der kleinen Oberwohnung. „Aber es ging“, sagt sie.

Vom Krieg selbst habe sie so gut wie nichts mitbekommen. Bis auf jenen Tag im Sommer 1944: „Ich erinnere mich noch, wie ich über das schöne Abendrot staunte“, erzählt Erika Wetzel. Dieses Abendrot sei das brennende Königsberg, habe ihre Mutter da gesagt. „Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass Steine brennen können.“ Bis heute habe sie das Bild der brennenden Stadt vor Augen, wenn im Westen die Sonne blutrot untergeht.

Erst Anfang 1945 kam der Krieg direkt nach Bludau – mit den deutschen Soldaten, die auf dem Rückzug waren und bei ihnen einquartiert wurden. Als die Front nur noch fünf bis sieben Kilometer von ihnen entfernt war, sei der Evakuierungsbefehl gekommen. „Wir durften ja gar nicht vorher weg“, sagt sie. Wer ohne Reisegenehmigung nach Westen aufbrach, dem habe die Todesstrafe gedroht.

Auf den Militärfahrzeugen der Soldaten ging es zur Danziger Bucht. In einem verlassenen Haus im Badeort Neuhäuser seien sie eine Zeit untergekommen, bis es weiter nach Pillau ging. Dort hätten sie auf ein Schiff gewartet. „Dann kam die Nachricht, dass die Gustloff versenkt worden war und ich wollte auf kein Schiff mehr; aber Mutter sagte, wir hätten keine andere Wahl.“ Ein kleines Navigationsschulschiff habe sie schließlich nach Grotenhafen gebracht. Wieder mussten sie warten. Auf einem großen Frachter stachen sie nach Swinemünde in See. Im Bauch der „Lappland“ habe ihre Mutter ihre Koffer zuletzt gesehen. „Als wir in Osterholz-Scharmbeck ankamen hatten wir nichts mehr – nur noch Mutters Handtasche.“

17 Tage seien sie auf der Flucht gewesen. Den letzten Abschnitt legten sie mit dem Zug zurück. Der brachte sie nach Osterholz-Scharmbeck. „Wir kamen hier völlig verlaust und verdreckt an“, erinnert sich die Freißenbüttlerin. Die erste Nacht in der neuen Heimat hätten sie auf Strohsäcken im ehemaligen Arbeitsamt verbracht. Am folgenden Tag wurden sie mit Pferd und Wagen in den Gasthof von Freißenbüttel gefahren. Dort seien die Flüchtlinge vom Bürgermeister auf die Höfe verteilt worden. „Meine Mutter, meine Schwester und ich waren wohl die letzten; der Verwalter von Gut Bredbeck nahm uns mit; meine Mutter half dort im Haushalt und meine drei Jahre ältere Schwester kümmerte sich um die beiden kleinen Söhne des Verwalters.“

Das meiste, was sie von der Flucht berichtet, basiert auf Erinnerungen ihrer Mutter. „Ich habe viel verdrängt“, sagt Erika Wetzel. Sogar alles, was sie vor der Flucht in der Schule gelernt hatte. „Wenn das kein Zeichen für ein Trauma ist, dann weiß ich es auch nicht.“ Doch sie hatte eine schnelle Auffassungsgabe, war wissbegierig und so schlugen ihre Lehrer sie bald schon für die Realschule vor. Der Vater, der im Herbst 1945 aus Dänemark zu seiner Familie auf Gut Bredbeck gestoßen war, verdiente jedoch nicht viel. „Wir hatten das Schulgeld nicht, der Schulweg war zu lang und ich hatte auch keine gute Kleidung“, erzählt die 83-Jährige. Statt zur Realschule und damit auf den Weg zu ihrem Traumberuf „Lehrerin“, wurde sie nach der Volksschule - mit 15 Jahren - in einen fremden Haushalt geschickt. „Meine Mutter meinte, da würde ich auch was lernen; aber alles was ich lernte, war den Dreck weg zu machen.“ Ihre Stimme klingt bitter. Ein Jahr sei sie dort geblieben, habe 15 Mark im Monat verdient. „Selbst meinen Rentenanteil haben die nicht eingezahlt“, musste sie viel später erfahren.

Von dort wechselte sie zum Lindenhof in Pennigbüttel. Wieder gab es für sie kaum etwas anderes zu tun, als zu putzen – „und ein bisschen in der Gastwirtschaft, beim Eis machen, im Garten und in der Landwirtschaft helfen“. Anschließend fing sie im Kinderkrankenhaus in Bremen an. „Da hätte ich Krankenschwester lernen können; aber ich hatte einfach nicht die Traute und niemanden, der mich ermutigte oder auch nur unterstützt hätte.“ Und so putzte sie weiter.

Ihren Mann Heinz lernte sie 1957 kennen. Im selben Jahr wurde geheiratet und das erste Kind wurde geboren. Bis 1970 kamen vier weitere dazu. „Einer meiner Söhne ist bereits gestorben“, berichtet Erika Wetzel. Genau wie ihr Mann. Er starb 1993. Ihre Ehe sei nicht leicht gewesen. „Aber als brav-erzogene Tochter habe ich alles mitgemacht; und mein Mann verhielt sich ja auch nur so, wie es ihm anerzogen worden war.“ Sie habe das Gefühl gehabt, klein gehalten zu werden. Keiner habe ihren Fähigkeiten eine Chance gegeben. Bis 1970, als das fünfte Kind kam, sie einen Nervenzusammenbruch hatte und mit dem Gedanken an Scheidung spielte, habe sie mitgemacht. „Dann sagte ich: Jetzt reicht's.“ Was folgte war ein über viele Jahre dauernder Befreiungsschlag. Irgendwann sei ihre Beziehung auf Augenhöhe gewesen. „Mein Mann sagte mir einmal, er habe viel von mir gelernt“, blickt Erika Wetzel zurück. „Und durch diese Veränderung haben meine beiden jüngeren Kinder eine ganz andere Mutter erlebt, als meine ersten drei.“

Nach dem Tod ihres Ehemannes lernte sie auf einer ihrer insgesamt 20 Fahrten, die sie seit 1992 nach Bludau unternahm, Alfred Dumschart kennen. Sie wurden ein Paar – bis auch er 2010 verstarb. Sie hätten eine gute Zeit gehabt, seien viel gereist. „Und als ich von 2000 bis 2004 die Chronik schrieb, hat er mich unterstützt; er hat gebacken und gekocht, sodass ich den ganzen Tag an der Geschichte sitzen konnte“, erzählt sie. Tipps und Hilfen in Sachen Computer bekam sie von ihren Enkeln. „Ich bin allen für ihre Hilfe dankbar“, sagt sie. Doch vor allem ist sie froh, es aus eigener Kraft geschafft zu haben, die aufgedrückte Rolle der braven Tochter abzulegen und ihre Fähigkeiten zu entdecken.