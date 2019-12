Anselm Hauke (ganz links) ist seit 1990 der Kontrabassist des Bremer Kaffeehaus-Orchesters. (MARIANNE MENKE)

Herr Hauke, wie sind Sie darauf gekommen, Ihrem Ensemble den Namen Bremer Kaffeehaus-Orchester zu geben? War es die Liebe zu der Stadt Wien?

Anselm Hauke: Als wir 1990 anfingen, bestand unser Repertoire überwiegend aus der klassischen Kaffeehausmusik. Die Musik des Wieners Johann Strauß stellt einen zentralen Bestandteil davon dar, und wir kommen aus Bremen, so lag der Name Bremer Kaffeehaus-Orchester nahe.

An dieser Stelle böte sich ein längerer Exkurs über „Salonmusik versus Kaffeehausmusik“ an. Kurz gefasst: Zu unserem Verständnis von Kaffeehausmusik gehören alle die in Ihrer Frage genannten Elemente – vom diskreten Musizieren im Hintergrund auf Veranstaltungen aller Art bis hin zum extrovertierten Vuvuzela-Exzess auf der Konzertbühne.

Ich persönlich mag es musikalisch am liebsten, wenn im Ensemble eine ausgewogene Balance zwischen gut vorbereiteter technischer Perfektion und musikalisch spontanem und spannendem Hier und Jetzt stattfindet. Und das hat dann nichts mehr mit stilistischen Schubladen zu tun. Am verlässlichsten punkten lässt sich mit bekannten und bewegten Stücken, zum Beispiel mit dem „Säbeltanz“ oder auch „Smoke on the Water“.

Erwartet hat das damals sicher keiner von uns. Zum Rezept gehört neben etwas Glück auch bestimmt ein professionalisierter Umgang mit all den Tätigkeiten und Zuständen, die nicht auf der Bühne stattfinden, und das sind so einige…

Nein, die ist im Laufe der letzten fast 30 Jahre durch eine Mischung von bewusster Planung mit Reaktionen auf Publikum sowie Markt so entstanden, und es verändert sich ständig weiter - mal sehen was noch kommt….

Schwer zu sagen. Oft stoßen wir durch Zufall oder Hinweise aus dem Publikum auf Stücke, die wir bisher noch nicht im Repertoire hatten. Diese werden dann manchmal umgehend zum fast unersetzlichen Bestandteil vieler Auftritte, sodass wir uns dann fragen, wie wir bisher ohne sie ausgekommen sind.

So schwer ist das gar nicht (außer beim Transport…): Man muss nur zur richtigen Zeit die richtigen Töne spielen!

Zur Person

Anselm Hauke (55)

gehört seit 1990 zum Bremer Kaffeehaus-Orchester. Er studierte Kontrabass an der Bremer Hochschule für Künste und vervollständigte seine Ausbildung in diversen Meisterkursen, unter anderem bei Michinori Bunya und Ludwig Streicher. Er ist verheiratet, geboren in Schwerte/Iserlohn und aufgewachsen in Oldenburg.

Zur Sache

Zwei Konzerte

Alles, was dieses Ensemble spielt, wird zu Kaffeehausmusik - seien es Wiener Melodien, Schlager der 20er-Jahre, Swing-Standards, französische Chansons oder Stücke von Duke Ellington, Glenn Miller, Mozart oder Schostakowitsch. Das Bremer Kaffeehaus-Orchester wird bis zum Jahresende in Osterholz-Scharmbeck gleich zweimal für den guten Ton sorgen. Erster Auftritt ist am Dienstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr beim 4. Rotary-Benefiz-Weihnachtskonzert zugunsten der Äthiopien-Hilfe des Rotary-Clubs Osterholz im Theatersaal des Möbelhauses Meyerhoff. Einlass ist ab 19.15 Uhr, Tickets kosten 25 Euro pro Person. Der Reinerlös dieses Abends soll einem neu initiierten Schulprojekt in Äthiopien zufließen. Auch den Silvesterabend in Osterholz läuten die Kaffeehaus-Musiker ein: Beginn ihres Konzertes am 31. Dezember in der Stadthalle ist um 18 Uhr. Karten dafür gibt es noch beim OSTERHOLZER KREISBLATT an der Bördestraße 9, Telefon 04791/303435.