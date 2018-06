Wegen Störungen im Zugverkehr und technischer Probleme am Bahnhof hat der Rat eine Resolution verabschiedet. (Christian Kosak)

Die Zugausfälle und Störungen im Bahnverkehr auf der Strecke von Bremen nach Bremerhaven sind für die Ratsmitglieder in der Stadt nicht mehr hinnehmbar. Sie haben deshalb in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause eine Resolution zu Störungen, Sicherheit und Sauberkeit des Bahnverkehrs verabschiedet. Der Blaue Brief soll an die Deutsche Bahn und die Nordwest-Bahn, den Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung geschickt werden. Auch die Landesnahverkehrsgesellschaft sowie der Bremer Senator für Umwelt, Bau und Verkehr erhalten die Resolution. Bei der Abstimmung hielt sich nur Axel Kook (FDP) zurück. Er stimmte gegen die Protestnote.

Die Resolution an sich sei ja nicht schlecht, sagte Kook. „Aber ich wehre mich dagegen, Selbstverständlichkeiten zu fordern“, so der Freidemokrat. Das Abstreuen und das Reinigen des Bahnsteigs sei eine Verpflichtung, die sich aus dem Gesetz ergebe, machte der Rechtsanwalt im Ruhestand seinem Ärger Luft. Die Mitglieder der SPD hatten den Antrag eingereicht. Darin fordern sie unter anderem, eine „Pünktlichkeitsoffensive“, das Bahnpersonal aufzustocken, die Betriebsanlagen häufiger zu warten und „Vegetationskontrollen“ in kurzen Abständen. Die Bahnsteige sollten mindestens ein Mal in der Woche gereinigt und Störungen an den Aufzügen umgehend beseitigt werden.

Störungen häufen sich

In den vergangenen zwölf Monaten sei es „häufiger zu größeren Störungen und länger anhaltenden Einstellungen des Zugverkehrs“ gekommen. „Diese Störungen und Ausfälle von Zugverbindungen waren nicht nur den Wettereinflüssen geschuldet“, heißt es in der Resolution. Auch bei „normalen Witterungsverhältnissen“ komme es häufig wegen technischer Störungen und Mängel oder durch Personalausfall zu längeren Verspätungen von ganzen Zugverbindungen, haben die Sozialdemokraten festgestellt. Die örtlichen Informationen bei Zugverspätungen oder -ausfällen seien zudem nicht ausreichend. Meldungen über Störungen und Hinweise über Busersatzverkehre und alternative Fahrpläne würden oft nach vielen Stunden kommen. Inhalte von Durchsagen, Texte auf Anzeigetafeln und Angaben im Internet würden sich oft widersprechen. Die Akzeptanz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sei dadurch negativ beeinflusst.

„Auch in diesem Jahr wird die Verbindung zwischen Bremen und Bremerhaven für den Personen- und Güterverkehr mehrmals für mehrere Tage durchgehend gesperrt sein“, wissen die Sozialdemokraten. „Wir möchten nicht, dass die Reisenden viel ,verlorene Zeit‘ wartend auf Bahnhöfen verbringen müssen.“ Die Stadt Osterholz-Scharmbeck sei dem Klimaschutz verpflichtet und auch deshalb an einem verlässlichen ÖPNV interessiert, heißt es abschließend.

Die CDU Fraktion stimmte dem Wortlaut der Resolution zu. Ratsherr Marcus Oberstedt legt aber Wert darauf, dass nicht alles schlecht ist. Grundsätzlich gebe es gute Verbindungen, und das Personal sei überwiegend freundlich, stellte er klar. Wer von der Kreisstadt aus nach Bremen fahre, sei im Normalfall schneller dort als von Lilienthal aus, so seine Erfahrung.

Aufzüge funktionieren nicht

„Wir begrüßen die Resolution ausdrücklich“, sagte Christopher Schulze von der Linkspartei. Man stimme mit der SPD in allen Punkten überein. Der Bahnhof sei schließlich das Aushängeschild der Stadt. Dass die Fahrstühle oft defekt sind, sei nicht hinnehmbar. Das Heruntertragen von Rollstühlen sei für die Beteiligten lebensgefährlich. „Ersatzteile für den Fahrstuhl sollten vorgehalten werden“, schlug Schulze vor.

Erst kürzlich funktionierten die Aufzüge am Bahnhofsgebäude und Bahnsteig nicht. Auf Nachfrage der Redaktion bestätigte man seitens der Pressestelle der Deutschen Bahn die Reparatur durch Monteure der Firma Thyssen. Zuletzt wurde am vergangenen Dienstag am Fahrstuhl zum Bahnsteig gearbeitet.

Mizgin Ciftci (Die Linke) beklagte die hohen Kosten für ein Bahnticket. Mit 6,10 Euro für die einfache Fahrt nach Bremen zahle man in etwa doppelt so viel wie Kunden, die aus Bremen-Nord in die Hansestadt fahren, sagte er. Auch die Taktung sei ungenügend.