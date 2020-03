Anne Vögeding hat sich in Neu Sankt Jürgen ein blühendes Paradies geschaffen. (Ulrike Schumacher)

Worpswede-Neu Sankt Jürgen. Es kann helfen, einen Traum loszulassen, damit er sich erfüllt. Anne Vögeding ist davon überzeugt. Sie hat es selbst so erlebt. „Wenn man hinter etwas her läuft, dann kriegt man es nicht. Aber wenn du es loslässt, dann kommt es von allein, wenn es sein darf“, erzählt die Frau, die sich auf diese Weise vor mehr als 25 Jahren in Worpswede niederließ. In ihrem Traumhaus.

Längst ist ihr Haus, das Annehus in der Dorfstraße 14 in Neu Sankt Jürgen, auch anderen Menschen ein Begriff. Anne Vögeding bietet hier nicht nur für Gäste aus nah und fern „Bed and Breakfast“ an, sie hat aus ihrem Zuhause auch einen Ort für die regelmäßige Auseinandersetzung mit Themen gemacht.

Das monatliche Themencafé im Annehus – jeweils am dritten Donnerstag eines Monats ab 15.30 Uhr – zieht immer wieder eine große Schar Interessierter ins geräumige und gemütliche Wohnzimmer mit offener Küche. Bis zu 30 Gäste sitzen dann bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen in der Runde und lauschen nach dem Gaumenschmaus den Referenten, deren Vorträge alle möglichen Bereiche des Lebens berühren.

Das Thema Organspende gehörte schon damals zu den ersten, als Anne Vögeding ihr Themencafé vor 15 Jahren ins Leben rief. Es gab Vorträge über alte Pyramiden, über Salben, Tees und Tinkturen aus Kräutern, über die Verbindung von östlicher Philosophie und westlicher Lebensweise, über die Wirkung von Musik auf den Menschen oder über Kornkreise in England. „Ich wollte das Haus mit Menschen füllen und ihnen die Themen nahebringen, die ich für wichtig hielt“, erzählt Anne Vögeding rückblickend. In den Runden fragt sie oft, was ihre Gäste interessieren könnte: „Viele Themen ergeben sich aus diesen Zusammenkünften.“ Aber auch Anne Vögeding selbst kann viel aus der eigenen Erfahrung beisteuern, aus den Gedanken und Anregungen, die ihr das Leben bisher bescherte.

Bevor die im norddeutschen Schwarmstedt aufgewachsene Frau nach Neu Sankt Jürgen kam, ist sie in der weiten Welt unterwegs gewesen. Nach einem Pädagogikstudium und einer Zeit als Lehrerin ging Anne Vögeding mit ihrem Mann, einem Konzernmanager, nach Südamerika. „Ab 1969 haben wir in verschiedenen südamerikanischen Ländern gelebt“, blickt sie zurück. „Mein Leben bestand aus ständigen Wechseln, Abschiednehmen und Ankommen in fremder Umgebung mit fremden Kulturen. Wir sind alle drei Jahre mit Kind und Kegel umgezogen.“ Venezuela, Argentinien, Paraguay – irgendwann wurde in Anne Vögeding der Wunsch immer stärker, wieder in ihrem Heimatland sesshaft zu werden.

Und es zeigte sich wieder der „Traum von einem Bauernhaus“. Sie fand es, aber es war nicht das richtige. Es war auch noch nicht Worpswede. Das kam erst später – als Anne Vögeding, die zu diesem Zeitpunkt noch nahe Frankfurt lebte, einen Worpswede-Prospekt in die Hände bekam. Da blitzte in ihr auf, dass ein Künstlerort für sie auch recht passend sei. Anne Vögeding ist Textilkünstlerin. Sie bemalt Seide, die sie als kleine Quadrate zu Patchworkbildern zusammenfügt. Die großformatigen Werke, deren Farben ein Leuchten ausstrahlen, zieren in ihrem Haus die Wände.

Wo schon Künstler sind, passt eine weitere noch gut dazu. So ging es Anne Vögeding durch den Kopf, als sie beschloss, nach Worpswede zu ziehen. Heute kann sie das amüsiert berichten. Aber damals – gerade in Worpswede angekommen – hat sie die ablehnende Haltung der Kollegen doch ein wenig irritiert. „Als ich hierher kam, sagten die Kunsthandwerker: ,Wir sind schon 25.‘.“ Das sollte wohl heißen: Mehr Konkurrenz dulden wir nur ungern. Aber das wusste Anne Vögeding alles nicht, als der Traum vom Bauernhaus plötzlich wieder in greifbare Nähe rückte.

Sie habe in Worpswede ein Haus gesucht, das ja. Der Traum war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so präsent. Bis ein Makler damals die entscheidende Frage stellte: „Sind Sie auch an einem Bauernhaus interessiert?“ So fielen ihr 1993 am Rande des Künstlerortes Reetdachhaus und Grundstück in der Dorfstraße 14 in den Blick.

„Ich kam hier rein, es sah schrecklich aus, aber ich hatte sofort das Gefühl: Hier bin ich zu Hause“, berichtet Anne Vögeding von dem entscheidenden Moment. „Danach hat sich alles gefügt“, sagt sie. Nicht ohne Mühen, aber mit Gewinn. Nach und nach hat sie das Haus zu einem behaglichen Ort gemacht.

Wer in ihrem Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt, hat über den großen Garten hinweg den weiten Blick über die dahinter liegenden Wiesen. Ruhe und gleichzeitig Kraft stecken in diesem Anblick. Unzählbare Stunden an Arbeit hat die neue Eigentümerin in ihr Grundstück gesteckt. Als Anne Vögeding es erwarb, war der Garten meilenweit entfernt von dem Idyll, das Besucher heute umgibt: „Beton und Modder – mehr hatte es damals nicht zu bieten.“

Eigentlich alles andere als verlockend. Doch Anne Vögeding hat sich von Schlamm und Betonwüste nicht beirren lassen und Stück für Stück Leben auf das 5000 Quadratmeter große Gelände gebracht. Heute kann man sich hier in Frühjahr, Sommer und Herbst von einer blühenden Pracht in Empfang nehmen lassen, wenn man über den geschlängelten Weg aus Feldsteinen auf das mit Reet gedeckte Haus zuläuft. Wer weiter geht, durch die Pforte in den Garten, sieht sich von der blühenden und grünen Kulisse eines Bauern- und Landschaftsgartens umgeben.

Dieses Zuhause hat Anne Vögeding seither die nötige Kraft geboten, dem Fluss des Lebens zu folgen, wie sie sagt. Aus den Stromschnellen, die dieser Fluss mit sich bringt und „die einen umhauen können“, wieder herauszukommen. „Dazu gehört, dass wir den Sinn dieser Stromschnellen erfassen.“

Anne Vögeding hat sich immer wieder fortgebildet, hat familientherapeutische und schamanische Seminare besucht und daraus nicht nur für sich Erkenntnisse übers Leben gewonnen. Sie gibt sie in eigenen Seminaren auch gern an andere Menschen weiter.

Doch zunächst haben Gäste wieder die Gelegenheit, im Annehus in der Dorfstraße 14 in Neu St. Jürgen bei Kaffee, Tee und selbstgebackenem Kuchen dem nächsten Thema des Themencafés zu lauschen. Dort steht für Donnerstag, 19. März, das Thema „Mit Gebärden sprechen“ auf dem Programm. Beginn ist um 15.30 Uhr. Als Referentin konnte Anne Vögeding Melanie Prescott gewinnen. Sie ist staatlich geprüfte Dolmetscherin für deutsche Gebärdensprache. Verbindliche Anmeldungen für den Besuch des Themencafés nimmt Gastgeberin Anne Vögeding telefonisch unter der Rufnummer 0 47 92 / 28 93 entgegen.