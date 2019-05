Guido Matuszewski von der Firma "the the fiber experts" im Gespräch mit einem Besucher. (Christian Kosak)

Besucherrekord beim Kommunalen Breitbandmarktplatz: Die achte Fachmesse rund um schnelles Internet zog am Donnerstag fast 400 Teilnehmer in die Stadthalle nach Osterholz-Scharmbeck. 74 Aussteller aus sechs Nationen präsentierten in und vor der Halle ihre Produkte und Dienstleistungen. Den Veranstaltern vom Netz-Zentrum für innovative Technologie Osterholz geht es darum, die Akteure aus Politik und Verwaltung mit Lösungsanbietern für Planung, Tiefbau und Telekommunikation zusammen zu bringen. Ziel ist es, den Ausbau der Gigabit-Anschlüsse weiter voranzutreiben, nötigenfalls mit staatlicher Förderung. Neben fast 30 niedersächsischen Landkreisen hatten dazu auch die Länder Niedersachsen und Bremen hochrangige Vertreter entsandt (gesonderter Bericht folgt).