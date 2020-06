Die Abfall Service GmbH plant den Bau einer Biovergärungsanlage am Sachsenring im Gewerbepark Heilshorn. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die Abfall Service Osterholz (Aso) GmbH will eine Biovergärungsanlage im Industriepark Heilshorn bauen. Auch eine öffentlich nutzbare Tankstelle für Wasserstoff könnte dort künftig stehen. Allein schon diese Idee hat die Mitglieder des Planungsausschusses begeistert. Bevor es losgehen kann, muss der Bebauungsplan für das Gebiet geändert werden.

Die geplante Anlage soll Bioabfall in Gas umwandeln, welches dann ins Erdgas-Netz eingespeist werden soll. Der Herstellungsprozess soll unter optimaler Nutzung des energetischen Abfall-Potenzials geschehen. Auch die Gewinnung von grünem Wasserstoff steht als eine mögliche Zusatzoption zur Debatte.

Aso-Geschäftsführer Christof von Schroetter stellte das Projekt und seine Vorzüge den Mitgliedern des Planungsausschusses vor. Ein Pluspunkt sei die ortsnahe Verarbeitung des Abfalls. Zudem sei der Prozess in sich geschlossen: Die Vergärung findet in einer geschlossenen Halle statt. Durch Unterdruck im neuen Gebäude wird verhindert, dass Gase entweichen, die klimaschädlich sind und zwangsläufig anfallen. Auch eine Geruchsbelästigung für die Umgebung schließt er aus.

Start ab Herbst 2023

Das Projekt ist im Kreistag bereits vorgestellt worden (wir berichteten). Die Anlage zur Erzeugung und Aufbereitung von Biogas könnte im dritten Quartal 2023 an den Start gehen und mit rund 32 500 Tonnen Bioabfall pro Jahr gefüttert werden. Laut Gutachtern sind für den wirtschaftlichen Betrieb mindestens 30 000 Tonnen Bioabfall nötig. Der Müll kommt aus Haushalten im Landkreis Osterholz sowie aus Cuxhaven und aus dem Landkreis Verden nach Heilshorn. Berechnungen gehen von gut 32 500 Tonnen Bioabfall aus, die so zusammenkommen und den neuen Betrieb sichern sollen. Der Standort ist offenbar optimal. „Wir liegen genau in der Mitte“, erläuterte von Schroetter zur Lagegunst der neuen Anlage. Insgesamt könnten sich etwa zwei Millionen Kubikmeter Biomethan erzeugen lassen. In der Umweltbilanz ließen sich damit 1900 Tonnen CO2 gegenüber fossilem Erdgas einsparen.

Die Aso will die stillgelegte, sogenannte Kalte Rotte in Pennigbüttel reaktivieren und umbauen. In Pennigbüttel sollen die Gärreste aus Heilshorn zu Kompost veredelt werden. Ein Rotten-Neubau in Heilshorn sei zwar möglich, würde aber mit weiteren Millionen zu Buche schlagen, wie von Schroetter auf Nachfrage von Thomas Krüger (Linksfraktion) erläuterte.

Beim Durchrechnen sei man darauf gekommen, dass es am Ende günstiger sei, die alte Anlage zu nutzen, erläuterte von Schroetter in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck. Die damit verbundenen Lastwagenfahrten seien ökologisch betrachtet zwar zu kritisieren. Dennoch handele es sich um kurze Distanzen und eine überschaubare Anzahl an Touren. Der Aso-Geschäftsführer rechnet mit bis zu sechs Lkw-Fahrten, die tagsüber und werktags in Heilshorn eintreffen und mit zweien für Pennigbüttel. Nun gilt es seitens des Stadtrates, den Bebauungsplan für das Heilshorner Gelände dem Vorhaben anzupassen.

Der B-Plan lässt zurzeit keine Ansiedlung von öffentlich nutzbaren Tankstellen zu. Zudem benötigt das Vorhaben eine große, zusammenhängende Baufläche, sodass die im aktuellen Bebauungsplan festgesetzte Planstraße teilweise „überplant“ werden muss, heißt es in der Sitzungsunterlage zum Thema. „Die Verwaltung empfiehlt, dem Antrag zuzustimmen. Der Nachweis der Gebietsverträglichkeit ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sowie im anschließenden Baugenehmigungsverfahren zu führen.“ Die Ausschussmitglieder folgten diesem Votum einstimmig.

Zu den Fürsprechern des „Leuchtturmprojektes“ zählte unter anderem Heilshorns Ortsvorsteher Holger Heier (SPD). Besonders die Option eine Wasserstoff-Tankstelle in der Nähe zur Firma Faun gefällt ihm. „Ich halte das für eine gute Geschichte.“ Heier schlug vor, beim Bau einen Erdwall aufzuschütten. „Schön Grün umzu“ sei vor allem wegen der Nachbarn anzuraten.

Anja Heuser (Grüne) unterstützte den Vorschlag ihres Vorredners. Sie hatte auch sonst keine Bedenken gegen die Anlage auf der grünen Wiese. „Wir konnten uns vom Konzept überzeugen und sind begeistert.“ Auch Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktionsgruppe war einverstanden. Thomas Krüger von der Linksfraktion findet „wunderbar, wie sich das Projekt entwickelt hat“. „Es freut mich, dass weder Mais noch Gülle aus anderen Landkreisen herangekarrt werden muss.“ Brunhilde Rühl (CDU) lobte Christof von Schroetter und die Anlage. „Wir halten es für ein Projekt, das Sinn macht“. Für Jörg Monsees (SPD) passt „das Leuchtturmprojekt in die Zeit“. Die Müllverbrennungsanlage in Bremen sei vor 40 Jahren ebenfalls ihrer Zeit voraus gewesen. Die Aso sei auf einem guten Weg; die Qualität überzeuge ihn. „Der Kompost ist der beste, den es im Umkreis von 100 Kilometern gibt“, sagte Monsees. „Wer weiß, wo wir in 50 Jahren stehen?“