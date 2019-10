„The Rattles“, früher auch als Deutsche Beatles bekannt, eröffneten die musikalische Reise zurück in die 60er- und 70er-Jahre. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Auf so treue Fans kann jede Band wirklich stolz sein. Über Tausend Gäste unterschiedlichster Altersgruppen – von Ur-Fan bis hin zu zweit- oder gar Drittgenerations-Fan – waren am Sonnabend in die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck gekommen. Von weit über das Bremer Umland hinaus waren sie angereist, um den Helden ihrer Jugend, den Rattles, den Lords und auch der Revival-Auflage von CCR zu huldigen.

Das Konzert eröffneten die Rattles, früher gern auch als die „Deutschen Beatles“ bezeichnet. Und wie von einem Zauberstab berührt, fielen von dem Publikum die Jahre ab. Da waren sie wieder, die Songs und damit auch die Emotionen der Teens und Twens von damals.

Headbanging geht auch im Sitzen, die Seitenräume wurden bald schon von den Tänzern okkupiert, und das Publikum brauchte nur wenig Aufmunterung, um lang anhaltend mitzuklatschen. Die Rattles spielten dabei nicht nur ihre eigenen Songs wie (Stoppin‘ in) Las Vegas, sondern hielten auch einen Whisky in the jar bereit oder träumten ausgiebig mit den Everly Brothers. Von den Rattles fetzig aufbereitet rockte Chuck Berrys Johnny B. Goode durch die Stadthalle, ja man rockte gar mit Status Quo durch die ganze Welt. Und als dann gar The Witch, das Markenzeichen der Rattles, durch die Stadthalle sauste hatte die Begeisterung des Publikums spürbar ihren ersten Konzert-Höhepunkt erreicht.

„Ich hole mir jetzt die CD und ein Autogramm von den Rattles. Vielleicht kriege ich auch noch ein Foto!“, freute sich eine Zuschauerin auf dem Weg in die Pause.

Nach der Pause übernahmen die Lords die Herrschaft über die Bühne und auch sie hatten nichts, aber auch gar nichts von ihrem Schwung verloren. Die „älteste Rockband der Welt“ (die Lords sind sogar noch drei Jahre länger auf den Rock-Bühnen der Welt unterwegs als die Rolling Stones) bewiesen mit ihrem Programm, dass Adel verpflichtet – in ihrem Fall zu mitreißenden Songs, in die auch das Publikum vom ersten bis zur letzten eingebunden wurde. Mitklatschen, mitsingen und im Seitenraum abrocken, brachte auch bei den Lords das Publikum gehörig in Schwung. „If you ain’t got love“ – geh‘ zu einem Lords-Konzert! Da kannst du dich so richtig von der Musik „durchschütteln“ lassen. Let’s rise!

Als das Publikum nach über einer Stunde rockiger Lords-Musik nach Zugaben rief, meinte Lord „Leo“ Lietz nach einem Blick auf die Uhr: „Es ist ja noch nicht 23 Uhr, das kriegen wir hin. Die im Heim haben gesagt, um 23 Uhr müssten wir wieder zu Hause sein!“

Den Abschluss bildete Creedence Clearwater Revived. Die Woodstock-Legende CCR galt in den späten 60er-Jahren und frühen 70er-Jahren als eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Die echten Creedence Clearwater Revival lösten sich zwar in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf, aber ihre einzigartige Musik und ihr Stil blieb erhalten. Im Frühjahr 1997 scharte Gitarrist Johnnie Guitar Williamson hervorragende Musiker um sich, um die Musik und den Sound von CCR wieder auferstehen zu lassen. „Rolling on the river“ oder „Can see the light“ klangen so, wie man CCR noch immer in den Ohren hatte.

Nach einem verjüngenden Abend erfüllt mit den Lieblingsstücken aus der Jugend konnte das Publikum dann in den bereits anbrechenden Sonntag starten – mit wiederbelebten Ohrwürmern, die noch lange nach Verlassen der Stadthalle flüsterten „Who’ll stop the rain“?