Die auf eine Qualitätsverbesserung der Fließgewässer zielenden Maßnahmen greifen auch im Landkreis Osterholz nur langsam. (Patrick Seeger)

Landkreis Osterholz. Die sogenannte EU-Wasserrahmenrichtlinie vom Dezember 2000 hat die Mitgliedsstaaten vor die Aufgabe gestellt, Oberflächengewässer und Grundwasser bis zum Jahr 2015 in einen guten chemischen Zustand zu bringen. Das Ziel wurde weit verfehlt: beim Grundwasser um 36 Prozent, was vor allem an zu hohen Nitrat-Konzentrationen lag. Bei den Oberflächengewässern war es nicht besser: 92 Prozent befanden sich am Stichtag in keinem guten ökologischen Zustand. Ein Sechstel der Flüsse, Seen und Küstengewässer befand sich auch chemisch in einem schlechten Zustand, wobei die allgegenwärtige Schadstoffbelastung schon herausgerechnet war.

Bund und Länder versuchen, mit „Bewirtschaftungsplänen“ und „Maßnahmenprogrammen“ gegenzusteuern. Sie nutzen dazu eine sechsjährige Fristverlängerung und werden einen weiteren Aufschub bis 2027 benötigen, der nach Einschätzung von Experten ebenfalls nicht reichen wird, um die Ziele flächendeckend zu erreichen. Auch im Landkreis Osterholz ist man trotz etlicher Renaturierungsmaßnahmen an Wörpe, Wümme und Hamme mit den Zielen noch immer im Hintertreffen. Das geht aus den sogenannten Gewässerdatenblättern hervor, die den 350 Gewässerkilometern der Region einen schlechten chemischen Zustand bescheinigen.

Erstellt werden die Steckbriefe vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), der dafür etliche Messstellen und regelmäßige Untersuchungen nutzt. Da ist zunächst die Beek im Bereich Teufelsmoor. Ihr ökologischer Gesamtzustand galt zuletzt als unbefriedigend, die Fauna wurde als defizitär eingestuft, einzig beim Fischbesatz konnte die Beek punkten. Doch ihr chemischer Gesamtzustand ist laut NLWKN wegen der Nitratwerte ebenfalls schlecht. Die Beek zeigten zudem eine Quecksilberbelastung aus diffusen Quellen. Immerhin gut ein Viertel der gut zehn Flusskilometer befindet sich hinsichtlich der Gewässerstruktur im grünen Bereich. Großen Handlungsbedarf sieht der Landesbetrieb, der lediglich einige Empfehlungen ausspricht, an der Beek in naher Zukunft nicht. Das liegt nicht nur am Fehlen einer akuten Gefährdung sowie am relativ geringen Besiedlungspotenzial der Beek, sondern auch daran, dass es anderen Gewässern wie dem Scharmbecker Bach sowie den Gräben und Schiffgräben noch schlechter geht. Auch die Hamme selbst sowie Giehler Bach und Rummeldeisbeek gelten nicht als Schwerpunktgewässer mit einer aus Landessicht hohen Priorität. Die Rummeldeisbeek erhält dabei nur die zweitschlechteste Note (unbefriedigend) für den ökologischen Gesamtzustand. Wie die Beek beherbergt sie einige seltene, geschützte Arten. Doch auch an der Rummeldeisbeek verhindern Quecksilberbelastungen, dass der chemische Gesamtzustand eine bessere Bewertung erhält.

Das gilt genauso für die Hamme, die beim NLWKN durchgängig mit der einem Schadstoff namens Diflufenican negativ auffällt. Es ist der Wirkstoff, der in vielen Unkrautbekämpfungsmitteln steckt, darunter Loredo, Azur, Herold, Panther oder Fenikan. Ansonsten präsentiert sich die Hamme dreigeteilt. Am Oberlauf mit dem Giehler Bach bescheinigen ihr die Experten im jetzigen Zustand wenig ökologisches Potenzial: Ungewöhnlich wenige wirbellose Kleinstlebewesen, dafür aber durchschnittliche Werte ausgewählter Wasserpflanzen sowie gute Werte bei der biologischen Selbstreinigung kennzeichnen die ersten elf Gewässerkilometer. Sie werden zudem wie die Rummeldeisbeek auch als Laich- und Aufwuchsgewässer bezeichnet.

Der mittlere, fast 29 Kilometer lange Hamme-Abschnitt wurde hinsichtlich der Gewässerstruktur zwar noch nicht vollständig kartiert. Er zeigt aber stellenweise eine Verbesserung der ökologischen Parameter: von schlecht zu unbefriedigend und von unbefriedigend zu mäßig. Vor allem hofft der LWKN dort auch auf Synergien, die sich für die Hamme aus dem Naturschutzgebiet ergeben. Auf den letzten gut 15 Kilometern bis zur Lesum zeigen sich dann allerdings gleich etliche Überschreitungen von chemisch-physikalischen Orientierungswerten: bei Ammonium und organischem Kohlenstoff ebenso wie bei Orthophosphat und Gesamtphosphat. Auch ein zu hoher pH-Wert wird dem Unterlauf der Hamme bescheinigt. Generell ist laut Landesbetrieb auch der Einfluss der Ritterhuder Schleuse auf die Gewässergüte zu prüfen.

Etwas besser sieht es an Wörpe und Wümme aus, die wegen ihres sogenannten Besiedlungspotenzials für den NLWKN auch eine höhere Priorität haben. Allerdings fällt die Wörpe durch eine Belastung mit hochgiftigem Tributylzinn auf, das mittlerweile in der EU verboten ist. Im St. Jürgensland erhält die Gewässerstruktur der Wümme sogar Bestnoten, doch auch sie leidet unter Belastungen durch Schwermetalle, Gesamtphosphor und organischen Kohlenstoff. NLWKN-Sprecher Achim Stolz erklärte auf Anfrage, in den Datenblättern fehle die Auswertung der jüngsten Messreihen. Sie wurden 2018 abgeschlossen und sollen voraussichtlich im Jahr 2021 in Form neuer Steckbriefe veröffentlicht werden. Welche Folgen die Neubewertung der Gewässer im Landkreis Osterholz habe, lasse sich zurzeit noch nicht abschließend sagen. „Ökosysteme reagieren oft träge mit der positiven Entwicklung der gesamten Artengemeinschaft, wenn Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt worden sind“, betonte Stolz. Der Gewässer- und Landschaftspflegeverband Teufelsmoor habe in der Vergangenheit einiges bewegt. Er ist sicher: Damit gingen Verbesserungen einher, die nicht nur kosmetischen Charakter haben. „Naturnahe Gewässerstrukturen müssen sich oft erst entwickeln und stabile Habitate bilden“, so der Sprecher

Dabei kommt es auch auf das Umfeld und die Ufer an: Einige Gewässer seien durch Begradigung, Unterhaltung oder Flächennutzung stark verändert worden, sodass sich eine anspruchslose artenarme Tier- und Pflanzengemeinschaft entwickelt habe. Dort erhole sich die Natur nun langsam. Einige Gewässer wie die Schönebecker Aue jedoch wiesen sehr wohl ein mäßiges ökologisches Potenzial auf. Dort sei wohl auch am ehesten damit zu rechnen, dass die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie erreicht werden.