Mit rund 50 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Drosselstraße aus. In einer Wohnung brannte es in einem Kinderzimmer. (ffohz.de)

Osterholz-Scharmbeck. Rund 50 Feuerwehrleute aus Osterholz-Scharmbeck und Scharmbeckstotel mit acht Fahrzeugen, Polizei und Rettungsdienst wurden am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem Feuer in die Drosselstraße gerufen. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses brannte es in einem Kinderzimmer. Die 34-jährige Bewohnerin hatte das rechtzeitig bemerkt, die Feuerwehr gerufen und sich mit ihren sechs Kindern in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.