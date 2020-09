Frontmann Matthias Zeh alias „C“ und Rainer Schacht setzen als Duo Die Feisten einen komödiantischen Schlusspunkt unter ein opulentes Open-Air-Wochenende. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Ein ebenso bewegtes wie hochkarätiges Veranstaltungswochenende liegt hinter dem Team der Stadthalle: Nachdem es am Freitag durch Jürgen von der Lippe eröffnet worden war und das Heimspiel der Folkrocker von Versengold am Sonnabend zu einem restlos ausverkauften Happening geriet, bildete das Duo Die Feisten am frühen Sonntagabend einen optimalen Ausklang des ereignisreichen Wochenendes im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Frischluftkultur“.

Denn so viel Wortwitz und Unterhaltungswert die Auftritte von Matthias Zeh alias „C“ und Rainer Schacht auch bekanntermaßen auszeichnet, kapriziert sich das Comedy-Pop-Duo ebenso auf instrumentalen Minimalismus und eine betont unaufgeregte Bühnenpräsentation. Waren Auftritte und Tourneen des Vorgängerprojekts „Ganz Schön Feist“ noch über weite Strecken choreografiert und mitunter auch durch instrumentale Experimente charakterisiert, schraubten „C“ und Schacht diesen Anteil als reine Duoformation inzwischen deutlich zurück.

Musikalisch knüpfen Die Feisten hingegen nicht nur relativ nahtlos an die eigene Vergangenheit an, sondern integrieren die auch in ihr Duokonzept, mit dem die Musiker seit 2014 beileibe nicht nur Kleinkunstbühnen bereisen. So erblüht auch an diesem Abend in der Kreisstadt sogar schon relativ früh im Konzertverlauf das „Gänseblümchen“. Sogar ein Lied mit einem recht schlüpfrigen Titel, das dem damaligen Göttinger Trio im Jahr 1997 erstmals bundesweite Aufmerksamkeit bescherte, befindet sich im Konzertprogramm – auch wenn sich bis zu einem Fernsehauftritt in der „Harald Schmidt-Show“ kaum ein Radiosender traute, eben dieses ins Programm aufzunehmen, wie in der Anmoderation des Titels erinnert wird.

Multi-instrumental am Werk

Die übernimmt über weite Strecken des Auftritts Rainer Schacht, der mit Cajon, Kleinpercussion und wechselnden Saiteninstrumenten wie Ukulele, Mandoline und Gitarre auch den instrumentalen Löwenanteil bestreitet, während er fast wie nebenbei auch noch die gewohnt anspruchsvolle zweite Gesangsstimme intoniert. „C“, der während der Songs als Frontmann zu erkennen ist und gerne vom Bühnenrand aus direkt mit den Zuhörern interagiert, hält sich in den Musikpausen verbal deutlich zurück.

Die Aussage ist klar: Statt eines Trios mit einem klaren Frontmann und Sidekicks, wie es bei „Ganz Schön Feist“-Auftritten bisweilen den Eindruck erweckte, stehen – beziehungsweise sitzen – mit „Den Feisten“ zwei gleichberechtigt agierende Künstler auf der Bühne und beweisen einmal mehr, das mit entsprechendem Witz, Charme und Musikalität auch ein solch betonter Minimalismus sowohl zu einem Publikumsmagneten als auch Unterhaltungsgaranten avancieren kann.

Wie bei allen Stadthallenveranstaltungen an diesem Wochenende waren es auch am Sonntag über 400 Besucher, die sich auf den nach den derzeit geltenden Bestimmungen angeordneten Stuhlreihen auf dem Stadthallenareal versammelten. Dort ertönten neben Großtaten aus älteren „Ganz Schön Feist“-Tagen, freilich in verändertem Klanggewand, übrigens auch Eigenkreationen neueren Datums. Da wäre beispielsweise die Udo Jürgens-Adaption „Kriech nicht da rein“, die den Trägern des Deutschen Kleinkunstpreises offenbar zahlreiche neue Sympathien unter vielen Beschäftigten im öffentlichen Dienst einbrachte, der hygienebewusste „Nussschüsselblues“ oder die unterhaltsam aufbereiteten Stimmungshemmnisse eines „Junggesellenabschieds mit über 50“. Meist sind es kleine Momente des Alltags, welche die beiden Künstler zu humorvollen Songminiaturen inspirieren, die sie dann auf der Bühne zu großer Unterhaltung veredeln – ganz entspannt und unaufgeregt.

Noch zwei Mal Frischluft

Noch zwei Mal wird die Stadthalle in den kommenden Tagen zur „Frischluftkultur“ einladen. Am kommenden Freitag, 11. September, mit dem Comedian Özcan Cosar. Und eine Woche später, am 25. September, markiert dessen Genrekollege Markus Krebs den Schlusspunkt der Freiluft-Veranstaltungsreihe. Wie es danach weiter geht, ist derzeit noch ungewiss: Noch wurden die für den Oktober geplanten Veranstaltungstermine im Halleninneren nicht abgesagt; ob und unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen sie stattfinden dürfen, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.