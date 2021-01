Im Quartier der Drosselstraße hat sich in den vergangenen Jahren vieles zum Guten gebessert. In der Neujahrsnacht 2021 jedoch flogen Böller auf Einsatzkräfte. (Christian Kosak)

Der Einsatz in der Silvesternacht in der Drosselstraße beschäftigt weiterhin Polizei und Feuerwehr in Osterholz-Scharmbeck. Die Hilfskräfte waren mit Böllern beworfen worden, als sie auf der Straße einen brennenden Motorroller löschen wollten. Nun sind die Brandschützer damit beschäftigt, das Erlebte zu verarbeiten. Stadtverwaltung und Polizei lenken den Blick auf die Fakten.

Die Erlebnisse der Neujahrsnacht 2021 stecken den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck in den Knochen. Wie üblich waren die Ehrenamtlichen mit Blaulicht gegen 0.40 Uhr zur Drosselstraße geeilt. Dort stand ein Motorroller aus ungeklärter Ursache in Flammen. Beim Aussteigen wurden die Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen. Polizei und Feuerwehr zogen sich daraufhin in eine Seitenstraße zurück. Es war nicht der erste derartige Vorfall an jenem Tag: Bereits dreieinhalb Stunden zuvor war an gleicher Stelle ein Streifenwagen mit Böllern attackiert und beschädigt worden.

„Das nehmen wir nicht hin“

„Das nehmen wir nicht hin. Das passt uns nicht“, sagt Polizeioberrat Ingo Jans. „Und wir wollen auch die Feuerwehr schützen.“ Der Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz räumt auf Nachfrage des OSTERHOLZER KREISBLATT Fehler ein. Diese seien im Vorfeld geschehen. Im Gespräch mit der Redaktion betont er, dass man die Lage am Abend falsch eingeschätzt habe. Denn bereits gegen 21.10 Uhr, als erstmals ein Streifenwagen mit Böllern beworfen wurde, hätte man „Kräfte zusammenholen“ müssen. Damit wäre man auf die folgende Lage vorbereitet gewesen und hätte „starke Präsenz“ zeigen können. Später aber seien die Osterholzer Kollegen zu größeren „Unterstützungsdiensten“ unter anderem in Schwanewede und Lübberstedt unterwegs gewesen. In der Nacht dann habe sich die Lage an der Drosselstraße beruhigt.

Aus Sicht der Polizei hatte anfangs nichts auf die Böller-Attacke nach Mitternacht hingewiesen. „Unter dem Eindruck der letzten Jahre, waren wir nicht darauf gefasst“, sagt Jans. Denn in drei Jahren zuvor habe es nur sieben Einsätze an Silvester in der Straße gegeben. Im Vergleich dazu sei an anderen Orten im Kreis deutlich mehr los gewesen. Unterm Strich wertet die Polizei das als Indiz dafür, dass die präventive Arbeit im Quartier erfolgreich ist. Man werde weiter auf „Gespräche, Begegnungen und Präventionsarbeit“ setzen. Daran ändere auch das Ereignis in der Silvesternacht nichts. Denn in den vergangenen etwa zehn Jahren habe sich viel im Viertel geändert, macht Jans klar. Um das Erreichte nicht zu gefährden, müsse man bei Einsätzen auch Maß halten. Deshalb sei man etwa 50 Meter vom Tatort entfernt in Warteposition gegangen und nicht etwa weggefahren. „Weitere Kräfte wurden informiert und sensibilisiert.“

Nun laufen Ermittlungen wegen Brandstiftung, schwerer Sachbeschädigung und anfänglichem Landfriedensbruch. Verstöße gegen die Maskenpflicht würden ebenso verfolgt, erläutert Lars Röben, Leiter des Polizeikommissariats Osterholz. Dazu sichte man Handyfotos, um die darauf abgelichteten Personen zu identifizieren. Fest steht ebenso, dass es sich nicht um 50, sondern um 30 bis 40 Personen handelte, die sich vor den Wohnblöcken zusammengefunden hätten. Die Böllerwürfe seien „aus zweiter Reihe“ erfolgt.

Entgegen mancher Meinung sei die Polizei an den Folgetagen sehr wohl aktiv gewesen, betont Ingo Jans. Schon am Neujahrstag habe ein Kontaktbeamter im Viertel mit Anwohnern gesprochen, stellt auch Thomas Bruse als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Osterholz-Scharmbeck klar. Kriminalbeamte hätten umgehend ermittelt, an Haustüren geklingelt und zig Gespräche zur Tatnacht geführt. In den kommenden Wochen werde die Polizei in der Straße zudem mehr Präsenz zeigen. „Wir werden deutlich präsenter sein“, kündigt Ingo Jans an. Die „Hintergründe“ des Vorfalls hatten Lars Röben überrascht. Wie jetzt ermittelt wurde, haben nicht Osterholz-Scharmbecker, sondern mehrheitlich Ortsfremde die Lage eskalieren lassen. Verwandte unter anderem aus Bremen hatten Familienangehörige in der Drosselstraße besucht. „In Bremen galt ein Böllerverbot“, so Röben. Im Landkreis Osterholz hingegen sei es per Verordnung mit Einschränkungen erlaubt gewesen.

Osterholz-Scharmbecks Erste Stadträtin mahnt an, die positive Gesamtentwicklung des Quartiers zu beachten. Das Vorkommnis in Zusammenhang mit der Neujahrsnacht stellt in ihren Augen „eine Ausnahmesituation“ dar, wie Bettina Preißner auf Nachfrage der Redaktion betont. Ein derartiger Vorfall wie in der Drosselstraße passiere auch überall sonst, stellt sie klar. Das mache das Geschehene zwar nicht besser, aber lasse es möglicherweise in einem anderen Licht erscheinen. „Für eine Silvesternacht muss man den Blick anders darauf werfen.“

Das Quartier habe sich in den vergangenen zehn Jahren sehr positiv entwickelt. „Es hat sich etwas geändert.“ Kein Verständnis hat sie dafür, dass dort ein Roller brannte und sonstige Zerstörungen geschehen. Auch Gewalt gegen Einsatzkräfte sei nicht hinnehmbar. „Es ist ein No-Go, dass Ehrenamtliche der Feuerwehr angegriffen werden.“ Das aber sei auch anderswo und „in den besten Wohngegenden“ vorgekommen. „Es ist nicht das Problem der Drosselstraße.“ Gleichwohl lautet ihr Appell: „Die Bewohner der Drosselstraße müssen uns helfen, es zu unterbinden.“ Sie ist überzeugt, dass ein „Durchgreifen“ – wie es manche Anwohner vorschlagen – nichts bringt. Jugendliche bräuchten Treffpunkte, müssten aber auch Regeln beachten, so ihre Feststellung. „Als Stadt müssen wir Voraussetzungen schaffen, damit jeder gut leben kann.“

Die Stadträtin warnt vor Verallgemeinerungen. Alle müssten mitarbeiten, damit sich das Quartier weiter positiv entwickele. „Wir müssen mehr klären, wo Wünsche und Bedarfe sind.“ Im Gegenzug müsse man Vorwürfen und Beschimpfungen abschwören. „Man kann nicht immer von dem anderen verlangen, dass er sich ändert.“ Die Stadtverwaltung werde weiter „einen pädagogischen Ansatz fahren“ und „alle mitnehmen“.

Zur Sache

Das Sanierungsviertel

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck wurde 2002 mit dem Sanierungsgebiet „Mozartstraße/ Drosselstraße“ in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt – Sozialer Zusammenhalt“ aufgenommen. Mit der städtebaulichen Rahmenplanung von 2004 und seiner Fortschreibungen waren Ziele formuliert worden, um die stark besiedelten Wohnquartiere bis 2021 durch einen Stadtteil-Entwicklungsprozess lebenswert zu machen und aus einer Abwärtsspirale zu holen. Das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt – Sozialer Zusammenhalt“ gilt für ein Gebiet von etwa 27 Hektar. Die Investition mit einer anteiligen Bund-Länder-Finanzierung und einer anteiligen Stadt-Finanzierung beläuft sich auf insgesamt mehr als zehn Millionen Euro, die bis Ende der Maßnahme am 31. Dezember 2021 zur Verfügung stehen.

Das Sanierungsgebiet „Mozartstraße / Drosselstraße“ entstammt dem Siedlungsbau der 1960er- und 1970er-Jahre im vorderen Bereich der Mozartstraße. Mit den von 1978 bis 1992 in Garlstedt stationierten US-Soldaten und der Lucius-D.-Clay-Kaserne, die heute die Logistikschule der Bundeswehr beherbergt, wurden in der Kreisstadt sogenannte Schlichtwohnungen im mittleren Bereich der Mozartstraße (ehemals „Weiße Blöcke“, heute „Komponistenviertel“), im Bereich Am Hohenberg und in der Drosselstraße gebaut.

Nach heutigem Verständnis wurden die Gebäude in stadträumlich isolierter Lage östlich der B 74, in stark verdichteter Geschossbauweise mit unattraktivem Wohnumfeld und mit eingeschränkter Infrastruktur errichtet. Nach dem Abzug der US-Brigade im Jahr 1992 kam es zu einem Zuzug von überwiegend sozial benachteiligten Familien. Eine soziale Abwärtsbewegung kam in Gang.

Die Quartiers-Analyse

Der Kölner Verein Forum Ziviler Friedensdienst (ZFD) hat eine „Systemische Situations- und Konfliktanalyse“ zur Drosselstraße im Sozialausschuss der Stadt vorgestellt. Das 20-seitige Dokument ist über das Ratsinformationssystem der Stadt (www.osterholz-scharmbeck.de) frei einsehbar.

Ziele der Langzeitbetrachtung waren unter anderem, Konfliktpotenziale im Bereich Drosselstraße zu identifizieren, einzelne Akteure zu befragen und „Hintergrundgespräche“ zu führen. Einige Ergebnisse daraus: Die Lebensqualität in der Drosselstraße wird von vielen als gesteigert wahrgenommen, aber alltägliche Auseinandersetzungen kochen schnell hoch. Was das Image des Viertels angeht, machen laut ZFD vor allem Kinder und Jugendliche miteinander Erfahrungen von Diskriminierung und Abwertung, heißt es weiter. Zudem würden sich „Geschichten über ein negatives Image“ halten und über die Quartiere hinaus weitergetragen. „Einzelne Vorfälle bekommen hohe mediale Aufmerksamkeit.“ Bewohner des Quartiers würden unter einer Stigmatisierung leiden.

In der Auflistung der Erkenntnisse taucht ebenso die Sorge auf, dass das „friedliche Zusammenleben in den Quartieren nicht verstetigt“ werden kann. Als „Schlussfolgerungen aus der Analyse“ wird genannt: Stärkung konstruktiver Aushandlungsprozesse diverser Interessen, Ausbau von Möglichkeiten der Teilhabe, konfliktsensible und koordinierte Außenkommunikation zu Stadtgeschehnissen, Gewährleisten einer Nachhaltigkeit der Quartiersarbeit in Übergangsphasen (Wissens- und Kontaktmanagement) und Stärkung von Synergien und Kooperation zwischen den Akteuren der Quartiersentwicklung.

Verbalattackenund Detonationen

Osterholz-Scharmbecks Ortsbrandmeister Olav Heese hat den Löscheinsatz der Freiwilligen Feuerwehr in der Neujahrsnacht geleitet. Die Brandschützer waren mit vier Fahrzeugen an der Drosselstraße vorgefahren.

Wie sah es am Brandort aus?

Als er zum Erkunden der Lage aus dem Löschwagen ausstieg, habe ihm jemand sofort ein Smartphone vor das Gesicht gehalten, berichtet Heese. Zudem hätten Personen in „Verbalattacken“ ständig auf ihn eingeredet. Zu diesem Zeitpunkt hätten bereits viele Schaulustige um den Brandort herum gestanden. Immer wieder seien sogenannte Polen-Böller in Richtung Fahrzeug und Brandmeister geworfen worden. Die kräftigen Detonationen habe er am ganzen Körper gespürt. Kurz darauf, als er den brennenden Roller erreicht hatte, seien mehr Böller geflogen. Deshalb habe er sich zurückgezogen.

Was hat die Polizei gemacht?

Die Polizei sei mit zwei Fahrzeugen vor Ort gewesen. Etwa eine Handvoll Beamte hätten versucht, auf die Schaulustigen einzureden, um die Lage in den Griff zu bekommen. Das sei ihnen aber nicht gelungen. Auch einige Schaulustige hatten vergeblich versucht, die Menge zu besänftigen. Als alles Bemühen aussichtslos erschien und vom nahezu ausgebrannten Roller scheinbar keine Gefahr mehr ausging, habe man sich in eine Nebenstraße zurückgezogen. Nach etwa fünf Minuten seien die Brandschützer von dort dann abgerückt.