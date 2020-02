Laut Agentur für Arbeit hat die Arbeitskräftenachfrage spürbar zugelegt. (Sonja Wurtscheid)

Landkreis Osterholz. Die Agentur für Arbeit hat im Februar einen minimalen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Osterholzer Kreisgebiet registriert. Das entspreche einem saisontypischen Verlauf, sagte der Bremer Agenturgeschäftsführer Joachim Ossmann am Freitag. Die Statistik zeigt für den Februar eine Quote von kreisweit 3,4 Prozent; das sind 0,1 Prozent weniger als im Vormonat oder auch im Februar 2019.

Im Agenturbezirk, der aus dem Landkreis sowie Bremen und Bremerhaven besteht, sei ein deutlicher Zugang an offenen Stellen zu verzeichnen gewesen, so Ossmann. Mittlerweile seien es wieder knapp 7300 wie vor einem Jahr. Davon entfielen auf den Kreis Osterholz zuletzt 635 unbesetzte Stellen, die bei der Agentur-Geschäftsstelle Ritterhuder Straße registriert waren. Das Angebot arbeitsmarktpolitischer Fördermaßnahmen legte ebenfalls wieder zu.

„Angezogen hat die Arbeitskräftenachfrage aus der Zeitarbeit, dem Handel, dem Gesundheits- und Sozialwesen und wegen der milden Winterwitterung auch aus dem Bau“, teilt der Geschäftsführer mit. Die Jugendarbeitslosigkeit sei überproportional gesunken, Ausländer und Behinderte fanden seltener als der Durchschnitt neue Jobs. Der Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen, die durch die Pro-Arbeit des Landkreises betreut werden, fiel unterdessen stärker aus als bei den Kunden der Arbeitsagentur mit Anspruch auf Arbeitsförderung (Rechtskreis drittes Sozialgesetzbuch).

Statistisch erfasst waren Ende Februar kreisweit 1128 Arbeitslose nach SGB III sowie 958 Menschen, die Grundsicherung für Arbeitslose beziehen. Hinzu kommen die Arbeitssuchenden, die in absehbarer Zeit arbeitslos werden und/oder aufstocken müssen: 2088 Menschen sind es bei der Pro-Arbeit und 1745 Menschen bei der Arbeitsagentur.

Ein gegenläufiges Bild zeigt die Arbeitslosenquote in den Geschäftsbezirken Bremervörde (zuständig auch für Gnarrenburg) und Wesermünde (unter anderem mit Hagen und Beverstedt). Dort wurde jeweils ein leichter Anstieg registriert. Aktuell 914 Arbeitslose in der Bremervörder Statistik entsprechen einer Quote von nunmehr 4,1 Prozent; das ist ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Januar beziehungsweise 0,1 Prozent gegenüber dem Februar 2019. Die Filiale Wesermünde meldet 2378 Arbeitslose oder 4,4 Prozent – nach 4,3 Prozent im Vormonat und 4,2 Prozent im Vorjahresmonat.