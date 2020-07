Die zehnte Klasse haben diese Schüler und Schülerinnen der IGS gemeistert. In einer kleinen Feierstunde bekamen sie nun ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Schulleiterin Inge Kerlinski gratulierte ihnen, lobte sie und riet ihnen, ihre Träume zu leben. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Ein frischer Wind wehte über die Wiese bei der Integrierten Gesamtschule (IGS) Osterholz-Scharmbeck, und die Sonne schien, als die 90 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse unter Applaus auf ihren Stühlen Platz nahmen. Zum Teil waren sie in langen Kleidern beziehungsweise Anzügen erschienen. Schließlich war dies der Moment, da sie nach sechs Jahren an der IGS ihr Abschlusszeugnis in Empfang nehmen würden.

Die Redner nutzten die Gelegenheit, ihren Dank auszusprechen. Die Klassensprecherin der 10 a, Louisa Fricke, etwa hatte dabei die Hausmeister im Blick. Die hätten sich besonders um die Organisation der Abschlussfeier verdient gemacht. Rückblickend erinnerte sie an die Nervenstärke, die die Hausmeister stets bei anstehenden Reparaturen bewiesen hätten. „Und auch die Tandems machten einen guten Job.“ Womit die Klassenlehrer gemeint waren, denn an der IGS gibt es zwei von ihnen je Klasse. Die sechs Jahre IGS bezeichnete Louisa Fricke als „eine unvergessliche Zeit“.

Selbstkritik und Dank

Dabei ließ sie es an Selbstkritik nicht fehlen: „Ich denke, dass es die Lehrer nicht ganz einfach mit uns hatten.“ Dies betreffe gerade die Zeit in der sechsten und siebten Klasse. So seien schließlich „härtere Geschütze aufgefahren“ worden. „Aber wir waren eigentlich eine ganz witzige Truppe. Daraus wurde dann ein ganz vernünftiger Haufen.“

Der Klassensprecher der 10 a, Thorben Schnibbe, bedankte sich im Namen seiner Klasse bei Jahrgangsleiter Gerd Kuhlemeier und Elisabeth Schaefer für die „tolle lehrreiche Zeit“. Sein Wunsch an die Lehrkräfte hieß: „Noch viel Erfolg in den nächsten Jahren mit neuen Herausforderungen und einer neuen Rabaukengeneration. Verlieren Sie nicht die Lust am Unterrichten.“ Kuhlemeier und seine Tandempartnerin Schaefer überreichten jeder Schülerin und jedem Schüler auf der Bühne das Zeugnis, Jahrbuch und eine Sonnenblume. Die bekamen die anderen Klassen ebenfalls von ihren Tandems.

Vor der Bühne war eine Tafel mit dem Wort „NIDO“ angelehnt. Das spanische Wort bedeutet „Nest“ und steht für das Selbstverständnis dieses Jahrgangs. Jeder Abgänger trug sich mit seinem Vornamen auf dieser Tafel ein. Die Tafel wird im Jahrgangsflur ihren Platz finden.

Ein „großes Lob“ sprach IGS-Schulleiterin Inge Kerlinski den zehnten Klassen aus. „Ihr habt eine saubere Abschlussprüfung hingelegt. Das habt ihr super gemacht.“ Darüber hinaus zeigte sich die Schulleiterin angetan von der „Kreativität und dem Improvisationstalent“ der Klassen in der Corona-Zeit. Sie hätten die Ruhe bewahrt. Sie wünschte den Schulabgängern alles Glück der Welt und: „Lebt eure Träume. Bleibt euch selbst treu.“

Der didaktisch-pädagogische Leiter der IGS, André Schlenker, ging ebenfalls auf Reaktionen der Klassen in der Corona-Phase ein. „Ihr habt diese Herausforderung angenommen und wart bereit, die Verantwortung für euch und eure Zukunft zu übernehmen.“ Besonders hoch rechne er ihnen an, dass sie auf den traditionellen Chaostag verzichten mussten. „Da habt ihr Rücksicht genommen.“

Besondere Komplimente und Gutscheine gab es von Seiten der Schule für die Schüler und Gruppen wie etwa der Technik-Gruppe, der Spuren-hinterlassen-Gruppe und dem Schulsanitätsdienst. Als Jahrgangsbeste konnten Sina Basler und Julian Hulm einen Gutschein mit nach Hause nehmen. Jahrgangsleiter Kuhlemeier blickte noch einmal auf Höhepunkte und Einschnitte der vergangenen Jahre zurück. „Krönung“ sei in seinen Augen in den achten Klassen der Austausch mit Finnland gewesen. Beim Barcelona-Austausch sei Improvisation gefragt gewesen. Der habe vorzeitig abgebrochen werden müssen. Toll seien die Abschlussfahrten nach Prag in Tschechien und Zandvoort in den Niederlanden verlaufen, so Kuhlemeier.

Beeindruckt zeigte sich der Jahrgangsleiter, wie die Klassen mit der Inklusion umgegangen seien. „Das war auch für uns Neuland.“ Ansonsten charakterisierte er den Jahrgang als hilfsbereit und zuverlässig.

Es gab zwei Abschlussfeiern eine um 16 und eine um 18 Uhr. Beide verliefen nach dem gleichen Muster. Die 16-Uhr-Feier musste im letzten Drittel wegen aufziehenden Regens schnell in die Sporthalle verlegt werden. Die 18-Uhr-Feier ging draußen trockenen Fußes über die Bühne.