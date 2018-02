Der Landkreis Osterholz kontrolliert regelmäßig die Geschwindigkeit der Autofahrer. Mit den Einnahmen aus den Bußgeldern erzielt die Verwaltung jährlich einen Überschuss, der für Maßnahmen zur Verkherssicherheit ausgegeben wird. (dpa)

608.000 Euro: Auf diesen Betrag summieren sich die sogenannten Blitzergelder, die der Landkreis Osterholz dieses Jahr in 20 verkehrssichernde Projekte stecken kann. Inklusive der Vorjahresreste und nach Abzug der Kosten für Messtechnik, Fahrzeuge, Personal, Bürokratie. Über Sinn und Unsinn der „Zweckbindung Verkehrssicherheit“ wurde im Verkehrsausschuss jetzt kontrovers diskutiert, nachdem die Vorsitzende Brunhilde Rühl (CDU) bemerkt hatte, es gebe nicht viele Kreistagsgremien, die so freigiebig sein können.

Politik und Verwaltung halten sich eine Menge darauf zugute, dass die Bußgeldeinnahmen aus dem Betrieb der beiden Radarwagen nicht im allgemeinen Kreishaushalt versickern. „Die Leute ärgern sich zwar, wenn sie erwischt werden, aber sie fühlen sich wenigstens nicht abgezockt“, glaubt Verkehrsdezernent Dominik Vinbruck. Er verweist auf die Vergabekriterien, die der Kreistag für die Ausschüttung der Verwarngelder beschlossen hat. Osterholz habe damit geradezu eine Vorbildfunktion.

Kräftig aufgerüstet

Zur Wahrheit gehört dabei auch, dass der Landkreis mithilfe der Einnahmen die Kontrolldichte seit dem Start der Messungen vor 20 Jahren Stück für Stück erhöht hat – und in diesem Jahr weiter erhöhen wird. Vinbruck sagt, davon gehe eine erzieherische Wirkung aus, denn über die Jahre sei eine sinkende Verstoßquote zu beobachten. So wurden etwa im Jahr 2006 bei 773 Messungen fast 251.000 Fahrzeuge erfasst, von denen 7,9 Prozent als Temposünder in die Statistik eingingen. 2017 waren es bei 569 Messungen gut 713.000 Fahrzeuge und 3,8 Prozent Verstöße. In absoluten Zahlen gibt es also mehr erwischte Raser und folglich steigende Bußgeld-Einnahmen.

Die Geräte sind inzwischen pro Messung wesentlich länger im Einsatz als in den Anfangsjahren, und sie können mittlerweile in zwei Richtungen blitzen, sodass die Einnahmen auf mehr als 900.000 Euro pro Jahr geklettert sind. Der Verwaltungsabteilung sind mehr als fünf Vollzeitkräfte zugeordnet. Die beiden Messfahrzeuge, ein VW Touran und ein VW Caddy, sollen – nach jeweils gut neun Dienstjahren – in diesem und im übernächsten Jahr neu gekauft werden.

All das und noch mehr geben die Einnahmen mühelos her. So etwa auch die Vorverlegung des für 2019 geplanten Kaufs einer dritten Überwachungsanlage für rund 90.000 Euro. Angeschafft werden soll nun schon in diesem Jahr eine Videokamera, die einfach aufzubauen ist und die wenig Platz erfordert. Seit vor etlichen Schulen und Kindergärten während Unterricht und Betreuung Tempo 30 gilt, wachse der Bedarf, sich schnell und flexibel postieren zu können, argumentiert die Verwaltung. „Es geht sonst viel Rüstzeit verloren“, so Vinbruck. Das Besondere daran: Das neue Messgerät blitzt nur bei schlechter Sicht.

Bevor dieser Posten und die übrigen Verwaltungsvorschläge vom Ausschuss gebilligt wurden, hatten Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) und Niels Gieschen (AfD) eine Grundsatzdebatte angemahnt. Während Pallasch forderte, die Zweckbindung „Verkehrssicherheit“ künftig auch auf – möglichst überörtliche – ÖPNV-Projekte auszudehnen, erklärte Gieschen, der Kriterienkatalog sei gut gemeint, aber schon jetzt viel zu weit gefasst. Jährlich beispielsweise, wie geplant, 100.000 Euro Bußgelder in die Sanierung von Radwegen zu stecken, sei Augenwischerei. „So etwas muss der Kreishaushalt doch einfach hergeben“, sagte der AfDler und enthielt sich am Ende der Stimme. Gieschen kündigte zudem einen Antrag seiner Fraktion mit eigenen Förderkriterien etwa auch für soziale Zwecke an.

Tatsächlich stehen für die Radwegesanierung in diesem Jahr ausnahmsweise sogar 200.000 Euro bereit; vergangenes Jahr wurden Radweg-Teilstücke an der K 36 (Seehauser Straße) und K 8 (Niederende) erneuert. Es diene durchaus der Verkehrssicherheit, wenn ein Radler nicht wegen eines Schlaglochs auf die Straße ausweichen müsse, wo ihn ein Trecker überrollen würde, hatte der Sozialdemokrat Björn Herrmann in Richtung des AfD-Politikers gestichelt.

Gieschen wiederum hatte auch prinzipielle Vorbehalte gegen die Förderung des Deutschen Roten Kreuzes vorgebracht: „Das ist ein intransparenter Wirtschaftsgigant, der Milliardenumsätze macht.“ Wenn dessen Geld in den Gliederungen an der Basis ankäme, bräuchten die Orts- und Kreisverbände gar keine Landkreis-Mittel, glaubt Gieschen – und erntete empörten Widerspruch. Dominik Vinbruck betonte, gefördert werde – im Einklang mit den Vergabekriterien – die ehrenamtliche Arbeit der Rotkreuzler vor Ort, die keineswegs im Geld schwimmen. Die Ausschussvorsitzende Brunhilde Rühl, zugleich Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Osterholz-Scharmbeck, lud Gieschen ins DRK-Haus an die Bördestraße ein, wo er sich ein Bild machen solle.

Wo das Geld bleibt

Neben der Radwege-Sanierung (200.000 Euro) und dem Kauf einer Videokamera (90.000 Euro) plant der Landkreis 2018 etliche weitere Projekte zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Nachfolgend die Posten, für die Bußgeld-Einnahmen bereitstehen: Pauschalbetrag für Landkreis-Aktionen des polizeilichen Verkehrssicherheitsberaters (5100 Euro), Verkehrssicherheitstraining für Feuerwehrleute (1500 Euro), Fahr-Fitness-Checks und andere Angebote für ältere Fahrzeuglenker (15.000 Euro), Sicherheitstrainings für Fahrschüler und Fahranfänger (5000 Euro), Zuschuss an die Gemeinde Holste zum Bau eines Fußwegs an der K 22 (30.000 Euro), Zuschuss zu Ausrüstungsgegenständen für die DLRG Lilienthal (9000 Euro), Zuschuss für DRK-Sanitäter zum Kauf von Inhalations- und Beatmunsgeräten (22.500 Euro), Schulungskosten-Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband zum Aufbau einer psychologischen Notfallbetreuung belasteter Einsatzkräfte (15.000 Euro), Zuschuss an die Kreisjägerschaft zum Kauf akustischer und optischer Wildwarner (15.000 Euro), Unterstützung der Verkehrswachten im Kreisgebiet (14.000 Euro), Zuschuss an DRK und DLRG für Fortbildungen in Erster Hilfe (16.000 Euro), Zuschuss für Ausrüstung und Schulung der Rettungshundestaffel (7000 Euro), Kauf von Materialien zum Thema Verkehrssicherheit für den Einsatz in Kindergärten und Spielkreisen (10.000 Euro), schulische Info-Veranstaltungen von Verkehrsbehörde und Polizei über Drogen und Alkohol im Straßenverkehr (5000 Euro), Zuschuss zum Kauf eines Einsatzfahrzeugs für die DLRG Schwanewede (14.000 Euro – die Schwaneweder Christdemokraten Friedrich Humborg und Werner Musfeld wollten auf 18.000 Euro erhöhen, fanden aber dafür aus Gründen der Gleichbehandlung mit vergleichbaren Fällen keine Mehrheit), Zuschuss an die DLRG Osterholz-Scharmbeck für die Neuausbildung von Helfern im Rettungstrupp (7300 Euro), Förderung von Maßnahmen in den Mitgliedsgemeinden, die Querungshilfen, Fahrbahnverengungen oder Aufpflasterungen bauen (80.000 Euro), Verfügungsmittel des Landrats für Ad-hoc-Maßnahmen zur Schulwegsicherung oder zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten (46.700 Euro).