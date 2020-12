Bredbeck-Leiterin Kirsten Dallmann zeigte die Folgen des Lockdowns auf. An der geplanten Modernisierung hält die Bildungsstätte fest. (Carmen Jaspersen)

Landkreis Osterholz. Björn Herrmann ist ein erklärter Fan der Bildungsstätte Bredbeck. Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion erklärte unlängst im Werksausschuss, die kreiseigene Heimvolkshochschule (HVHS) brauche in der Coronakrise von der Politik eine Aussage mit Wumms. Der Landkreis Osterholz müsse die unverschuldet in Schieflage geratene Einrichtung im nächsten Jahr unbedingt vor der Pleite retten und deren Angebote „vollumfänglich erhalten“, mahnte der Kulturarbeiter.

Schulleiterin Kirsten Dallmann hatte erklärt, nach dem noch positiv verlaufenen Sommer bedeute der neuerliche Lockdown herbe Einnahmeverluste und die Rückkehr zu 50 bis 80 Prozent Kurzarbeit. Wenn die Einrichtung nun dennoch, wie geplant, im nächsten Jahr die dringend nötige Modernisierung von Haus 3 in Angriff nehme, lande man schon bald im Dispo. Einstimmig empfahlen die Abgeordneten, das Projekt dennoch auszuschreiben, bei dem Bredbeck für den Anbau eines Seminarraums zunächst die mit 200 000 Euro gefüllte Rücklage verbraucht. Hinzu kommen EU-Mittel, die sonst verfallen würden, und ein Darlehen.

Das war nun zwar keine Bazooka, wie sie der damalige EZB-Chef Mario Draghi in der Eurokrise vorgezeigt hatte; der Wirtschaftsplan für 2021 schließt denn auch mit einem Fehlbetrag von 199 000 Euro ab. Björn Herrmann war aber dennoch zufrieden, dass in Bredbecks Zukunftsfähigkeit und nicht etwa in die Abwicklung investiert werde. Um das Loch im Haushalt der HVHS zu stopfen, das bereits für 2020 rund 360 000 Euro betragen dürfte, wollen sich Kreisverwaltung und Bredbeck-Leitung in der ersten Jahreshälfte 2021 an einen Tisch setzen. Heraus kommen soll ein Sicherungskonzept für die kommenden Jahre - mit einem engmaschigeren Controlling und einem Businessplan für das rund 600 000 Euro schwere Haus-3-Projekt.

Der neue Finanzdezernent Cord-Hinrich Kröger hatte erklärt, vorübergehend könne die Bildungsstätte ihre Kreditlinie von 247 000 Euro nutzen, um zahlungsfähig zu bleiben. Das entspricht einem Sechstel der Erlöse aus Vor-Pandemie-Jahren, die am Ende meist mit einer schwarzen Null oder besser abgeschlossen wurden. „Wenn wir den Wirtschaftsplan 2021 heute so beschließen, dann stehen wir doch voll dahinter“, erklärten Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) und André Hilbers (Grüne) an die Adresse Herrmanns gerichtet. Wegen der 100-prozentigen Landkreis-Trägerschaft müsse kein Blankoscheck beschlossen werden.

Ob nächstes Jahr ein höherer Landkreis-Zuschuss fließen muss und in welcher Höhe, werde man im Mai im Lichte des Abschlusses 2020 sehen, so Cord-Hinrich Kröger weiter. „Dann liegen auch die Ausschreibungsergebnisse für Haus 3 vor.“ Selbstverständlich solle der Betrieb erhalten werden und – sofern Corona es erlaubt – auch geöffnet bleiben. Einstweilen legt der Landkreis zu den Betriebskosten jährlich 270 000 Euro dazu. Der Modernisierungsbeschluss hat auch aus Sicht des Finanzdezernenten mindestens eine ebensolche Signalwirkung wie die von Björn Herrmann erhoffte.

Kirsten Dallmann hatte dargelegt, die völlige Schließung bedeute zwar den Wegfall verbliebener Erlöse, doch nur so gibt es uneingeschränkt Kurzarbeitergeld. „Den Umbau des Speisesaals haben wir schon durch Eigenleistungen abgespeckt, unser Auto ist alt und die Fassade des Haupthauses müsste eigentlich auch renoviert werden.“

Durchs Raster gefallen

Problem dabei: Weil Bredbeck einen kommunalen Träger habe, greifen die 35 Millionen Euro schweren Landeshilfen aus der Erwachsenenbildung nicht. „Das ist schon ziemlich frustrierend, wir hatten uns da 200 000 Euro erhofft“, so die Leiterin. Bei den beantragten Bundesmitteln sehe es nicht besser aus: 25 000 Euro Soforthilfe, 150 000 Euro Überbrückungshilfe und 40 000 Euro aus einem Sonderprogramm des Familienministeriums – Ausschlussgrund war jeweils die kommunale Trägerschaft, so Dallmann.

Da es praktisch keinen Spielraum für höhere Einnahmen gebe, bleiben nur Einsparungen. Mit harten Entscheidungen: Eine wegen einer Langzeiterkrankung seit drei Jahren nur zeitweise eingestellte Küchenmitarbeiterin erhielt nun erneut nur ein befristetes Angebot; und eine Elternzeitvertretung blieb im pädagogischen Bereich unbesetzt; dort endet Mitte 2021 ein weiterer befristeter Vertrag. „Wenn die Leute nicht zu uns kommen dürfen, sind unsere Handlungsmöglichkeiten beschränkt“, sagte die Bredbeck-Chefin. Aktuell plant die Bildungsstätte für 2021 mit 25 Prozent weniger Erlösen als 2019 und mit 20 Prozent weniger Aufwendungen als im letzten Nicht-Pandemiejahr.

Zuletzt gab Dallmann den Politikern einen Stimmungsaufheller mit auf den Weg: Erstmalig wurde bei einem Jugendaustausch eine hybride Seminarform erprobt. 16 Gymnasiasten zwischen 13 und 17 Jahren aus Lwiw (Ukraine) und Osterholz-Scharmbeck kamen während einer Herbstferienwoche zu virtuellen Begegnungen zusammen, um mit Video-, Tanz- und Theatervorführungen gemeinsam an einem Thema zu arbeiten.

Die Deutschen um Teamer Alexander Starostin tagten in Bredbeck. Insgesamt etwa vier Stunden täglich spielten digitale Plattformen und Medien wie Zoom und Tik-Tok eine Rolle, dann wurde wieder offline und analog weitergearbeitet. „Eine gute Alternative, aber kein Ersatz“, so das gemischte Fazit der Bredbeck-Leitung. Sie könne sich die Online-Sessions als Gruppe bei der Anbahnung von Jugendbegegnungen vorstellen, bevor es dann ins Ausland geht. Sie danke besonders dem deutsch-polnischen Jugendwerk, dass es an der zugesagten Förderung festgehalten habe: „Die Polen aus Lublin waren im Lockdown und mussten kurzfristig absagen; sonst wäre es trinational gewesen – wie vor Corona“, sagte Dallmann.