Pastor Clemens Bloedhorn bewirbt sich mit einer Aufstellungspredigt für die vakante Pfarrstelle der Gemeinden Sandstedt, Wersabe und Uthlede-Wulsbüttel. (Andreas Palme)

Hagen. Pastor Clemens Bloedhorn will die Pfarrstellen im südwestlichen Cuxland übernehmen. Während eines besonderen Gottesdienstes hielt der Kandidat für die Pfarrstellen der Gemeinden Sandstedt, Wersabe und Uthlede-Wulsbüttel seine Aufstellungspredigt. Damit bewarb sich Clemens Bloedhorn auf die seit zwei Jahren vakante Stelle und hat nun gute Chancen, am 1. April 2021 offiziell in das Amt eingeführt zu werden. Wegen der Auflagen aufgrund der Pandemie konnten nur 63 Gemeindeglieder der zugehörigen Kirchen aus Sandstedt, Uthlede, Wersabe und Wulsbüttel an dem Gottesdienst in der Sankt Nicolai-Kirche Uthlede teilnehmen.

In seiner Predigt fragte der Kandidat nach der Hoffnung im Hinblick auf Gemeindearbeit. „Wie könnte sie hier in unseren Dörfern Uthlede, Wulsbüttel, Sandstedt und Wersabe aussehen?“, fragte Bloedhorn in die Runde und forderte die Menschen zu einer Utopie auf. „Denn da, wo Menschen angefangen haben, gemeinsam zu träumen, da sind oft auch Dinge erreicht worden, die weit über das zunächst für möglich Gehaltene hinausgingen“, erklärte Bloedhorn und hob die Freude hervor, die auf dem gemeinsamen Weg liege. Er freue sich darauf, "gemeinsam mit Ihnen eine Utopie zu entwickeln“. Und weiter: „Die Zukunft der Kirche liegt in der Einbindung der Kinder.“ Der Seelsorger besitzt einen Freikirchlichen Hintergrund und beschäftigt sich gern mit der Familienbegleitung.

Der ledige Clemens Bloedhorn ist ein sogenannter „Quereinsteiger“, der den Dienst in der Kirche erst mit 46 Jahren aufgenommen hat. Er ist Landschaftsgärtner, arbeitete einige Jahre in einem Kino und hat das Leben in seinen vielen Facetten kennengelernt. Das Nachdenken über seinen zukünftigen Berufsweg führte den gläubigen Christen ins Kirchenamt. Nach dem Examen 2008 trat er ein zweijähriges Vikariat in Görlitz an. 2013 übernahm Bloedhorn eine Pfarrstelle in Beelitz und ist hier für sieben Gemeinden zuständig. „Es ist gut, alle zehn Jahre die Pfarrstelle zu wechseln“, findet der angehende Gemeindepastor im Cuxland und möchte damit einer gewissen „Betriebsblindheit“ entgegentreten.

Nach einem Probedienst in Michendorf bei Potsdam kreuzten sich die Wege von Clemens Bloedhorn und dem Superintendenten des Kirchenkreises Wesermünde, Albrecht Preisler, erstmals. Weitere Kontakte folgten und die Suche Preislers nach einem Pfarrer in Norddeutschland weckten das Interesse Bloedhorns. Nach der Zustimmung zur Anstellung durch den Kirchenkreis und des Kirchenverbandes sprachen sich jetzt auch die Gemeinden für die Beschäftigung des Pastors aus.