In Scharmbeckstotel soll ein neues Feuerwehrhaus auf dem Gelände der Baumschule Schröder gebaut werden. Das Gebäude soll insgesamt knapp zwei Millionen Euro kosten. (Christian Kosak)

Scharmbeckstotel. Erst sollte es ein Anbau tun, nun wird neu gedacht: Die Ortsfeuerwehr Scharmbeckstotel erhält ein neues Gerätehaus. Das aktuelle Domizil entspricht nicht mehr den aktuellen Gesetzesvorgaben. Lange haben die Verantwortlichen deshalb nach einem passenden Grundstück gesucht. Zwei oder drei Standorte standen zur Auswahl. Nun steht der Bauplatz fest.

Das neue Feuerwehrhaus soll auf dem Gelände der ehemaligen Baumschule Schröder errichtet werden. Dazu soll im zweiten Halbjahr 2021 ein 99 Jahre währender Erbpacht-Vertrag zwischen der städtischen Entwicklungsgesellschaft (Steg) und dem Gärtnereibesitzer geschlossen werden, wie Osterholz-Scharmbecks Baudezernent Manuel Reichel auf Nachfrage der Redaktion erläutert. Es geht um eine Teilfläche von etwa 2500 Quadratmeter.

Die Baukosten sollen bei geschätzt 1,9 Millionen Euro liegen. Etwa die Hälfte der Kosten liegen bereits als Landesförderung für „besondere Aufgaben“ der Bedarfskommune Osterholz-Scharmbeck bereit. Für den Neubau des Feuerwehrhauses gibt es 930.000 Euro aus Sondermitteln aus Hannover, wie der SPD-Landespolitiker Oliver Lottke bereits im November mitgeteilt hat (wir berichteten).

Mit dem Neubau ist auch klar, dass alle Erweiterungsplanungen für das bestehende Gerätehauses erledigt sind. Unter anderem war im Gespräch, das jetzige Gebäude mit vorderen Anbauten zu vergrößern. Mehrere Gründe hätten gegen dieses Vorgehen gesprochen, betont Reichel. Ein Grund sei, dass dadurch die Abstellfläche für Privatautos verkleinert worden wäre.

Als Folge hätten nicht genügend Parkplätze für die Einsatzkräfte auf dem Grundstück vorgehalten werden können. Diese nötige Anzahl richte sich nach der Besatzungsstärke auf Einsatzfahrzeugen. Auch in dieser Hinsicht wäre ein Anbau nur Flickwerk gewesen, sagt Manuel Reichel. „Eine Notlösung bringt uns nicht in die Zukunft“, ist nicht nur der Baudezernent überzeugt.

„Schnelles Ausrücken möglich“

Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf sieht es ebenso. Ihn freue die Entwicklung, zumal das auserwählte Grundstück optimal liege, um im Alarmierungsfall schnell ausrücken zu können. Wichtig sei unter anderem, dass aufgrund der günstigen Lage getrennte Ein- und Ausfahrten möglich seien.

Damit könnten im Alarmfall nachrückende Brandschützer über die angrenzende Kreisstraße gefahrlos zum neuen Gerätehaus gelangen, während die ersten Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht das Grundstück schon über die Ausfahrt zur B 74 verlassen. „Das ist ein großer Vorteil.“

Dass das Grundstück direkt an einer viel befahrenen Bundesstraße mit stark frequentierter Ampelkreuzung liege, sei unerheblich. So sei es für die alarmierten Brandschützer möglich, die Ampel „per Knopfdruck“ für 60 Sekunden auf Rot umspringen zu lassen. Somit könnten Einsatzfahrzeuge das Grundstück ungehindert verlassen. Die Lage sei erstklassig. „Wir kommen in alle Richtungen gut weg“, betont der Osterholz-Scharmbecker Stadtbrandmeister.

Zurzeit laufen noch die Vorbereitungen für Pachtvertrag und den Bau. Alles stecke zurzeit in der Planung. Konkretes werde demnächst folgen, kündigt Reichel an. Baustart könnte Anfang 2022, Fertigstellung Ende 2022 sein, so seine vorsichtige Schätzung. Wie es um den Rückbau des alten Gebäudes auf dem Baumschulgelände bestellt ist, müsse ebenfalls geklärt werden. Die Detailplanung soll ein externes Büro übernehmen, die Bauaufsicht verbleibt bei der Stadt.

Fest steht, dass das neue Gebäude voraussichtlich vier ausreichende Fahrzeug-Einstellplätze vorweisen wird. Neben der Breite richtet sich auch die Einfahrthöhe nach den aktuellen Standards der neuen Löschfahrzeug-Generation. Die Nutzfahrzeuge sind nicht nur breiter, sondern oftmals auch höher als alte Feuerwehrwagen. Die weitere Innenaufteilung des Gebäudes orientiert sich an den Vorgaben der Feuerwehr-Unfallkasse (FUK). Die sehen unter anderem sogenannte Schwarz- und Weißräume für benutzte und damit kontaminierte Einsatzkleidung sowie das allgemeine Umkleiden vor.