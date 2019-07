Die Fruchtweine der Vertriebsgesellschaft Moorperle, abgefüllt in schicken Apothekerflaschen, schmeicheln Auge und Gaumen gleichermaßen. Matthias Mahnke und Erika Radtke verstehen ihr Sortiment als ein Stück Traditionspflege in der Teufelsmoorregion. (Christian Kosak)

Grasberg. Manchmal führen alte Legenden und Menschen, die sie schätzen und weiter tragen, zu interessanten Ergebnissen. Matthias Mahnke und Erika Radtke inspirierte das Leben des rothaarigen Schmugglerhelden „De rode Gerd“ aus dem Teufelsmoor zu einem Waldbeerlikör. Die in Osterholz-Scharmbeck gegründete Folk-Rockband Versengold vertonte die Geschichte auf ihrem jüngsten Album „Nordlicht“, und seit sie das Lied landauf landab auf Konzerten spielen, steigen in Adolphsdorf bei der Vertriebsgesellschaft Moorperle die Bestellungen. So schnappt sich denn Mahnke eine Flasche aus dem Regal und sagt: „Das ist unser neues In-Getränk geworden.“ Die roten Flaschen teilen sich das Regal mit Fruchtweinen, Obstbrand und Aquavit und jener Marke, mit der alles begann: dem Kräuterschnaps Jan Torf.

Jan Torf gibt es seit über 20 Jahren. Die Idee dazu, ein altes Rezept wiederzubeleben, habe von seinem damaligen Chef gestammt. Der holte sich Mahnke für den Vertrieb. Als der Gründer die Marke verkaufte und der Abfüller für Jan Torf wechselte, übernahm die Moorperle 2010 den Großhandel für den Schnaps, dessen Name symbolisch für all die unzähligen Torfbauern steht, die jahraus jahrein mit ihren Torfkähnen nach Bremen fuhren. Und mit jedem Jan Torf reist heute die Grasberger Adresse der Moorperle in die Welt, manchmal bis nach Kanada. Alle anderen Flaschen im Regal sind Eigenprodukte nach dem Motto: „Hier entwickelt, hier vertrieben.“

Spezialitäten aus dem Teufelsmoor

Die Moorperle, das sind Matthias Mahnke und Erika Radtke sowie jede Menge Freunde, die die neuesten Kreationen der beiden verkosten, bis es passt und die Rezepte in die Produktion gehen. Die Moorperle versteht sich als ein Botschafter für „Spezialitäten aus dem Teufelsmoor“. Mehrfach im Gespräch fällt das Wort Tradition. Die wollen sie im Teufelsmoor bewahren, Mahnke sagt es so: „Wir ziehen das Segel für Region hoch.“ Irgendwie naheliegend, denn Mahnke und Radtke pflegen diese auch anderweitig. Mahnke als Gästeführer und Skipper bei den Adolphsdorfer Torfschiffern. Und wer eine Torfkahnfahrt buchen will, landet bei Erika Radtke am Telefon. Für die Moorperle haben sich nicht nur zwei Traditionspfleger zusammengetan, sondern auch ein Marketingfachmann und eine Betriebswirtschaftlerin mit der Liebe zu Zahlen.

Die Idee zur Moorperle kam Mahnke, nachdem er bemerkt hatte, dass es in der Teufelsmoorregion kaum etwas als Souvenir gab, das Besucher hätten mit nach Hause nehmen können. Also erfanden sie Schnäpse, Weine und Liköre mit Teufelsmoorbezug. Denn, so betont Radtke: „Wir sind unserer Heimat sehr verbunden.“ Dieses Stück Moor können Besucher daheim mit Freunden in geselliger Runde genießen. Etwa die Moosbeere in Likörform. Früher habe die Pflanze aus der Familie der Heidelbeeren überall im Moor gestanden. Heute ist sie fast vergessen. Das Konterfei des Moorkolonisators Jan Christian Findorff zieren Aquavit und Obstbrand.

Wie dicht sie am Lokalbezug bleiben, illustriert Erika Radtke mit dem Rhabarberlikör. Der werde nach einem alten Küchenrezept hergestellt. Seit Jahren gehört die Mischung aus Korn, Rhabarbersaft und Vanillezucker obligatorisch zur Kohltour. Irgendwann sagte sie sich: „Da müssen wir doch ein Produkt draus machen, was man veräußern kann.“ Der Findorff-Obstbrand ist eine Hommage an den Begründer der Moordörfer, Johann Christian Findorff. Den wiederum verkörpert der Gästeführer Mahnke gelegentlich.

Wer Supermärkte beliefern will, braucht Zertifizierungen und muss Produktionsvorgaben erfüllen, die keine private Küche leisten kann. Mahnke und Radtke suchten sich daher einen Partner und lassen die Obstweine und Liköre der Moorperlen-Familie von einer kleinen Spirituosenfabrik produzieren, alles aus natürlichen Zutaten, so Radtke. Abgefüllt in schmucken Flaschen. Es braucht eine große Portion Idealismus, wenn man sich anschließend abends hinsetzt und jede Flasche von Hand etikettiert. Drei Papierstreifen pro Flasche und auf den Verschluss das Moorperlen-Siegel mit einer plattdeutschen Lebensweisheit – fast wie ein Glückskeks aus dem Teufelsmoor. Millimeterarbeit ist für Erika Radtke kein Problem, die gelernte Buchhändlerin hat auch schon Bilder gerahmt. „Da sieht man jeden Millimeter“, sagt sie und packt von Hand auch die Geschenkboxen aus Holz. Aus der Zeit gefallen ist die kleine Firma trotzdem nicht, davon zeugen Internetauftritt und QR-Code auf dem Etikett vom „roden Gerd“. Wer den scannt, kann die Geschichte des Schmugglers aus dem 19. Jahrhundert lesen, der weder mit Feinden noch mit Helfern zimperlich umgegangen sein soll. Wenn Matthias Mahnke zum Außendienst aufbricht im Gebiet zwischen Bremerhaven und Brinkum, nennt er seine Arbeit „Freunde besuchen“. Das Zwiegespräch mit den Kunden und die Verkostungen seien das schönste an diesem Job. Er packt sich dafür das Auto voll, meist etwas mehr als bestellt. Er kennt die Vorlieben seiner Kunden. In Hambergen etwa gebe es eine Fangemeinde für Quittenwein, in Osterholz-Scharmbeck eine für Met und Brombeerwein. Erika Radtke trinkt am liebsten den Fruchtglühwein aus dem eigenen Sortiment. Der habe so eine schöne Fruchtnote. Für Matthias Mahnke sind das „alles Genussmittel“. Das Portfolio haben sie in den vergangenen Jahren „sinnvoll ergänzt“. Brombeere, Heidelbeere, Holunder und Kirsche kommen in die Flasche oder Met von gutem Honig.

Nur von dieser Firma allein könnten sie nicht leben. Das sei Liebhaberei, sagt Radtke, in Personalstellen umgerechnet zwei Einviertel-Kräfte. Sie steht in Adolphsdorf zusätzlich im Laden „Thun und Radtke“ und verkauft alles für Hof und Haus und bietet betriebswirtschaftliche Dienstleistungen an. Auch Mahnke hat mehr als einen Job. Es habe Tradition im Teufelsmoor, dass die Leute mehr als eine Sache machen.