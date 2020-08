Symbolbild Polizei (Patrick Seeger)

Osterholz-Scharmbeck. Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall auf der L 149 (Feldhorst) tödlich verunglückt. Laut Polizeimitteilung war der 39-Jährige gegen 13.30 Uhr in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. Nach ersten Ermittlungen überholte er mehrere Fahrzeuge, als ein 39-jähriger Autofahrer ebenfalls zum Überholen ausscherte. Nach dem seitlichen Zusammenstoß kam der Zweiradfahrer von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Er starb an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 9000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Straße blieb wegen Bergungsarbeiten bis circa 17.30 Uhr gesperrt.