Michael von Essen ist Fachangestellter für Bäderbetriebe – er hat die Schwimmbecken und Umgebung genau im Blick und bietet eine Vielzahl von Kursen an. (Christian Kosak)

Das sind Kinder ab fünfeinhalb Jahren, in Ausnahmefällen auch fünf. Mit einem Vierjährigen brauche ich keinen normalen Schwimmunterricht zu machen, da ist der Spieltrieb noch zu groß. Unterricht bedeutet auch Zuhören. Die Älteren sind so sieben Jahre alt.

Die machen bei mir meist Einzelunterricht. Kinder in dem Alter lernen ja ganz anders, und die wollen das auch gar nicht mit den Kleinen zusammen machen.

Wer bis zum Schulalter nicht schwimmen kann, wird es im Schwimmunterricht in der Schule ebenfalls schwer haben.

Die Schule kann das in der Regel nicht leisten, weil es nicht genug Schwimmbäder gibt und Fachkräfte fehlen.

Bei mir läuft das straff. Das ist keine Spiel- und Spaßstunde. Aber die Kinder finden das toll. Mein Anspruch ist es, wenn ich jemanden das Schwimmen beibringe, dann ertrinkt er nicht, weil er nicht schwimmen kann.

Ja, wenn Kinder sehr unterschiedlicher Altersstufen gemeinsam unterrichtet werden, die Gruppen zu groß sind oder der Unterricht nur ein Mal in der Woche stattfindet. Dann lernen sie das nicht richtig. Bei uns sind es drei Wochen, jeden Tag 45 Minuten. Danach können die meisten 25 Meter schwimmen und kriegen ihr Seepferdchen. Und wenn nicht, dann machen sie noch ein paar Stunden, und dann klappt das auch.

Eine große Herausforderung ist, dass die Kinder eine andere Motorik haben als noch vor 20 Jahren. Viele Kinder stehen zudem so unter Druck.

Der Anspruch der Eltern ist ziemlich hoch. Sie wollen, dass ihre Kinder schnell das Seepferdchen bekommen. Wichtig ist aber, man kann ein Kind nicht zwingen, schwimmen zu lernen. Es muss Lust dazu haben. Lernen kann es dann jeder.

Nein, das Seepferdchen zum Beispiel ist eine trügerische Sicherheit. Ich hatte hier im Bad mal einen Jungen, der hatte wohl sein Seepferdchen und ist vom Ein-Meter-Brett gesprungen. Das war für ihn zu viel. Ich bin dann rein, hinterher. Die Mutter war total überrascht. Der hat doch Seepferdchen gemacht, sagte sie. Der kann doch schwimmen. Aber das ist eine reine Motivationshilfe. Wenn es im Besitz des bronzenen Schwimmabzeichens ist, dann kann man davon ausgehen, dass ein Kind sicher schwimmen kann.

Sicher, ich weise aber die Eltern darauf hin, dass sie gefordert sind. Entscheidend ist, dass zwischen den Kursen die Eltern mit den Kindern üben. Nahtlos vom Seepferdchen zu Bronze überzugehen, macht wenig Sinn.

Schwimmflügel sind nur eine Auftriebshilfe. Das ist kein 100-prozentiger Schutz, auch Schwimmwesten nicht. Kinder können schon in Pfützen ertrinken. Das darf man nicht unterschätzen. Sie kriegen einen Krampf und ersticken an ihrer eigenen Atemluft.

Prävention ist das Stichwort. Agieren ist besser als reagieren. Wenn jemand durch das Bad tobt, bremsen wir denjenigen ein. Wenn jemand unsicher schwimmt, sprechen wir mit der Person und schauen und schauen uns die Schwimmtechnik nochmal genauer an. Wichtig ist aber: Die Verantwortung der Eltern zum Beispiel endet nicht am Servicepoint. Wenn hier 1000 bis 1200 Badegäste sind, können wir nicht zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort sein.

Mir macht das Spaß und ich sehe da auch einen Sinn drin. Mich freut es, wenn bei den Anfängern gerade die kleinen Ängstlichen durchhalten und ihr Lernziel erreichen. Oder beim Aquafitness: Da sind Leute über 80 und noch topfit. Neben vielen anderen Kursen, biete ich auch gesundheitsorientiertes Schwimmen an. Damit ich da auf dem neuesten Stand bleibe, bilde ich mich immer weiter.

Zur Person

Michael von Essen

ist Fachangestellter für Bäderbetriebe. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er in dem Beruf. Privat geht er vorzugsweise in Naturgewässern schwimmen. Schließlich verbringe er bereits den Großteil seiner Zeit im Schwimmbad.