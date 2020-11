Am Freitag, 21. November, wird der bundesweite Vorlesetag gefeiert - in Zeiten der Pandemie mit besonderen Aktionen. (Uwe Anspach)

Landkreis Osterholz. Lesen ist wichtig, Lesen ist schön, Lesen bildet. Gerade in Zeiten, wo das gemütliche Zusammensein zu Hause angesagt ist, bietet Lesen Gelegenheit für abenteuerreiche Stunden mit der Familie. Zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 20. November haben sich daher sowohl der Landkreis als auch die Stadtbibliothek im Medienhaus Gedanken gemacht, wie Eltern und Lesenachwuchs angeregt werden können, ein Buch zum Vorlesen in die Hand zu nehmen. Initiator dieses bundesweiten Tages sind die Stiftung Lesen, Die Zeit und die Deutsche Bahn Stiftung.

„Auf den Weg bringen“ will dabei das Team der derzeit geschlossenen Stadtbibliothek die Bücherfans bringen. Sie hat die „Aktion Storywalk“ gestartet, bei der in verschiedenen Schaufenstern im Stadtzentrum vom 20. bis 22. November jeweils eine vergrößerte Seite des Bilderbuches „Zwei für mich, einer für dich“ von Jörg Mühle ausgehängt sein wird. Die erste Seite der fröhlichen Geschichte übers Teilen, Diskutieren und darüber, übers Ohr gehauen zu werden, findet sich am Kinderspielplatz an der Kirchenstraße. Damit sich niemand bei diesem Leseabenteuer mit irgendetwas anderem als der Leselust infiziert, bitten die Organisatoren darum, die vorgeschriebenen Mindestabstände von 1,5 Metern zu einander einzuhalten. Wer sich dann entlang der Geschäfte durch die Innenstadt gelesen hat und auf den Geschmack gekommen ist, kann sich weiteren Lesestoff entweder in der örtlichen Buchhandlung oder über die Onleihe der Stadtbibliothek besorgen. In der Onleihe können die Bücher elektronisch entliehen werden.

Zuvor gilt es jedoch zwölf Stationen rund um Kirchenstraße, Marktplatz und Bahnhofstraße anzusteuern. Dort erleben Vorleser und Zuhörer die Geschichte von Bär, Wiesel und Fuchs. „An der ersten Station am Spielplatz an der Kirchenstraße liegen Routenpläne mit den Namen der teilnehmenden Einzelhändler und Geschäfte aus, in der Reihenfolge, wie die Geschichte sich entwickelt“, sagt Bibliothekspädagogin Johanna Augustin. Die Idee des „Storywalks“ habe sie von Delmenhorst abgeguckt, verrät sie.

Erzähltheater zum Vorlesetag

„Während der coronabedingten Schließung der Stadtbibliothek können Bilderbücher auch über die Aktion 'Bibliothek to go' kontaktlos entliehen werden“, weist Iris Belz, Leiterin der Stadtbibliothek, hin. Unter https://bibkataloge.de/osterholz/WebOPAC/ ist der Onlinekatalog erreichbar, danach können die Wunschmedien mit einer E-Mail an info@bibliothek-ohz.de bestellt werden. Dabei müssen neben den Wunschmedien auch die Nummer des Bibliotheksausweises, der Vor- und Nachname sowie ein mögliches Zeitfenster für die Abholung angegeben werden.

Mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Stade hat der Landkreis seinerseits zum Vorlesetag ein zweisprachiges Kamishibai-Erzähltheater auf Hoch- und Plattdeutsch über Moorkommissar Jürgen Christian Findorff herausgebracht. Das Kamishibai ist eine japanische Form des Erzähltheaters. Die Handlung wird mit Bildkarten in einem bühnenartigen Schaukasten dargestellt. Zu den wechselnden Bildern wird ein passender Text vorgelesen. „Die Bildkartensätze werden mit dem Unterrichtsmaterial demnächst kostenfrei an Grundschulen in den Landkreisen Osterholz, Rotenburg, Cuxhaven und Verden abgegeben. Zusätzlich erhalten alle Kindergärten und Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz Exemplare“, teilt die Osterholzer Landkreissprecherin Jana Lindemann mit.