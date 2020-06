Heinz Mehrtens kickte 1964 für den 1. FCO in Frankreich. In seiner Chronik lässt er diesen historischen Jugendaustausch in der Frühphase der deutsch-französischen Aussöhnung Revue passieren. (Fotos: CARMEN JASPERSEN)

Ritterhude. Der Ritterhuder Heinz Mehrtens hat sich Jahrzehnte in den Dienst des 1. FC Osterholz-Scharmbeck gestellt. Als Trainer, Kassenwart, Spielausschussobmann und zweiter Vorsitzender. Jetzt, mit 71, hält er die Zeit reif für einen Rückblick („Corona gibt mir die Gelegenheit“), denn als aktiver Fußballer hat er an einer „historischen Begegnung“ teilgenommen. Er war Kapitän einer Jugendmannschaft des 1. FCO, die im Dezember 1964 im französischen Châteauroux einen fußballerischen Vergleich austrug – nur knapp zwei Jahre nach Abschluss des Élysée-Vertrags, also in der Frühphase der Aussöhnung zweier Nachbarstaaten, die sich immer wieder bekriegt hatten. In einer von ihm erstellten Chronik lässt der kurz nach dem Krieg geborene Mehrtens die Reiseerlebnisse Revue passieren. Der Junge aus der Provinz – „Osterholz-Scharmbeck war damals ein Kuhdorf“, urteilt er – lernte beim Zwischenstopp in Paris das Nachtleben, „Weltoffenheit“, aber auch antideutsche Ressentiments kennen. „Uns wurde sogar der Zutritt zu einem Restaurant verweigert.“ In Châteauroux, 270 Kilometer südlich von der Metropole gelegen, durften die Osterholz-Scharmbecker hingegen herzliche Gastfreundschaft genießen, lediglich die blutig servierten Steaks und die ungewohnte Toiletten-Atur muteten befremdlich an.

Champagner und Zigaretten

Vom offiziellen Empfang beim Präfekten schwärmt der Ritterhuder noch heute. „Das sind Bilder, die man nie vergisst!“ Der höchste Repräsentant des Département Indre-et-Loire, der ein Freund Charles de Gaulles gewesen sein soll, residierte in einem Schlösschen mitten in der Stadt. „Der Garten war eine Augenweide. Drinnen sind wir über dicke Teppiche gegangen, so tief, dass man seine Schuhe kaum noch sehen konnte.“ In seiner Rede – übersetzt von zwei dolmetschenden Gymnasiasten aus Osterholz-Scharmbeck – ging er auf die Bedeutung des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages ein. „Die Zuhörer waren mucksmäuschenstill. Nachdem der Vorsitzende des FCO, Heinrich Plumhoff, für die wirklich herzliche Aufnahme durch die französischen Freunde gedankt hatte, hob man die Gläser und trank auf eine fortwährende Freundschaft.“ Von den 25 Personen, die die deutsche Delegation bildeten, waren lediglich fünf erwachsen. Wie wohl die meisten seiner Mannschaftskameraden, schlürfte Mehrtens zum ersten Mal in seinem Leben Champagner. „Aber schon nach dem ersten Schluck merkte man, welch edles Gesöff da gereicht wurde, und der Ober kam mit dem Nachschenken kaum noch hinterher.“ Die 100 Zigaretten, mit denen man jeden einzelnen Deutschen beglückte, verschmähte der junge Mann aus der Osterholz-Scharmbecker Langenstraße dagegen. „Ich war Nichtraucher und habe sie dem Vater überlassen.“

Die Nachwuchskicker verkehrten in Bars und sahen sich Stripteaseshows an. Stets wurde ihnen Einlass gewährt, weil sie im steten Wechsel den Ausweis des einzigen über 18-Jährigen unter den deutschen Nachtschwärmern nutzten. „Immer waren wir eingeladen. Die Franzosen schienen mir wesentlich wohlhabender zu sein als wir Provinzler im erst langsam aufblühenden Wirtschaftswunderland.“ So brauchte er die immerhin 200 Mark, die ihm die Eltern als Taschengeld spendiert hatten, nicht anzugreifen.

Die Kreisstädter bestaunten Notre-Dame, den Arc de Triomphe, die Weingärten entlang der Loire und die gothische Kathedrale von Bourges. „Das Moulin Rouge war tagsüber geschlossen!“ Da geriet der Fußball fast zur Nebensache. Das Spiel gegen die Junioren (17 bis 21 Jahre) des FC La Berrichonne wurde auf einer laut Mehrtens 15 Zentimeter hohen Schneedecke ausgetragen und beim Stand von 5:3 für die Platzherren abgebrochen, „weil ein gewaltiges Schneetreiben eingesetzt hatte“. Trotz der bitteren Kälte ließ es sich die unterlegene Mannschaft nicht nehmen, das anschließende Punktspiel der ersten Herrenmannschaft des LB Châteauroux von der Tribüne aus zu verfolgen. „Mit Glühwein konnte man es aushalten.“

Reminiszenzen an einen historischen Vergleich. Heinz Mehrtens (beim Wimpeltausch links) war 1964 Kapitän des FCO. (CARMEN JASPERSEN)

Als Mehrtens und seine Mitstreiter am ersten Weihnachtstag 1964 in von einer Dampflokomotive gezogenen Eisenbahnwaggons über Köln in den Nachbarstaat reisten, war das der Gegenbesuch zum ersten Treffen mit den Franzosen, zu dem es bereits im Juni desselben Jahres gekommen war. „Zusammen mit dem Spielmannszug sind wir damals die Bahnhofstraße rauf und runter marschiert, um dann in die Waldschänke einzukehren.“ Wenn Mehrtens an diese sommerliche Begegnung im Rahmen des deutsch-französischen Jugendaustausches denkt, dann fallen ihm aber vor allem die Nächte im legendären „Club 62“ im Hotel Tivoli ein, mit denen man die Franzosen mächtig beeindruckten. Sie staunten über die Musik („Die Beatwelle war bei denen noch nicht angekommen“) und auch über die Rocker, die keinen Eintritt zahlten, dafür aber die Bühne erklommen, „um den Inhaber aufzumischen“.

Mehrtens ist davon überzeugt, dass ihn die Erlebnisse in Frankreich geprägt haben. Als einfaches Beispiel führt er die Tischsitten an. „Während wir uns in altgermanischer Art mit beiden Händen übers gebratene Hähnchen hermachten, haben die Franzosen dafür Messer und Gabel benutzt.“ Der Ritterhuder hat das Nachbarland zwar nie wieder im Urlaub besucht. „Die Sprache war ein Hindernis, denn einzige Fremdsprache in unserer Schule war Englisch.“ Aber mit den Senioren des FCO stattete er Straßburg eine Stippvisite ab. Das „Abenteuer“ in Châteauroux hat ihn überhaupt ausgesprochen reiselustig gestimmt. Mehrtens, der noch heute regelmäßig Tennis spielt, organisierte zusammen mit seinem alten Weggefährten Hartmut Sahli für die Fußball-Oldies seines Vereins Kleinfeld-Turniere und Fahrten nach Österreich, Polen, den Niederlanden und Dänemark. „In Jahren mit ungerade Jahreszahl kamen auch die Frauen mit.“

Mehrtens und Sahli suchten gern prominente Persönlichkeiten auf. Zum Beispiel Bodo Ramelow im Thüringer Landtag und Willi „Ente“ Lippens, dem sie in seinem Bottroper Lokal „Ich danke Sie“ einen Sechserpack Moorbier überreichten. „Ich danke Sie“ war nach einer oft erzählten Anekdote die legendäre Reaktion des Linksaußens mit dem Watschelgang, als der Schiedsrichter sich ihm mit den Worten „Ich verwarne Ihnen“ näherte. Den ebenso trickreichen wie schlagfertigen Niederländer haben die beiden Männer vom FCO in ihr Herz geschlossen. Der Besuch in der Bottroper Kneipe allein schon habe die Ruhrpott-Tour 2017 - sieben Städte in fünf Tagen – gelohnt. Prominent auch der Gegner, Hertha BSC, gegen den Mehrtens drei Jahre zuvor sein Abschiedsspiel in der Seniorenliga Ü-50 bestritten hatte.