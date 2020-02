Zufriedene Verantwortliche: Marco Gevatter (links) und Peter Böschen brachten für die sechs Auflage des Spenden-Events "Nein zu Kindesmisshandlung" rund 180 Kampfkunst-Freunde in Osterholz-Scharmbeck zusammen. (Louis Kellner)

Osterholz-Scharmbeck. „Ich bin mal gemobbt worden, weil ich so klein bin“, erinnert sich der zehnjährige Neo aus Schortens. Ein gewisser Junge habe ihn damals immer wieder geschubst und beleidigt. „Aber dann habe ich mich gewehrt. Da hat das aufgehört. Wir sind beste Freunde geworden.“ Wehren kann sich Neo, weil er Effektive Selbstverteidigung (ESV) erlernt und geübt hat.

Jetzt ist Neo mit seinem 18-köpfigen Showteam in der Turnhalle der Berufsbildenden Schulen zu Gast. Eingeladen haben die Budo-Sportler mit Herz. Auf sechs Matten stellen die Budo-Sportler verschiedene Kampfsportarten dar, wie Ju-Jutsu und Taekwondo. Ju-Jutsu ist eine von den japanischen Samurai stammende Kampfkunst der waffenlosen Selbstverteidigung. Taekwondo wiederum ist eine koreanische Kampfkunst, die oft als Kampfsport ausgeübt wird. Die drei Silben des Namens stehen für Fußtechnik, Handtechnik und Weg.

Doch die Demonstration der Kampfsportarten ist nicht nur Show. Die Aktion ist zugleich der Abschluss einer Spendenreihe zugunsten misshandelter Kinder. Ihr Motto: „Gesicht zeigen gegen Kindesmisshandlung! Jeder kann dabei sein, jeder kann helfen.“ Mehr als 21 000 Euro kann der Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins, Rainer Rettinger, am Ende mit zum Vereinssitz nach Essen nehmen. Geld kommt unter anderem in die Kasse, weil sich - gegen eine Spende von 25 Euro - Außenstehende in Sachen Kampfsport kurz ausbilden lassen und hineinschnuppern können. „Das soll hier ein Kampfsport-Mitmach-Event sein“, sagt Kampfsportmeister Marco Gevatter aus Osterholz-Scharmbeck.

Um die 180 Sportler aus ganz Deutschland seien in die Kreisstadt gekommen, so der Kreisstädter weiter. Er hat die Initiative „Budo-Sportler mit Herz“ Ende 2014 ins Leben gerufen und ist Botschafter des Kindervereins. „Da ist heute sogar ein Sportler aus der Schweiz dabei. Der ist über 1000 Kilometer gefahren, um dabei zu sein“, sagt Gevatter. Und die Gruppe „Rabenfeuer“ sei 400 Kilometer mit ihrer Feuershow anreist.

Stärkung für die Kinder

Für Marco Gevatter ist Kampfsport nicht eine eintönige Angelegenheit. Dieser Sport erhöhe die soziale Kompetenz und Disziplin, betont er. „Kinder werden dadurch selbstbewusst und stark“, so seine Erfahrung. Eben nicht nur das Wohl der Kinder in den eigenen Reihen liegt Gevatter am Herzen. Tausende Kinder würden alljährlich krankenhausreif geprügelt. Die Dunkelziffer sei hoch, so der Botschafter des Kindervereins. „Kindesmisshandlung ist ein Thema, bei dem noch zu viele Menschen wegschauen.“ Ziel der Initiative sei es, sich gegen Kindesmisshandlung stark zu machen, sagt der Kampfsportler.

Er habe damals innerhalb weniger Tage die Budo-Sportler mit Herz gegründet, blickt er zurück. Zuerst sei eine Charity-Veranstaltung auf die Beine gestellt worden. „Mittlerweile ist das Team der Initiative immer mehr gewachsen“, freut sich Gevatter. Dieses Engagement weiß Geschäftsführer Rettinger zu schätzen. Als Gevatter gerade einmal nicht in seiner Nähe ist, sagt er: „Marco ist ein feiner Kerl. Der hat das Herz auf dem rechten Fleck.“ Es sei großartig, wie der Kinderverein seit sechs Jahren so treu unterstützt werde. „Ich freue mich das ganze Jahr auf diese Veranstaltung.“

Gevatter selbst ist beeindruckt von dem inzwischen sechsten, jährlichen Spenden-Event seit 2015 „Ich bin sprachlos. Das ist einfach unglaublich, was hier Helfer, Kooperationen und Sponsoren geleistet haben.“ Insofern mache ihn das zuversichtlich, auch in Zukunft noch vielen Kindern helfen zu können.