Das Möbelhaus Meyerhoff will Termin-Shopping nach der Methode "Click and Meet" auch nach der Pandemie anbieten. (Christian Kosak)

Einige Kunden sind verunsichert. Dürfen sie jetzt ins Geschäft oder brauchen sie doch einen Termin? Bei Medimax am Hördorfer Weg kann Marktleiter Detlef Busch die Bedenken verstehen. „Eine Kundin hat mir gesagt, dass sie das Prinzip nicht versteht: Warum dürfen Kunden ungehindert in die Lebensmittelgeschäfte, aber nicht in den Elektrofachhandel?“ Der Fachhändler am Hördorfer Weg fährt daher mehrgleisig. Seit 9. März können die Kunden über das Internet oder telefonisch einen sogenannten Click-and-Meet-Termin buchen. Oder sie fragen beim Besuch der benachbarten Einzelhändler kurz persönlich an, ob die Bedingungen für einen unangemeldeten Blitzeinkauf gut stehen.

„Die Variante des vorher gebuchten Termins lohnt sich immer dann, wenn es sich um eine größere Anschaffung handelt, bei der gute Beratung ausschlaggebend ist. Die zweite Variante wird gewählt, wenn es sich um Verbrauchsmaterial wie Druckerpatronen und ähnliches handelt“, erläutert Busch. „In beiden Fällen achten wir streng auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Das sind wir auch unseren Mitarbeitern schuldig." Trotz aller Planungsvorzüge vermisst der Marktleiter die Spontan-Käufe, die zustande kommen, wenn beim Schlendern durch die Gänge plötzlich eine neue Kaffeemaschine, ein Toaster oder ein Unterhaltungsgerät die Aufmerksamkeit des Kunden auf sich ziehen.

Der toom-Baumarkt am Pumpelberg hat zuvor bereits gute Erfahrungen mit dem Click-and-Collect-Service gemacht, wie Daniela Rissinger mitteilt. Sie ist Pressesprecherin der Rewe-Gruppe, zu der toom gehört. „Unser Service wird von den Kunden vor Ort sehr gut angenommen, dabei ist die Kundengruppe komplett heterogen, es gibt hier keinen speziellen Kundentyp.„ Mit der Marktöffnung nehme auch die Nachfrage nach persönlichem Kontakt und Beratung vor Ort wieder zu, so Rissinger. “Darüber freuen wir uns natürlich, da es im Baumarkt durchaus das eine oder andere beratungsintensive Produkt gibt.“ Inzwischen muss nun eben nicht unbedingt die Ware vorab bestellt werden, sondern es kann für den Besuch im Baumarkt ein individueller Termin vereinbart werden - Click-and-Meet eben. Beim Bummel durch die Regalreihen sind natürlich weiter die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, betont die Rewe-Sprecherin.

Rüdiger Haun, Inhaber von Fahrrad Bindhammer an der Ritterhuder Straße, hat eigentlich von Anfang an so etwas wie „Click and Collect“ im Angebot gehabt. „Wir durften ja während der ganzen Pandemie Fahrrad-Reparaturen durchführen. Dazu gehört dann auch der Verkauf von Zubehör wie Schläuche, Lampen und ähnlichem." Um die Hygieneregeln einhalten zu können, seien in dem Geschäft Bereiche mit Sicherheitsband abgeteilt worden. Dank Click-and-Meet können die Kunden nun telefonisch Termine vereinbaren, wenn sie einen Fahrradkauf in Erwägung ziehen. Fachmann Haun betont: „Fahrräder sollten am besten nach individueller Beratung gekauft werden, die auf die Bedürfnisse des Kunden Rücksicht nimmt.

Auch im Möbelhaus Meyerhoff hat man gute Erfahrungen mit dem Termin-Shopping „Click and Meet“ gemacht. „Für den Endverbraucher hat sich das als überaus gewinnbringend erwiesen“, sagt Marketingleiterin Ute Lipp. Zum vereinbarten Termin steht den Kunden ein Berater zur Verfügung. "Gerade bei größeren Anschaffungen - einer Wohnlandschaft, einem Schlafzimmer oder einer Küche - ist die fachliche Beratung des Kunden wichtig“, erklärt Lipp. Termine können übers Internet, telefonisch oder auch persönlich am Informationsschalter im Eingangsbereich des Möbelhauses vereinbart werden.

„Ganz wichtig ist uns die strikte Einhaltung der Hygieneregeln. Dafür stehen bei uns im Eingangsbereich Desinfektionsmittel bereit, und auch an strategischen Punkten im Verkaufsbereich können die Hände desinfiziert werden“, betont Ute Lipp. Um den Besuch des Möbelhauses zu vereinfachen, können die Kunden die benötigten Kontaktdaten-Formulare aus dem Internet herunterladen und schon zu Hause ausfüllen. „Wir haben positive Rückmeldungen bekommen und planen, das Termin-Shopping-Angebot künftig weiterhin für diejenigen anzubieten, die vorab einen verbindlichen Beratungstermin wünschen“, verspricht Ute Lipp.

Weniger Einschränkungen gibt es seit 8. März in der Buchhandlung "Die Schatulle„ an der Bahnhofstraße. „Bei uns braucht der Kunde weder einen Termin, noch muss er Kontaktdaten hinterlassen“, sagt Ute Gartmann. Die Ladenfläche ist so groß, dass sich maximal zehn Kunden gleichzeitig dort aufhalten können. „Das ist mehr als ausreichend.“ Während der Pandemie seien Bücher als „Gegenstände des täglichen Bedarfs“ in der Wertschätzung der Kunden gestiegen. Gartmann: „Die Kunden freuen sich, bei uns gemütlich stöbern können.“