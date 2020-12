Schnelltests für Privatleute sind umstritten. (Sebastian Gollnow /dpa)

Es könnte so einfach sein: Abstrich machen und nach etwa 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. So mancher würde sich mit einem Corona-Schnelltest sicherer fühlen – vor allem jetzt vor Weihnachten. Damit wäre der Besuch bei den Eltern mit einem vermeintlich guten Gefühl verbunden. Und es würde auch leichter fallen, Angehörige zum Weihnachtsfest einzuladen. So einfach ist es aber nicht. Die Sache hat mehrere Haken. Einer davon ist, dass Privatleute keine Schnelltests kaufen können.

Das führt nun offenbar dazu, dass Anbieter unterschiedlichster Ausrichtung mit Test-Angeboten für jedermann auftauchen. In Worpswede und Fischerhude bieten zwei ambulante Pflegedienste Schnelltests an. Ein permanentes Testcenter gibt es bisher aber noch nicht. Diese Lücke will das Unternehmen Liason Medical Health aus Bremen schließen. Es gebe viele Menschen, die ihren Status in Bezug auf Corona wissen wollen. „Das Problem ist nur, dass das jeweilige Testzentrum des Gesundheitsamts nur auf Anordnung testet und so mancher Hausarzt gar keine Abstriche machen will oder kann“, erklärt Therry Hogenberg, Geschäftsführer bei Liason.

Die TuSg Ritterhude bot der Firma die Möglichkeit, ein Zentrum auf ihrem Gelände am Großen Geeren zu errichten. Mit Martin Scholz, Facharzt für Allgemeinmedizin, habe man einen medizinischen Partner gefunden. Von ihm ausgebildete Mitarbeiter führten in Ritterhude die Testungen durch. Das Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz hatte bisher keine Kenntnis von den Plänen in Ritterhude, wie die Landkreissprecherin Jana Lindemann mitteilt. Begeistert ist die Kreisverwaltung aber nicht gerade.

„Grundsätzlich sollten Schnelltests vorrangig für Bewohnerinnen und Bewohner, deren Besucherinnen und Besucher und Personal von Alten- und Pflegeeinrichtungen, medizinischem Personal, Mitarbeitenden aus Kita und Schule und Kontaktpersonen der 1. Kategorie vorgehalten werden“, heißt es in einer Mail. Damit dies sichergestellt werden könne, müsse aktuell vermieden werden, dass vorhandene Testkapazitäten durch massenhafte private Tests ohne Anlass beeinträchtigt würden. Holger Miehe, Pflegedienstleiter der Worpsweder Firma Curaer, hatte dazu bereits Unverständnis geäußert. Nach seiner Erfahrung sei es problemlos möglich, große Mengen Testkits zu bekommen.

Kein Personalabzug bei anderen Anbietern

Ähnlich sieht es auch Thorsten Georg von Liason. Es werde kein Personal bei anderen Anbietern abgezogen. Im Gegenteil: „Wir schaffen weitere Kapazitäten.“ Zunächst soll in Ritterhude ab Montag, 21. Dezember, zwischen 9 und 17 Uhr (Heiligabend von 9 bis 13 Uhr) ohne Termin getestet werden. Im kommenden Jahr könnte sich das aber ändern. Der Test kostet bei Liason 65 Euro, das Unternehmen hält das für marktgerecht. In Worpswede und Fischerhude ist er vor Weihnachten für 20 Euro zu haben. Natascha Höltje, Prokuristin bei Curaer, betont allerdings, dass der Preis gesponsert sei. „Wir wollen nichts daran verdienen“, sagt sie. Normalerweise berechneten sie einen höheren Preis.

Der Nutzen von Schnelltests ist umstritten. Es handele sich nur um eine Momentaufnahme, und ein negatives Testergebnis könne Menschen in falscher Sicherheit wiegen, sagt der Landkreis. Wichtiger sei zu Weihnachten, seine Kontakte bewusst zu minimieren, um sicher im kleinem Kreis mit der Familie zu feiern. Der Bedarf an Tests scheint trotzdem zu steigen. „Es gibt eine hohe Nachfrage. Noch haben wir aber Termine frei“, sagt Natascha Höltje. Es leuchte vielen Menschen offenbar nicht ein, dass Schnelltests in Schulen oder Heimen sinnvoll sein sollen, woanders aber nicht – vor allem, wenn man sich weiter vorsichtig verhält. Dann bringe der Test ein Plus an Sicherheit, finden Thorsten Georg und Holger Miehe. Die Hersteller bezifferten die Genauigkeit ihrer Testkits mit über 99 Prozent. Liason will deshalb beispielsweise für Firmen mobile Teams anbieten, die Mitarbeiter vor Ort testen.