Bürgermeister Guido Dieckmann (rechts) läßt sich die umfangreiche Ausstattung des HLF 10 von Lunestedts Ortsbrandmeister Marco Bräuer (Mitte) und Stellvertreter Manfred Siedenburg erklären. (Andreas Palme)

Lunestedt. Einen doppelten Grund zur Freude gibt es bei der Feuerwehr Lunestedt. Nach dem gerade erst vollzogenen Umzug in das neue Gerätehaus hat das brandneue Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) die Wache am Gewerbekamp erreicht. „Wir freuen uns über das 'Weihnachtsgeschenk' in Form eines neuen Einsatzfahrzeugs“, erklärte Ortsbrandmeister Marco Bräuer bei der Vorstellung des Gerätehauses und des Löschfahrzeugs.

Pandemiebedingt fand die Präsentation unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. „Uns fehlt die Nähe zu unseren Einwohnern“, bedauerte Bräuer den kleinen Rahmen, freut sich aber auf eine größere Feier mit seinem „super Team“ nach dem Abklingen der Pandemie. Auch Beverstedts Bürgermeister Guido Dieckmann (parteilos) zeigt sich über den Stand der Ausrüstung zufrieden. „Wir haben viel in unsere Feuerwehren investiert“, erklärte der Verwaltungschef und betonte, „dass der Brandschutz auch in schwierigen Zeiten Priorität hat“. Eine Woche vor Weihnachten waren die Lunestedter Kameraden zur Übernahme des HLF zur Herstellerfirma Rosenbauer nach Luckenwalde gefahren. An eine Ersteinweisung schloss sich die Überführungsfahrt nach Norddeutschland an, wo der neue 16-Tonner MAN TGM 13.290 4x4 schon erwartet wurde. Das Fahrzeug führt 2400 Liter Löschwasservorrat sowie 200 Liter Schaummittel mit und ist mit einer Verkehrs- und Schlauchhaspel am Heck ausgestattet. „Eine dreiteilige Schiebleiter ergänzt die Ausstattung“, erklärte der stellvertretende Ortsbrandmeister Manfred Siedenburg und stellte weitere einsatzwichtige Details vor.

Neueste Standards

So besticht die neue Wasserpumpe mit ihrer Leistung von 3500 Litern pro Minute durch einfache Bedienung. Der Aufbau wirkt insgesamt sehr „aufgeräumt“ und an die unterschiedlichen Einsatzzwecke angepasst. Auch das Fahrerhaus mit der Mannschaftskabine für neun Personen entspricht neuesten feuerwehrtechnischen Standards. „Derzeit läuft die Einweisung für unser Personal im Umgang mit der neuen Technik“, so Marco Bräuer, der seit 17 Jahren Ortsbrandmeister in Lunestedt ist. Seine 15 Kraftfahrer Klasse C werden im 3-Schicht-System eingewiesen. „So kann eine schnelle Einsatzbereitschaft gewährleistet werden“, betonte Bräuer, der sich über die Verstärkung seines Fuhrparks freut. Neben dem Mannschaftstransportwagen und dem Tanklöschfahrzeug TLF 8/18 Waldbrand bildet das HLF das Rückgrat für kommende Einsätze, auch mit dem Schwerpunkt der technischen Hilfeleistung.

„Das neue HLF hat uns 377 000 Euro gekostet“, sagte der Bürgermeister, vom Landkreis sei man mit 88 400 Euro unterstützt worden. Mit Blick auf das neue Gerätehaus konnte die Gemeinde den gesteckten Finanzrahmen einhalten. Anfang November bezogen die Brandschützer ihr neues Domizil im Gewerbepark, das 1,4 Millionen Euro gekostet hat. 800 000 Euro betrug die Bedarfszuweisung des Landes Niedersachsen, 50 000 Euro kamen vom Landkreis für Aufgaben der Kreisbereitschaft. Das zweigeschossige Gerätehaus mit der dreiteiligen Fahrzeughalle entspricht den aktuellen Standards und bietet eine Heimat für die 137 Mitglieder der Ortswehr. „Wir konnten unsere Vorschläge beim Bau einbringen und umsetzen“, betonte Ortsbrandmeister Bräuer anerkennend, der sich seit einem Jahr intensiv mit dem Gerätehaus beschäftigt hat.

Auch Bürgermeister Dieckmann freut sich über den fertigen Zweckbau im Gewerbepark und dankte den beteiligten Firmen, der Verwaltung und nicht zuletzt den Mitgliedern der Ortsfeuerwehr für ihr Engagement. „Darüber hinaus wird Beverstedt auch weiterhin in die Feuerwehren der Gemeinde investieren“, versprach Dieckmann mit Blick auf die Planungen für Gerätehäuser und Fahrzeuge. Das bisherige Gerätehaus am Dorphus soll jetzt vom Deutschen Roten Kreuz genutzt werden. Neben einem Gruppenraum soll die ehemalige Fahrzeughalle DRK und Jugendrotkreuz Platz bieten. „Wir sind über die einvernehmliche Lösung erfreut“, so Dieckmann.