Die Polizei warnt aktuell vor Betrügern, die per Telefon oder online versuchen, Bürger um ihr Hab und Gut zu bringen und dabei die Corona-Krise vorschieben. (Patrick Seeger/dpa)

Landkreis Osterholz. Aus aktuellem Anlass macht die Polizeiinspektion Verden/Osterholz darauf aufmerksam, dass Betrüger jetzt in zeiten der Corona-Krise Unsicherheiten ausnutzen und versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Am Dienstag und Mittwoch wurden der Polizei in Osterholz-Scharmbeck gleich zwei Anrufe gemeldet, bei denen sich Personen als Mitarbeiter von medizinischen Diensten ausgaben.

Am Dienstagmorgen wurde einer Frau bei einem Telefonat mitgeteilt, dass der medizinische Dienst ihre Mutter aufgrund einer eventuellen Neubeurteilung der Pflegestufe aufsuchen möchte. Ein Anruf der aufmerksamen Frau beim richtigen medizinischen Dienst ergab, dass der zurzeit gar keine Hausbesuche macht. Ebenfalls am Dienstag bekam ein Mann einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter eines Corona-Notdienstes. Der bot an, Toilettenpapier zu besorgen und vorbei zu bringen, dafür benötige er die genaue Anschrift. Der Angerufene erkannt die Finte und legte auf.

Zudem warnt die Polizei vor Online-Betrügern. Im Landkreis Verden habe ein Mann bereits Mitte März Desinfektionsmittel im Wert von rund 55 Euro im Internet bestellt und die trotz Überweisung des Geldes bisher nicht erhalten. Bei sogenannten Phishing- und Malware-Kampagnen werden beispielsweise gefälschte E-Mails fremder Organisationen oder getarnt als Hygienetipps verschickt. Über die übermittelten Links werden die Nutzer dann etwa auf gefälschte Internetseiten geleitet, um dort persönliche Daten preiszugeben. Weitere Maschen sind der Mitteilung der Polizei zufolge Fake-Shops, die zum Beispiel Atemschutzmasken anbieten, oder Betrüger, die Tests auf das Virus anbieten.

Die Polizei bittet Bürger, die selbst Anrufe oder E-Mails erhalten haben, sich zu melden. Das sei zum Beispiel über die Online-Wache der Polizei Niedersachsen (www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de) oder telefonisch bei der örtlichen Polizeidienststelle möglich.