Beverstedts Ortsvorsteher Harald Michaelis (l.) hat Grund zum Optimismus. Es gibt Hinweise auf einen Fortbestand der Postfiliale in Beverstedt unter Leitung von Heike Huxoll (Mitte) und dem Service von Birgit Grotheer (r.). (Andreas Palme)

Beverstedt. „Beverstedt behält eine Postfiliale“, erklärte Harald Michaelis (SPD) während der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates. Weitergehende Informationen wollte der Beverstedter Ortsvorsteher mit Blick auf die laufenden Verhandlungen aber nicht geben. Demnach scheinen die Bemühungen von Geschäftsführerin und Gemeindeverwaltung zum Erhalt der Filiale vielversprechend zu verlaufen.

Die Kündigung des Pachtvertrages für die Filiale durch den Grundstückseigentümer zum Ende des Jahres hatte eine Welle der Empörung in der Bevölkerung ausgelöst. „Beverstedt ohne Postfiliale geht gar nicht“, plädierten zahlreiche Kunden der Niederlassung an der Poststraße für den Erhalt der Filiale. Pächterin Heike Huxoll habe sich in den vergangenen Jahren einen guten Ruf erworben und könne Kunden aus der gesamten Elbe-Weser Region begrüßen, erfuhr der Ortsbeirat.

Direkt nach Erhalt der Kündigung hatte Huxoll Bürgermeister Guido Dieckmann (parteilos) und den Ortsvorsteher Harald Michaelis informiert. „Beverstedt braucht weiterhin Postdienstleistungen“, befand Michaelis. Er war daher erfreut über die Bemühungen der Gemeindeverwaltung. „Wir müssen alles dafür tun, damit die Postfiliale im Flecken Beverstedt erhalten bleibt“, sagte der Bürgermeister mit Hinweis auf drohende erhebliche Einschnitte bei der Nutzung von Postdienstleistungen.

Auch Beverstedts Seniorenbeauftragter Harald Sommerfeld sprach sich für den Erhalt der Filiale aus und hoffte, dass ein neuer Standort im Zentrum gefunden werden könne. Denn nun gibt es offenbar die realistische Chance, dass die Postfiliale an anderer Stelle im Flecken nahtlos weiterbetrieben werden könnte.

Der Ortsbeirat mit 14 Vertretern des öffentlichen Lebens in Beverstedt arbeitete eine „To Do“-Liste mit Auffälligkeiten im Flecken ab. Der Ortsbeirat arbeitet in Beverstedt auf Initiative von Michaelis seit 2012 und trifft sich alle zwei Monate. „Ich möchte mit dem Beirat den Kontakt zu unseren Bürgern erhalten“, bemerkte Michaelis. Er sei froh über dessen Engagement für das Gemeinwesen. Zu den aktuellen Themen des Beirates gehörten die Zustände um die ehemalige Gaststätte „Goldene Krone“ in der Ortsmitte. Zahlreiche Beverstedter berichteten von Belästigungen durch die Bewohner und sorgten sich um die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg. „Dort sollten Verwaltung und Polizei genauer hinschauen“, forderten die Ortsbeiratsmitglieder.

Während der Sitzung ging es außerdem um den Zustand des Radwegs nach Wellen. Seit 2018 weise er Schäden auf. Jetzt erklärte die zuständige niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau „dass derzeit keine Mittel zur Verfügung stehen“. Die Umwidmung der Wellener Straße zur Gemeindestraße soll erst nach Behebung der Schäden an Rad- und Fußweg stattfinden.

Außerdem erfuhren die Teilnehmer, dass eine Firma mit der Optimierung des Zaunes am Beverstedter Friedhof beauftragt worden ist. Auch sei Totholz aus den Bäumen entfernt worden und das Brückengeländer auf dem Wanderweg nach Kramelheide werde in Abstimmung mit dem Grundeigentümer 2021 erneuert.

Zusammen mit den Planungen für den neuen Kindergarten soll außerdem ein neues Verkehrskonzept für den Bereich Grundschule und Turnhalle erstellt werden. Und abgestorbene Bäume an der Einmündung Arp-Schnittker Straße / Freden sollen demnächst ersetzt werden.